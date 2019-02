ماہرہ خان پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسڈر برقرار

پشاور زلمی نے سپر اسٹار ماہرہ خان کو پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چوتھے سیزن کے لیے ٹیم کا برانڈ ایمبسڈر برقرار رکھا ہے۔

پی ایس ایل کے چوتھے سیزن پر پشاور زلمی کی جانب سے ٹوئٹر پر اعلان کیا گیا کہ ’ماہرہ خان ہی پشاور زلمی ٹیم کی برانڈ ایمبیسڈر رہیں گی وہ اس شوق اور لگن کی نشاندہی کرتی ہیں جو پشاور زلمی دکھاتی ہے‘۔

ماہرہ خان کو ایک بار پھر پشاور زلمی نے جوش و خروش کے ساتھ خوش آمدید کہا اور یہ بھی بتایا کہ اداکارہ چوتھی کیٹ اور اینتھم تقریب میں شرکت کریں گی۔

????Major Announcement: @TheMahiraKhan remains in the @PeshawarZalmi Family as the Brand Ambassador for @thePSLt20 4. Mahira is the embodiment of what it means to be #ForeverZalmi. She is also emblematic of the passion that reflects Zalmi. Pakhair Raghlay!⚡#YellowStorm #HumZalmi pic.twitter.com/DUqjKmaoN7