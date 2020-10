امریکی ورلڈ آرڈ ر کی جگہ چینی ورلڈ آرڈر کی گونج

شیئر کریں:

لیفٹیننٹ کرنل (ر) سید احمد ندیم قادری، تمغۂ امتیاز

مشہور امریکی دانشور جارج فرائیڈمین (George Friedman) نے اپنی کتاب The Next Hundred Years میں تمام معاشی، تزویراتی اور عسکری پہلوئوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ پیش گوئی کی تھی کہ امریکہ مزید ایک سو سال تک دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے دلائل نے دنیا بھر کے دانشوروں کو متاثر کیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ امریکی ورلڈ آرڈر کا مزید ایک صدی تک غلبہ رہے گا لیکن آج اگر ہم عالمی امور پر نظر ڈالتے ہیں تو امریکہ کے مدمقابل ایک اور طاقت سینہ تان کر سامنے آکھڑی ہوئی ہے اور وہ ہے چین۔ دو صدیاں پہلے 1817ء میں نپولین نے کہا تھا "Let China Sleep, when she wakes, she will shake the World"

شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی کہا تھا ـ"گراں خواب چینی سنبھلنے لگے"آج چین بیدار ہو چکا ہے اور دنیا پر ارتعاش آرہا ہے۔

21ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی 9/11 نے دنیا کی ہیئت تبدیل کر کے رکھ دی تھی اور امریکی ورلڈ آرڈر کا پھریرا دنیا بھر میں لہرانے لگا۔ سوویت یونین پہلے ہی قصۂ پارینہ بن چکا تھا۔ نیٹو (NATO) کے پرچم تلے امریکی قیادت میں یورپی ممالک القاعدہ کی بیخ کنی کی آڑ میں ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے۔ افریقہ اور ایشیا کے ممالک ’’ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات‘‘ کی تصویر بنے دم بخود تھے۔ عراق کے صدر صدام، لیبیا کے معمر قذافی اور دیگر عرب رہنمائوں کے انجام پر دنیا لرزہ براندام تھی۔ چین کی قیادت اس سارے عالمی منظرنامے کا بنظرغائر جائزہ لے رہی تھی اور ایک ایسے لائحہ عمل کی تشکیل میں مصروف تھی جو دنیا کو ایک روشن کل کی امید دلا سکے۔ اس امید کا مینارہ عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ (Xi Jinping) نے روشن کیا جنہوں نے 14 مارچ 2013ء کو صدر بنتے ہی بین الاقوامی معاملات میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا شروع کیا جس میں سائوتھ چائنا سی (South China Sea) پر اپنی مکمل حاکمیت کا اطلاق شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر شی نے ’’ون بیلٹ ون روڈ‘‘ (OBOR) کے عالمی منصوبے کا اعلان کیا، جسے بعد ازاں بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو (Belt and Road Initiative) کا نام دیا گیا ہے۔ اس عظیم الشان بین الاقوامی منصوبے پر چین نے اب تک 137 ممالک اور 30 عالمی تنظیموں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کئے ہیں جس کا مقصد براعظم ایشیا کو براعظم یورپ اور افریقہ کے ساتھ زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے منسلک کرنا ہے تاکہ علاقائی تعاون، تجارت اور معاشی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے لئے درکار بھاری سرمایہ کاری، پالیسی بینکوں، ریاستی بینکوں، خودمختار ویلتھ فنڈ اور بین الاقوامی فائنانسنگ انسٹی ٹیوشنز کے ذریعے کی جائے گی۔ صدر شی کے اس بین الاقوامی پروگرام نے دنیا کے معاشی ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک کے عام تخمینوں کے مطابق اس پروگرام میں چین کی سرمایہ کاری 8 ٹریلین ڈالرتک ہو سکتی ہے۔مورگن سٹینلے(Morgan Stanley) کے تخمینوں کے مطابق چین 2027ء تک 1.2 سے 1.3 ٹریلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ انفراسٹرکچر میں چین کی سرمایہ کاری کا اندازہ 50 ٹریلین یوآن تک ہے جبکہ 2020ء کے اختتام تک انفراسٹرکچر پر 7.5 ٹریلین یوآن تک سرمایہ کاری کی توقع ہے۔چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو کے پروگرام پر عمل درآمد کیلئے مندرجہ ذیل کوریڈورتجویز کئے ہیں جن میں سے بیشتر پر کام جاری بھی ہو چکا ہے۔

1.China-Pakistan Economic Corridor(CPEC)

2. New Eurasian Land Bridge (NELB)

3.China-Mangolia-Russaia Economic Corridor (CMREC)

4. China-Central and West Asia Economic Corridor (CCWAEC)

5.China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC)

6.Bangladesh-China- India- Mianmar Economic Corridor (BCIMEC)

7. 21st Century Maritime Silk Road

8. Ice Silk Road

9.TransHimalayan Economic Corridor(THEC)

پاکستان میںچین سی پیک کے تحت کم و بیش 65 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس میں اہم ترین گوادر کی بندرگاہ کے علاوہ شمال سے جنوب تک شاہراہوں، توانائی، انفراسٹرکچر، بندرگاہوںکی تعمیر اور شہری سہولیات کی فراہمی کے میگا پراجیکٹس شامل ہیں۔ ان عظیم منصوبوں سے جنہیں گیم چینجر کہا جا رہا ہے، کے ثمرات پاکستانی عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔

