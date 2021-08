کراچی: 11 مزید ماس ویکسینیشن سینٹرز قائم کرنے کا اعلان

کراچی: حکومت سندھ نے شہر قائد کے 6 اضلاع میں کووڈ 19 ویکسینیشن سینٹرز کو نہ صرف ماس ویکسینیشن سینٹرز میں تبدیل کرنے اور مزید 11 سینٹرز کے قیام کا اعلان کیا ہے۔

حکومت سندھ کی جانب سے اعلان کردہ ماس ویکسینیش سینٹرز پورے ہفتے میں 24 گھنٹے کام کریں گے۔صوبائی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ایکسپوسینٹر اور خالقدینا ہال میں ہجوم سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ دونوں سینٹرز پر اتوار کے دن لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں رش لگ گیا تھا۔

In order to facilitate our citizens, #SindhGovt from today will be operationalising 11 more #COVID19 vaccination centres which will be operational 24 hours a day. Will urge & request people to also appreciate the #HealthWorkers who are putting in their best efforts for all of us pic.twitter.com/3jD0XduX5A