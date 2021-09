  کورونا ویکسینیشن کانیا ریکارڈ، 15لاکھ 90ہزار افراد کو کورونا ویکسین  لگائی گئی : اسد عمر 

پاکستان میں پہلی بار ایک روز میں 15 لاکھ افرادکی کورونا سے بچاو کی ویکسی نیشن کی گئی ہے۔سربراہ این سی اوسی اسد عمر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز15 لاکھ 90ہزار افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ویکسین کی پہلی اوردوسری دونوں خوراکیں پہلی بارسب سے زیادہ لگائی گئیں۔ پہلی خوراک 10 لاکھ 70 ہزار لوگوں کو لگائی گئی۔ دوسری خوراک 5 لاکھ 19 ہزار لوگوں کو لگائی گئی۔انہوں نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر معلومات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 شہروں میں 20 نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ حیدرآباد، مرادن، کوئٹہ اور نوشہرہ ہدف پورا نہیں کرسکے۔ اگست کے آخر تک 24 شہروں میں 18 سے زائدعمر کی 40 فیصد آبادی کا ہدف مقرر کیا ہےانہوں نے مزید بتایا کہ ملک کی 35 فیصد آبادی کو ابھی تک ویکسین کی ایک خوراک ملی ہے۔اسلام آباد میں یہ شرح 69،آزادکشمیر51،گلگت بلتستان میں 39 فیصد ہےپنجاب 37،خیبر پختونخوا 35،سندھ 32 فیصد اور بلوچستان میں شرح 12 فیصد ہے۔

Single day vaccination crosses one and a half million for the first time. Yesterday 1.59 million vaccinations were carried out. Both first dose and second dose vaccinations yesterday were highest ever with 1 million 71 thousand and 519 thousand respectively