فاسٹ بولر محمد عرفان کے ہاں بیٹے کی پیدائش، مداحوں کی مبارکباد

پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عرفان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

محمد عرفان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام جاری کیا. جس میں انہوں نے اپنے مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

Allah pak ne apni rehmat se beta ata kiya hai, Alhumdulillah. Ap se be inteha duaon ki darkhwast hai. Allah pak is k naseeb ache karain or insaniyat ki bhalayika kaam lain, ameen.

Ap sab k liye asani or rehmato ki dua. pic.twitter.com/FvjEhqXZWT