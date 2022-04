 کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، عمران خان قیادت کرنے، لڑنے اور جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وسیم اکرم کا ٹویٹ

سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اپنے کپتان عمران خان کےساتھ کھڑے ہوگئے،سابق کپتان وسیم اکرم نے ٹوئٹر پر حالیہ سیاسی صورتحال سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان قیادت کرنے، لڑنے اور جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا،انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے لڑ رہا ہے جن کی وہ نمائندگی کر رہا ہے۔وسیم اکرم نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان عہدے طاقت یا نام کے لیے نہیں لڑ رہا۔ وہ یہ اس کی تقدیر ہے۔اور کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔

He was born to lead, fight & win, not for himself but for what he is representing.

It’s not the position or power or name he’s fighting for,

Its his destiny!

And the game is not over yet!#IstandwithImranKhan #NeverGiveUp pic.twitter.com/NXr5G83xVC