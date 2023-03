عامر کی تباہ کن بولنگ، پشاور زلمی کے 7 رن پر 3  کھلاڑی آؤٹ

راولپنڈی: کراچی کنگز کے خلاف پشاور زلمی نے 10 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 84 رنز بنا لیے۔ کراچی کنگز کے فاسٹ باؤلر محمد عامر نے تباہ کن باؤلنگ سے پشاور زلمی کے تین کھلاڑیوں محمد حارث، بابر اعظم کو زیرو جبکہ صائم ایوب کو ایک سکور پر آؤٹ کیا۔

