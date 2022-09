یوم دفاع، پاک فضائیہ نے مختصر دستاویزی فلم جاری کردی  

پاک فضائیہ کی جانب سے یوم دفاع کی مناسبت سے مختصر دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے۔

پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے پاکستان ائیر فورس کے سپوتوں کی جرات و بہادری پر بننے والی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی ہے۔

01 September, 2022: DG PR (AF) has released a short documentary on the courage and bravery of Pakistan Air Force soldiers in connection with the September 1965 war, in which the air battle that took place on 01 September, 1965 has been described https://t.co/TH3vOBeB4a

ترجمان کے مطابق اس مختصر دستاویزی فلم میں 01 ستمبر 1965 کے دن ہونے والے فضائی معرکے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم دفاع چھ ستمبر کی جی ایچ کیو میں ہونے والی مرکزی تقریب ملتوی کر دی گئی۔

In solidarity with the flood affected people of Pakistan, central ceremony at GHQ to commemorate Defence & Martyrs Day on 6 September has been postponed.

Pakistan Armed Forces shall continue serving our brothers and sisters struck by unprecedented floods.