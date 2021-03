بھارت میں فوج و فضائیہ کا سیاسی استعمال !

شیئر کریں:

چند ہفتے قبل بھارت میںہندو انتہا پسندوں ، راشٹریہ سیوک سنگھ اور نریندر مودی کے ہر دلعزیز و منہ چڑھے اینکر ارنب گوسوامی کی منظر عام پر آنے والی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی باہمی گفتگو کے بعد یہ بات ثابت ہوگئی کہ 14فروری 2019کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوجی قافلے پر کیے گئے فالس فلیگ حملے میں خود نریندر مودی بھارتی فوج اور ملٹری انٹیلی جنس کی اعلیٰ قیادت ملوث تھی۔ اس حملے میں بھارت کے 60کے قریب فوجی مارئے گئے ۔ سرکاری دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے فوجیوں کا ہندوئوں کی نچلی ذات سے تعلق کا انکشاف اس وقت ہوا جب ان کے لواحقین نے اچھوت ہندو قیادت کے ہمراہ دہلی میں 17فروری 2019کو احتجاج کیا۔ اس وقت تک بھارت میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ پلوامہ کا خونی ڈرامہ نریندر مودی اور اس کے دست راست امیت شاہ نے چند ماہ بعد منعقد ہونے والے انتخابات میں جیت کیلئے رچایا ہے ۔ مارے گئے فوجیوں کے لواحقین نے الزام لگایا کہ بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں تعینات قیادت نے منصوبہ بندی کے تحت قافلے میں اسی بس کو ہدف بنوایا جس میں سوار تمام فوجی نچلی ذات سے تعلق رکھتے تھے ۔ بس کی کھڑکیوں پر آہنی سلاخیں لگی ہوئیں تھیں اور دروازے سے بھی باہر سے آہنی کنڈوں کے ذریعے لاک کیے گئے تھے ۔یہی وجہ ہے کہ نہ تو بس کے اندر سے کوئی باہر نکل سکا نہ ہی باہر سے بس کے اندر زخمی ہونے والے فوجیوں کو بروقت باہر نکالا جاسکا۔ بھارتی وزارت دفاع و اطلاعات ہویا بھارتی فوج کے ترجمان، ان میںسے کوئی بھی میڈیا کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ دھماکے کے روز صحافیوں کے سامنے متضاد بیانات دینے پران کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دینے کی بجائے سیکٹری دفاع پریس بریفنگ ادھوری چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر جس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتنے بڑے سانحہ پر بجائے انتخابی مہم موخر کرنے کے اپنی بھارت کے طول و غرض میں جاری انتخابی ریلیوں میں کشمیریوں کو بھارتی فوجیوں کا قاتل قرار دے کر ان کے خلاف نفرت کو ہوادی، اس کی وجہ سے بھارت کے مختلف شہروں میں زیر تعلیم کشمیری طالب علموں کے علاوہ کاروبار کیلئے وہاں رہائش پذیر کشمیریوں پر بھی منظم انداز سے حملے شروع کردیے گئے تھے۔ پاکستان کو پلوامہ حملے میں ملوث قرار دے کر ہندو اکثریت کو الگ سے جنگی بخار میں مبتلا کیاگیا ۔ ہرطرف سے پاکستان کو مزہ چکھانے اور پلوامہ حملے کا بدلہ لینے کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا ۔ نریندر مودی بھی اپنے ہر جلسے میں داخلی پاکستان کے خلاف نفرت انگیز تقریروں میں مصروف تھا۔

