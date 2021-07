زلفی بخاری کا بلاول بھٹوکیخلاف100ملین پاؤنڈہرجانے کا دعویٰ

وزیراعظم کے سابق معاون خصوصی برائے اورسیز پاکستانیز زلفی بخاری نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرادری کو 100 ملین پاؤنڈ (22 کروڑ79 لاکھ 62 ہزار روپے) کے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کیے گئے ہرجانے کے نوٹس میں زلفی بخاری نے بلاول بھٹو سے اپنے بیان پر نیشنل میڈیا پر معافی مانگنے۔ آئندہ اس طرح کی بیان بازی سے گریز کرنے اور 14 دن کے اندر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔

گزشتہ روز بلاول بھٹو نے زلفی بخاری کے مبینہ اسرائیل کے دورے سے متعلق بیا ن دیا تھا۔

زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ بلاول کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے حال ہی میں میرے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔

After consulting with my legal team, I’ve decided to move ahead with defamation proceedings against #Bilawal Zardari for his recent irresponsible remarks.

His poor understanding about most things again made him blurt out things fed to him, provoking issues he knows nothing about. pic.twitter.com/e1KnzzpZJA