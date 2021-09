اگست میں برآمدات میں گزشتہ سال اگست کے مقابلےمیں 43 فیصد اضافہ ہوا ہے:مشیر تجارت عبدالرازاق داؤد

مشیر تجارت عبدالرازاق داؤد نےکہا ہےکہ اگست میں برآمدات میں گزشتہ سال اگست کے مقابلےمیں 43 فیصد اضافہ ہوا ہے.اپنےٹویٹر پیغام میں انہوں نےکہا کہ اگست 2021 میں کُل برآمدات کا حجم 2 ارب 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالررہا۔ جبکہ برآمدات کا ہدف 2 ارب 40 کروڑ ڈالررکھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگست 2020 میں کل برآمدات 1 ارب 58 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی تھیں اس طرح رواں سال اگست میں برآمدات میں گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں 43 فیصد اضافہ ہوا.

I am glad to share that our exports for the month of August 2021 have grown by 43% to USD 2.257 billion as compared to USD 1.584 billion in August 2020 (growth was affected by shipments’ delays due to heavy rains). The exports for August 2021 are short by USD 143 million of our