بھارت کا آزاد اور ہندو توا ایجنڈے سے بیزار میڈیا پلوامہ دھماکے کے ایسے شواہد سامنے لارہا تھا جو بھارت سرکار اور ہندو انتہا پسندوں کے حامی ٹی وی چینل والوں کی طرف سے پاکستان پر کی جانے والی الزام تراشی کے برعکس تھے۔ بھارت سرکار و بھارتی فوج پلوامہ حملے میں مارے گئے فوجیوں کی تفصیل جاری کرنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن NDTV اور چنددیگر چینلوں نے مارے گئے فوجیوں کے نام اور تصاویر ہی نہیں ان کے لواحقین کے انٹر ویو بھی نشر کرنا شروع کردیے ۔ جس کے مطابق مرنے والوں میں ایک مسلمان ، تین سکھ، ایک بنگالی کے علاوہ 5فوجیوں کا تعلق اچھوت شیڈول قبائل اور باقی مارے گئے فوجی نچلی ذات کے ہندو تھے۔ بھارتی فوج ان حقائق کی وضاحت دینے کی بجائے اپنے بہت سے اقدامات کی وجہ سے نریندر مودی اور بی جے پی کی سیاسی حمایت کرتی نظر آئی ۔ جس پر بھارت کے بہت سے ریٹائرڈ فوجی افسران اپنے تبصروں میں احتجاج کرتے دکھائی دیئے ۔ 15فروری 2019 کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے فوج کے ایک اجتماع میں نام لیے بغیر پاکستان کو دی جانے والی جنگ کی دھمکیوں کو خطرناک مذاق قرار دے کر ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران نے فوج کو ہندو تواسیاست سے دور رہنے کے مشورا دیا۔ آرمی چیف کو خبر دار کیا گیا کہ نریندر مودی کی سیاست بھارتی فوج کی پیشہ وارانہ استعداد کو تباہ کرکے رکھ دے گی۔ بھارتی نیوی کے ریٹائرڈ سربراہ ایڈ مرل ارون پرکاش نے اپنے ایک طویل مضمون میں یہاں تک لکھ دیا کہ

Ruling party politicians successfully exploited what passed for military gains on the election campaign trail, to project the BJP’s ‘robust’ handling of national security issues. And, in turn, the self-centred and pecuniary-minded soldiery, in most instances, was rewarded with promotions whilst in service or lucrative employment after retirement, or in some cases both. It is no secret that many senior officers are increasingly identifying themselves with the 'Hindu nationalism' of the BJP-led administration, that in turn unashamedly seeks to exploit military achievements for political gain.

پلوامہ دھماکے کا دوسرا حصہ 26 فروری کو انڈین ایئر فورس کی طرف سے آزاد کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہوکر بالاکوٹ کے ویران جنگلات میں اسرائیلی ساختہ پانچ عدد Spice 2000 bombs گرانے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس فضائی حملے میں چند درخت زمین بوس ہوئے۔ بھارت میں اس کاروائی کو بہت بڑی کاروائی کے طور پر پیش کیا گیا ۔ بھارتی میڈیا نے بھی آسمان سر پرا ٹھالیا پروپیگنڈہ کیا گیا کہ انڈین ایئر فورس نے بالاکوٹ میں جیش محمد کے ٹھکانے کو تباہ کردیا ہے لیکن پاکستان میں بالا کوٹ میں مقامی افراد نے تھوڑی ہی دیر میں وہ مقام ڈھونڈ لیا جہاں انڈین ایئرفورس کے طیارے بم گرا کر فرارہوگئے تھے۔ موقع پر ٹوٹے ہوئے درختوں اور ایک بڑھے گڑھے کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی توبھارتی پروپیگنڈہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ۔دوسرے روز پاکستان ایئر فورس کے ہوابازوں نے بھارت کو جس انداز سے انڈین ایئرفورس کی بزدلانہ کاروائی کا جواب دیا اس نے بھارتی فوج کے ساتھ انڈین ایئرفورس کی پیشہ وارانہ ساکھ بھی برباد کر کے رکھ دی ۔ اب انڈین ایئرفورس کے ریٹائرڈ اعلیٰ قیادت کی باری تھی۔ انہوںنے انڈین ایئرفورس کی ناکامی کو نریندر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کیلئے بھارتی فوجی قیادت کی خدمات کا نتیجہ برقرار دیا۔نہ صرف پاکستانی فضائیہ کی جرات مندانہ کاروائی کو عالمی سطح پر سراہا گیا بلکہ پاکستان کے موقف کو بھی ہر جگہ پذیرائی ملی ۔ بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس نے پریس کانفرنس میں نریندر مودی کو پیغام دیا کہ وہ بھارتی مسلح افواج کا اپنی سیاسی ضرورت کیلئے استعمال بند کر ے۔ تاہم فروری 2019میں نریندر مودی اور اس کی جماعت بی جے پی کیلئے استعمال ہوکر پوری دنیا میں بھارتی فوج کی رسوائی کا سبب بننے والے اس وقت کے آرمی چیف جنرل بپن روات نے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ قبول کر کے ثابت کردیا کہ بھارتی بحریہ کے مطابق سرابرہ ایڈمرل ارون پرکاش کے خدشات غلط نہیں تھے۔