عالمی منظر نامے پرفارن ایکسچینج ریزرو کے حوالے سے 3399.9 بلین امریکی ڈالر کے ساتھ چین دنیا بھر میں سب سے آگے ہے جس کے بعد جاپان کا نمبر آتا ہے جس کے پاس 1387.4 بلین امریکی ڈالر کے ذخائر ہیں۔سوئٹزر لینڈ، روس،سعودی عرب، تائیوان، ہانگ کانگ، انڈیا، جنوبی کوریا، برازیل کے فارن ایکسچینج ریزروز (Foreign Exchange Reserves) تین ہندسوں (Three Figures) سے زیادہ نہیں ہیں۔ جنوری 2020ء کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے فارن ایکسچینج ریزرو 129 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہیں جس کا چین کے ساتھ کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ چین کا عالمی تجارت میں حصہ 12.4 فیصد ہے جو تقریباً 4.6 ٹریلین ڈالر ہے جبکہ امریکہ کا حصہ 8.5 فیصد ہے جو تقریباً 1.66 ٹریلین ڈالر ہے۔ چین کا (Gross National Product) GNP 25.3 ٹریلین ڈالر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کا 20.84 GNP ٹریلین ڈالر ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے جو 10,883,000 Twh (Terawatt-hour) جبکہ امریکہ 5902000 Twh (Terawatt-hour)بجلی پیدا کرتا ہے۔ عسکری منظرنامے پر چین کی ایکٹو (Active) فوج کی تعداد 20,35,000 ہے جبکہ امریکہ کی ایکٹو (Active) افواج کی تعداد 14,00,000 ہے۔

عالمی منظرنامے پر امریکہ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف کریمیا (Crimea) روس کا حصہ بن گیا ہے اوریوکرین (Ukraine) کی روس میں شمولیت کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔روایتی طور پر بھارت کے زیرِاثر نیپال اور بھوٹان اس کے حلقہ اثر سے نکل کر چین کے بیلٹ اینڈروڈ اینیشی ایٹو کا حصہ بن رہے ہیں اور انڈیا کا چین کو گھیرنے کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ ایران جہاں انڈیا نے اربوں ڈالر کی بھاری سرمایہ کاری کر رکھی تھی تاکہ چین اور پاکستان کے سی پیک پروگرام کو غیر موثر کر سکے ، وہاں سے چین نے نہایت حیران کن تزویراتی چال چلتے ہوئے انڈیا کو بیدخل کر دیا ہے۔جہاںچین نے ایران کے ساتھ25سالہ معاشی اور تزویراتی(Stratagic)نوعیت کے معاہدے کئے ہیں اور ایران میں 400بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کئے ہیں۔ایران،شام،کریمیا، یوکرین اور افغانستان میں امریکہ کی پسپائی دیکھ کر عالمی مبصرین کا اندازہ ہے کہ دنیا پر امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے اور دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر بننے جا رہی ہے۔ دنیا پھر دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں ایک نیا بلاک بن رہا ہے جو چین، روس، ایران، شام اور لاطینی ممالک پر مشتمل ہے جس کی قیادت چین کرنے جا رہا ہے۔ ایسا ہوا تو دنیا پھر سے تبدیل ہو جائے گی۔

دوسری طرف Covid-19 نامی وائرس، جس کا آغاز چین کے شہر ووہان (Wuhan) سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سے نمٹنے کے لئے چین نے موثر قائدانہ کردار ادا کیا۔ اس مہلک وبا نے اب تک دنیا بھر میں 3 کروڑ 24 لاکھ 57 ہزار 902 افراد کو اپنی لپیٹ میں لیاجس سے دس لاکھ سے زیادہ اموات ہوئیں۔جن میں 71,87,179 افراد امریکہ میں اس کا شکار ہوئے اوروہاں دنیا میں سب سے زیادہ 209,453 اموات ہوئیں ،جبکہ چین میں 85,322 افراد اس کا شکار ہوئے اور 6444 اموات ہوئیں اور بالآخر چین نے اس وبا پر قابو پا لیا۔ اس وائرس سے نمٹنے کے لئے چین نے تقریباً دنیا بھر کے ممالک کو حفاظتی سامان بھجوایا۔ چین اب اس وائرس کی ویکسین کی تیاری میں بھی قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے جس میں کامیابی کے بعد دنیا کو اس موذی اور مہلک وائرس سے نجات ملنے کی توقع ہے۔

صدر شی جن پنگ کی قائدانہ صلاحیتوں نے چین کو عالمی منظرنامے میں سرفہرست لاکھڑا کیا ہے اور دنیا کے اربوں انسان اب چین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چین کے 71ویں قومی دن پر چینی قوم ایک نئے عزم کے ساتھ چین کو ایک عظیم مملکت بنانے کا عہد کر رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اپنے آئرن برادر عوامی جمہوریہ چین کو جس کے ساتھ اس کی دوستی ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری ہے، اس کے قومی دن پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نیک تمنائوں کا اظہار کرتے ہیں۔

