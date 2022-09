وزیر اعظم شہباز شریف نے حریت رہنما مرحوم سید علی گیلانی کو ان کی پہلی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ہمیشہ کشمیر کی آزادی کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائیگا۔وزیراعظم شہباز شیرف نے کہا کہ کشمیریوں کی طرف سے سید علی گیلانی کو بابا حریت کا خطاب ملا جو کہ ان کی تاریخی جدوجہد کا اعتراف ہے۔

انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کی جدوجہد آزادی کشمیر کی تحریک آزادی کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔

شہباز شریف نے کہا کہ سید علی گیلانی ایک فرد کا نہیں ایک تحریک اور مشن کا نام ہے جس کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔

وزیراعظم نے کہا کہ سید علی گیلانی کا جسدخاکی چھین لینے سے کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ کو دبایا نہیں جا سکتا ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، گیلانی کا یہ نعرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔

وزیراعظم نے سید علی گیلانی سمیت کشمیر کے تمام شہداء کے لیے مغفرت اور سوگوار خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔

Syed Ali Geelani personified the very essence of Kashmiris' struggle. Frail in body but firm in resolve, he powered the resistance movement with belief in the idea of freedom from Indian yoke. Geelani sahib remains as relevant to the freedom struggle today as he was in life.