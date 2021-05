کورونا سے ہلاکتوں اور معاشی تباہی پر دنیا کے امیر ملکوں کو ترقی پزیر ممالک کا خیال کرنا ہوگا, شہباز شریف

پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہلاکتوں اور معاشی تباہی پر دنیا کے امیر ممالک ترقی پزیر ممالک کا خیال کریں۔ اپنے ٹویٹ میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ کورونا کی ہلاکت خیزی جاری ہے اور عوام اپنی جان اور روزگار سے محروم ہو رہے ہیں، خاص طور پر محنت کش طبقات کے لئے زندگی ایک ڈرانا خواب بن گئی ہے اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔انہوں نے کہا کہ کورونا کے سماجی و معاشی اثرات اور لاک ڈوان کے نتیجے میں غربت میں اضافہ ہوگیا ہے۔ دنیا کے امیر ملکوں کو ترقی پزیر ممالک کا خیال کرنا ہوگا.

As Covid-19 continues to roar ahead devouring lives & livelihoods, working classes particularly are exposed to even more formidable challenges. The socio-economic impact of the virus & resultant lockdowns have deepened poverty. First World must not fail the developing countries.