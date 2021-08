سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ چند روز میںکورونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میںاضافہ ہوا۔ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ شتہ روز سندھ میں 2 لاکھ 11 ہزار 911 شہریوں نے کورونا ویکسین لگوائی ، چند دنوں میں کورونا ویکسین لگوانے والوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، شہریوں کے تعاون پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔

On 01.08.2021, a total of 211,911 citizens received #COVID19 vaccine in the province of #Sindh. The number of vaccination has sharply increased over the last few days. Thank u people of Sindh ???? for the support pic.twitter.com/iNdCX5gXGj