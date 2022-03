بھارت انتہاء پسندوں کا گڑھ بن چکا ہے:گورنر پنجاب

گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بھارت انتہاء پسندوں کا گڑھ بن چکا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر گورنر پنجاب چوہدری محمد سرورنے بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کے مطالبہ کی بی جے پی کی خاتون ممبر کی ویڈیو شیئرکر دی ہے۔

Modi is emboldening #Hindutva goons w anti-Muslim rhetoric akin to Holocaust that started w hate speech. BJP's slogan of 'Muslims r a threat to Hindus' is now calling for genocide of #Muslims w mutilation/imprisonment of those wearing hijabs.Urgent action needed by @UN & @OIC_OCI pic.twitter.com/sIxXB6h9uC