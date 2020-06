ایٹمی دھماکے کرنا نواز شریف کا فیصلہ تھا‘ کریڈٹ جاتا ہے: مشاہد حسین

شیئر کریں:

اسلام آباد (محمد نواز رضا۔ وقائع نگار خصوصی) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ28 مئی1998ء کو بھارت کے5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 5 ایٹمی دھماکے کرنا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا لہذا اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے۔ نواز شریف سے کوئی قوت ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چھین سکتی اور نہ کوئی شخص تاریخ کو مسخ کر سکتا ہے۔ 11مئی 1998ء کو میاں نواز شریف کے ہمراہ قازقستان کے دورہ پر الماتے میں تھا۔ ہم ایک پر فضا مقام پر گئے ہوئے تھے تو بار بار وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کا پیغام آ رہا تھا۔ ملٹری سیکرٹری نے نواز شریف کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کی خبر سنائی تو میاں صاحب فوری طور پر الماتے آگئے۔ انہوں نے مجھ سے رائے مانگی تو میں نے ان سے کہا کہ now or never کی بات ہے میاں صاحب ’’تسی کڑاکے کڈ دیو‘‘۔ میاں صاحب نے کہا کہ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اگر اب جواب نہ دیا تو پھر کبھی نہیں دے سکوں گا۔ اسلام آباد پہنچتے ہی میاں نواز شریف نے کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس دوران انہوں نے ایٹمی توانائی کمشن کو کم از کم ایام میں ایٹمی دھماکے کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ بالآخر ایٹمی توانائی کمیشن نے 13روز میں ایٹمی دھماکے کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ انہوں نے یہ بات اتوار کو نوائے وقت کو خصوصی انٹرویو دیتے ہو ئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں میاں نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی 5 ٹیلی فون کالز کو نظر انداز کر دیا اور دھماکے نہ کرنے کی امریکی صدر کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل جہانگیر کرامت نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے بارے میں آپ نے نفع نقصان کو پیش نظر رکھ فیصلہ کرنا ہے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہو گا، فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہو گی۔ ایئر چیف مارشل پر ویز مہدی نے بھی ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی۔ وفاقی کابینہ میں بھاری اکثریت سے ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی گئی۔ راجہ محمد ظفر الحق نے کھل کر ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی آج کوئی ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ حقائق کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی تقریب میں جناب مجید نظامی مرحوم کی موجودگی میںکہا تھا کہ مشاہد حسین سید نے آپ کی طرح مجھے ایٹمی دھماکے کرنے کا مشورہ دیا تھا حالانکہ میں اس وقت مسلم لیگ (ق) میں تھا لیکن انہوں سچی بات کہنے سے گریز نہیں کیا۔