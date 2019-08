عمران کا امریکی دورہ اور بور س کی کامیابی

شیئر کریں:

امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے واشنگٹن میں گزشتہ دنوں ہونے والی پہلی آفیشنل مگر تاریخی ملاقات کی دھوم اور چرچے تاہنوز یہاں کے علمی اور سیاسی حلقوں میں جاری ہیں۔ برطانوی تھنک ٹینک اور پاک امریکہ تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کی بڑی تعداد دونوں لیڈروں کی اس باوقار ملاقات کو پاکستان کے اقتصادی اور معاشی استحکام کیلئے سنگ میل قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کی فوجی امداد کی بحالی اور F16 طیاروں کیلئے جاری رقوم اسی ملاقات کا شاخسانہ ہے۔

برطانوی سیاسی حلقوں کی بعض مقتدر شخصیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ’’نوٹس لکھے بغیر‘‘ عالمی اور خطے کی علاقائی صورتحال پر امریکی صدر ٹرمپ سے کی گئی جاندار گفتگو اور امریکی میڈیا کے سوالوں کے فی البدیع جوابات اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ عمران خان کو جہاں خارجی امور اور انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے وہاں پاکستان کو برابری کی سطح پر خود کو منوانے کے فن سے بھی بخوبی آگاہ ہیں…! مسئلہ کشمیر کو جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ماضی میں پاکستانی سربراہ اس انداز سے پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوران ملاقات ٹرمپ کا عمران خان کو یہ کہنا کہ I HEARD SO MUCH ABOUT KASHMIR اس بات کا غماز تھا کہ امریکی صدر وادی کشمیر کی خوبصورتی سے جہاں آگاہ ہیں وہاں بھارتی ظلم و بربریت کا بھی انہیں ادراک ہے اس لیے انہوں نے بغیر لگی لپٹی یہ کہہ دیا کہ تنازعہ کشمیر میں وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ اُدھر پاک امریکہ تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ عمران ملاقات اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی پینٹاگون کی اعلیٰ عسکری قیادت سے فوجی، افغان امور پر کی گئی تفصیلی ملاقات سے یہ بات اب عیاں ہو گئی ہے کہ مستقبل میں امریکہ پاکستان کیلئے DO MORE کا مطالبہ اب شاید نہ دہرائے۔ امریکہ کی بنیادی ضرورت چونکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کا انخلاء ہے اس لیے عالمی سطح پر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ پاکستان ایسے اہم کولیشن پارٹنر سے اب پہلے والے مطالبات نہیں دہرا پائے گا کہ عمران خان کے دورہ نے امریکی صدر ٹرمپ کو اس حد تک متاثر کیا کہ مزید گلے شکوئوں کی امریکی انتظامیہ کے پاس اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب اسے بھی حسن اتفاق ہی کہہ لیں کہ ٹریسا مے کے جانے کے بعد حکمران پارٹی کنزرویٹو کے نئے رہنما اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ’’بورس جانسن‘‘ کا شمار بھی عمران خان کے قریبی چاہنے والوں میں ہوتا ہے۔

نئے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی ETON اور آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہیں بائیسکل پر سفر کرنا اور انڈر گرائونڈ ٹرینوں میں دوران سفر لوگوں سے ملنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ BREXIT پر ان کے موقف کو برطانوی عوام کی بڑی تعداد گو آج بھی متنازعہ قرار دیتی ہے تاہم ان کی عوامی مقبولیت کی بدولت ان کی بعض کئی حرکات کو عوام نظرانداز کر چکی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن بنیادی طور پر ایک منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں ۔ متعدد کتابوں کے مصنف اور تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ برطانیہ کے موقر روزنامہ THE TIME میں بطور رپورٹر DAILY TELIGRAPH میں نمائندہ برائے یورپی کمیونٹی اور THE SPECT کے میگزین ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ حسِ مزاح میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سکاٹ لینڈ میں کنزرویٹو پارٹی چونکہ بے جان سی ہو چکی تھی اس لیے وزیر اعظم اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد پہلا کام سکاٹ لینڈ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منکسر المزاج بورس جانسن کیلئے بریگزٹ کا ایشو بدستور چیلنج رہے گا کیونکہ سکاٹ لینڈ جو یورپی یونین میں رہنے کا حامی ہے ’’بریگزٹ معاہدہ‘‘ اولین ترجیح ہو گی۔ عوامی سروے اور یورپی معاملات پر نظر رکھنے والوں کے مطابق یورپی یونین سے بغیر کیے کسی معاہدے کی صورت میں 60 فیصد سے زائد لوگ برطانیہ سے آزادی کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور ہونگے جبکہ دوسری جانب قوم پرست رہنما NICOLA STURGEON سکاٹ لینڈ کی آزادی پر ریفرنڈم کروانے کا پہلے ہی مطالبہ کر چکی ہیں جو طول پکڑ سکتا ہے۔

برطانوی وزیر اعظم کا اب یہ اعلان کہ 31 اکتوبر تک بریگزٹ کے تمام مراحل مکمل کرتے ہوئے نئے جذبہ اور نئی سوچ کے ساتھ نئے مواقعوں سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک مشکل اعلان ہے۔ تاہم اس کی جانب سے برطانیہ میں 5 لاکھ غیر قانونی افراد کو معافی دینے کے اعلان کا عوام نے خیرمقدم کیا ہے۔