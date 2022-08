کور کمانڈر کوئٹہ کے ہیلی کاپٹر پر سوار تمام 6افراد شہید ہوگئے: آئی ایس پی آر

راولپنڈی: آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ کے ہیلی کاپٹر پر سوار تمام 6افراد شہید ہو گئے ہیں۔ بلوچستان پولیس نے تصدیق کی ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے جو سسی پنوں مزار کے قریب پایا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد کیلئے جانے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوٹھ کے قریب ملا۔ تمام 6افسران اور سپاہی بشمول جنرل سرفراز علی نے جامِ شہادت نوش کر لیا۔

The wreckage of unfortunate hel which was on flood relief ops found in Musa Goth, Windar, Lasbela. All 6 offrs & sldrs incl Lt Gen Sarfraz Ali embraced shahadat. اِنّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Accident occurred due to bad weather as per initial investigations . DTF pic.twitter.com/dnyano2vqC