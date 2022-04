؎دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین کیلئے بڑا اعزاز

شیئر کریں:

کراچی (کامرس رپورٹر) دبئی ایکسپو2020 میں پاکستان پویلین نے برج سی ای او ایوارڈ میں بہترین ایکسٹرئیر ڈیزائن حاصل کیا ہے۔ برج سی ای او ایوارڈ، جسے عام طور پر کمرشل دنیا میں آسکر ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، جو سی ای او کلبز نیٹ ورک ورلڈ وائیڈ کا ایک بڑا برانڈ ہے ، جسے پہلی بار 2016 میں متعارف کیا گیا، اور اسے دبئی ایکسپو 2020 کے آخری ہفتے کے دوران پانچویں ایوارڈ کے طورپر دبئی میں اس کی میزبانی کی گئی۔اس تقریب میں اعلیٰ سرکاری حکام، مختلف ممالک کے وزراء کے علاوہ بااثر شخصیات اور تاجر برادری کے معزز اراکین نے شرکت کی۔ ایکسپو2020 میں پاکستان پویلین کے ڈائریکٹر جنرل جناب رضوان طارق نے پاکستان پویلین کی جانب سے " دبئی ایکسپو 2020 میں بہترین ایکسٹرئیر ڈیزائن پویلین " میں یہ ایوارڈ وصول کیا اور پاکستان کیلئے بہترین کارکردگی کا مظاہر ہ کرنے پر معروف پاکستانی فنکار او ر ایکسٹرئیر ڈیزائنر راشد رانا کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔راشد رانا نے کہا کہ مجھے فن تعمیر کوآر ٹ ورک میں تبدیل کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ جو facadeبنایا ہے اس میں پاکستان پویلین اور دیگرتمام نمائشیں شامل ہیں اور یہ پہلی چیز ہے جسے لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ وہی ہے جوزیادہ تر لوگ آن لائن تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں ۔ ڈرامہ ، فلواوررنگوں کے درمیان تبدیلی اس تنوع کو بڑھاتی ہے اور پاکستان کو مواقع اور منفرد تجربات کیلئے ایک اہم منزل کے طورپر اجاگر کرتی ہے۔ اس میں فنکارانہ مداخلت کا عنوان ہے 'Unity of All That Appears' اور یہ بظاہر ایک جیسے لیکن مکمل طو رپر منفرد 24,000 پینلز پر مشتمل ہے ؛ اور یہ ہر ایک سائز اور رنگ کے لحاظ سے مختلف ہے۔ "جب آپ ملحقہ پینلز کا موازنہ کر رہے ہوں تو یہ فرق ننگی آنکھ سے صحیح نظر نہیں آتا لیکن جب آپ اسے دور سے دیکھیں تو یہ واضح نظر آتا ہے۔ لہٰذا فنکارانہ مداخلت ملک کے متحد ہونے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے ، اور یہ صلاحیت متنوع گروہوں کی آزادی کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ نئے راستے پاکستان کے مستقبل کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں" ۔اس مداخلت میں رنگوں کی قوس قزح شامل ہے اور آرٹسٹ کے مطابق یہ عام طور پر ایلومینیم کمپوزٹ پینلز سے بنا ہے، جس کی آدھی سطح عکاس فنش میں ہے جبکہ باقی پرنٹڈ میٹریل ہے۔