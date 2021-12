حکومت عام آدمی کی آسانی کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے: وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کی آسانی کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت احساس راشن پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا۔ جس میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر، مشیر خزانہ شوکت ترین، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، معاون خصوصی شہباز گل اور متعلقہ سینئر افسران شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے احساس راشن پروگرام سے متعلق کریانہ سٹورز اور ممکنہ فائدہ اٹھانے والوں میں بیداری کے لیے ضلعی حکام کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، غریب ترین لوگوں کو اشیائے ضروریہ پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ متعلقہ حکام غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رجسٹریشن عمل کو تیز کریں۔

