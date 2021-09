قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے مونچھوں کے بعد اپنی ایک اور نئی حیران کن تصویر مداحوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔وسیم اکرم ان دنوں آسٹریلیا میں موجود ہیں جہاں وہ اپنی فیملی سے ملاقات سے قبل قرنطینہ میں ہیں۔چندروز قبل وسیم اکرم نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انہیں مونچھوں میں دیکھا گیا تھاتاہم ان کی اہلیہ شنیرا اکرم کی جانب سے وسیم اکرم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ مونچھوں کے ساتھ گھر پر مت آنا،وسیم اکرم کا قرنطینہ ختم ہونے میں اب بھی دو دن باقی ہیں اور انہوں نے ہوٹل کے کمرے سے اپنی ایک اور حیران کن تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔سابق کپتان کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں ان کے آدھے سر کے بال اڑے ہوئے ہیں اور وہ کلین شیو میں دکھائی دے رہے ہیں۔تصویر کے کیپشن میں وسیم اکرم نے لکھا کہ میرا آسٹریلیا کے ہوٹل میں قرنطینہ کا 12واں روز ہے اور بالآخر میں نے ریزر ڈھونڈ لیا ہے، خوش ہوں لیکن یہ بہت مشکل ہے۔

Me after 12 days in quarantine ???????????? and I finally found my razor ???? happy now ? #QuarantineLife pic.twitter.com/uISKfE26Wi