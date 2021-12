بائیکو پیٹرولیم کا نام تبدیل ‘Cnergyico PK Ltd ہوگیا

شیئر کریں:

کراچی ( کامرس رپورٹر)بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ (بی پی پی ایل)، ڈیزائن اور نصب صلاحیت دونوں کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری, نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا نام بائیکو پیٹرولیم سے بدل کر Cnergyico PK Ltd کرے گی۔ اس موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے عامر عباسی، چیف ایگزیکٹو آفیسر Cnergyico PK Ltd نے کہا، "بوسیکور (Bosicor) سے بائیکو اور پھر Cnergyico تک کا سفر دشوار لیکن دلچسپ تھا۔ کمپنی کے قیام سے ہی جدت نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے جس کے نتیجے میں ، گزشتہ سالوں میں، ہم ایک آئل کمپنی سے ایک اسٹریٹجک آئل ریفائننگ اور مارکیٹنگ کمپنی میں تبدیل ہو گئے ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا کہ، "موجودہ عالمی وبائی اور مالیاتی بحران کی روشنی میں تیل اور گیس کے شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوء ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ Cnergyico PK Ltd اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہم اپنے ریفائننگ انفراسٹرکچر کو مزید جدید بنانے، اپنے کاروبار کو متنوع بنانے اور ملک کی مستقبل کی پیٹرو کیمیکلز اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار اور تبدیل ہو رہے ہیں۔ انڈسٹری میں ہماری نئی پوزیشن کی عکاسی کرنے والے اس تنوع اور توسیع کو یادگار بنانے کے لیے ہم خود کو Cnergyico PK Ltdکے نام سے ری برانڈ کر رہے ہیں"۔ Cnergyico PK Ltd ملک کی واحد آئل کمپنی ہے جس کے پاس ایک سنگل پوائنٹ مورنگ (SPM) ہے جو بلوچستان کے موضع کنڈ حب کے ساحل کے قریب کھلے سمندر میں واقع ہے۔