شیئر کریں:

ایک زمانہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر ضلع کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے حکم کے بغیر پتہ تک نہ ہلتا تھا۔ عید شب رأت پر علاقے کے جاگیردار مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے مبارک باد کیلئے حاضر ہوتے۔ جو نوکر چاکر سنبھال لیتے اور صاحب کی مصروفیت کا بتا کر انہیں خود ہی فارغ کر دیا کرتے تھے۔ راقم نے اپنے طویل کیرئیر میں بیسیویں بار دیکھا کہ گریڈ 22 کے سیکرٹری صاحبان بھی ڈی سی شپ کے زمانے کا ذکر حسرت سے کرتے۔ اور یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ، When I was Dc---- سقوط ڈھاکہ کے وقت کمشنر ڈھاکہ کی بیگم صاحبہ نے تو ایک تقریب میں بات ہی یہاں سے شروع کی۔ we were Commissooners Dacca When گویا کہ کمشنری میں ان کا بھی برابر کا حصہ تھا۔

زمانہ کیا بدلا کہ کیئرئیر کی پرائم پوسٹنگ ڈپٹی کمشنری کا حال ’’پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں ‘‘ والا ہو چکا۔ ڈی سی لاہور صالحہ سعید کو ڈینگی کے خاتمہ میں ناکامی کے جرم میں عہدسے سے ہٹایا گیا، تو کوئی بھی پوزیشن سنبھالنے کو تیار نہ تھا۔ لاہور کے دو تین سابق ڈی سی صاحبان کو آفر ہوئی، مگر انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ دئیے، اور ایک جونیئر افسر کاروبارِ حیات چلاتا رہا۔ اب ایک اور جونیئر افسر دانش افضال کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ گورنس کو نہ سمجھنے والے معاملات کو چلائیں گے، تو انجام یہی ہو گا۔