ہم نے خبردار کیا تھا کہ سیاسی عدم استحکام معیشت کو غیر مستحکم کر دے گا: شوکت ترین

سابق وزیر خزانہ و رہنما تحریک انصاف شوکت ترین نے کہا ہے کہ ہم نے خبردار کیا تھا کہ سیاسی عدم استحکام معیشت کو غیر مستحکم کر دے گا۔

We had warned that political instability will destabilise the economy which was growing the fastest in 17 years and on all pistons. It was not to be and PMIK's govt was sent packing. Now see the results. SBP has also raised the discount rate by 2.5% today. Allah Help Pakistan https://t.co/Rc3CC0kB1q