آرمی چیف کا پی اے ایف مصحف ایئربیس کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ایئر چیف مجاہد انور خان نے ایف 16 کی پرواز کی

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ایئرچیف مارشل مجاہد انور خان نے مصحف بیس سرگودھا کا دورہ کیا، دونوں شخصیات نے ایف16 طیارے کی پرواز کی۔

پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مصحف ایئر بیس کا دورہ کیا اور ایف 16 طیارے پر فلائنگ کی۔ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے مطابق ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے بھی ایف 16 طیارے پر فلائنگ کی۔ مصحف ایئر بیس کے دورے کے موقع پر آرمی چیف نے سکوارڈن کے فائٹر پائلٹس سے بھی ملاقات کی۔

Air Chief thanked Army Chief for his visit. Both underlined the need for continued and enhanced interaction between the services in training and operations.2/2. pic.twitter.com/IaZhppGlIC