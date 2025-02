اسلاموفوبیا اور اُس کا سدباب  … (4) 

سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب ـ:

نائن الیون (9/11)کے بعد امریکی صدر اوباما نے 4جون 2009ء کو جب مغرب اور مسلم ورلڈ کے درمیان تنائو(Tension) کم کرنے کے لئے قاہرہ یونیورسٹی (Cairo University )میں مسلم ورلڈ کو ایڈریس کیا تھا تو انہوں نے اپنی سپیچ کا آغاز السلام علیکم سے کیا تھااور قاہرہ یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی کے مسلم سٹوڈنٹس نے خوش ہو کر ان کی تقریر پر 43دفعہ تالیاں بجائی تھیں۔ پریذیڈنٹ اوباما نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم اس وقت مل رہے ہیں جب 9/11کی وجہ سے یونائیٹڈ سٹیٹس اور مسلمانوں کے درمیان ٹینشن (Tension) ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں اسلام اور مغرب کے درمیان یروشلم کے حصول کے لئے200سال تک صلیبی جنگیں (Crusades) جاری رہی تھیں ۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ

"Since after the attacks of 9/11 on civilians, people of my country think that Islam is not only hostile to the West but Islam is also hostile to the human rights of the people of the West."

یعنی "سویلین آبادی پر 9/11کے حملوں کے بعد سے میرے ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نہ صرف مغرب کا دشمن ہے بلکہ اسلام مغرب کے لوگوں کے انسانی حقوق کا بھی دشمن ہے "۔ پریذیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ تبدیلی ایک رات میں نہیں آئے گی اور کوئی سنگل سپیچ صدیو ں کی بے اعتمادی (Mistrust)کو ختم نہیں کر سکتی ۔ ہماری یہ مسلسل کوشش (Sustained effort) ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور انتہا پسندی (Extremism) کا بھی حل تلاش کریں ۔ صدر اوباما نے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک کی تعریف کی تھی ،قرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور ہمارے پیار ے رسو لؐ کا بھی ذکر کیا تھا ۔ا نہوں نے ہماری اذان اور سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کی بھی یہ کہہ کر تعریف کی تھی کہ شاہ عبداللہ نے اسلام اور مغرب کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لئے 2008ء میں سعودی عرب میں بین المذاہب ڈائیلاگ کروا کر قائدانہ کردار ادا کیا تھا ۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بانی رہنما تھامس جیفرسن اپنی ذاتی لائبریری میں ہمیشہ قرآن پاک اپنے پاس رکھتے تھے ۔پریذیڈنٹ اوباما نے مزید کہا تھا کہ یروشلم تینوں بڑے مذاہب یعنی یہودیت ،عیسائیت اور اسلام کے لئے ارض مقدس ہے کیونکہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم ؑ اور ان کے تینوں بچوں یعنی حضرت موسیٰ ؑ ، حضرت عیسیٰ ؑ اور حضرت محمد ؐ نے یروشلم میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کی تھی ۔ اس لئے ہم سب کو یروشلم کا احترام کرنا چاہیے اور خونریزی سے دور رہنا چاہیے ۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ "ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلقات ہیں ۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ فلسطین اوراسرائیل میں بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور بہت زیادہ آنسو بہہ چکے ہیں ۔ آئیے ! ہم فلسطینی مائوں کے بچوں اور اسرائیلی مائوں کے بچوں کی خاطر امن قائم کریں ۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یروشلم میں امن قائم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ارض مقدس ہے ۔انہوں نے اپنی سپیچ میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ درحقیقت مذہب کو چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب لے آئے ۔ اوباما کے یہ الفاظ تھے :

"Indeed, faith should bring us together "

پریذیڈنٹ اوباما نے مزید کہا تھا کہ آئیے ! ہم ماضی کو بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کریں۔

تب جناب اشتیاق بیگ نے اپنے آرٹیکل "آج کی دنیا"میں لکھا تھا کہ پریذیڈنٹ اوباما نے مسلم ورلڈ کو ایڈریس کر کے گیند کو مسلمانوں کی کورٹ میں ڈال دیا ہے اور اب اقوام عالم کی نظریں مسلمانوں کی طرف سے ردعمل پر مرکوز ہیں ۔ زیادہ اچھا ہو گا اگر مسلم اُمہ OICکے پلیٹ فارم سے ان کی کی سپیچ کا موثر اور مدلل جواب دے گی کیونکہ تہذیبوں کے درمیان نفرت کم کرنے لئے تہذیبوں کے درمیان ڈائیلاگ بہت ضروری ہے اور ہمیں دنیا پر واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں بھی دوسرے مذاہب کے لئے ادب و احترام موجود ہے ۔ چونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب دو ،اس لیے میں سابق امریکی صدر سے مخاطب ہو رہا ہوں : آنرایبل مسٹر اوباما! آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں کیونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب دو۔اس لئے میں مسلم ورلڈ کی طرف سے آپ کی سپیچ کا جواب دے رہا ہوں ۔میں مسلم ورلڈ کی طرف سے آپ کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہوں ۔ ہم بھی ماضی کو بھُلا کر مغربی دنیا کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔میں خوشی محسوس کر رہا ہوںکیونکہ امریکا کی ڈالر کرنسی پر یہ تحریر موجود ہے کہ :"IN GOD WE TRUST" یعنی اللہ پر ہمارا ایمان ہے ۔ جناب اوباما ! ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہے ،ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ۔میں اسلام کے بارے میں آپ کے اچھے خیالات کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک کی تعریف کی ہے اورقرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی دیے ہیں ۔آپ نے ہمارے پیارے رسول ؐ کا بھی ذکر کیا ہے ، ہماری اذان کی بھی تعریف کی ہے اور سعودی عرب کے کنگ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ کی بھی تعریف کی ہے ۔جناب اوباما! چونکہ ہمارے پیارے رسول ؐ نے مجھے خواب میں اشارہ دیا ہے کہ سورۃ روم کی روشنی میں پریذیڈنٹ اوباما کی سپیچ کا جواب دو ۔ میں پہلے ہی آپ کو سورۃ روم کی تفصیلات سے آگاہ کر چکا ہوں ۔ میں آپ کو نبی پاک ؐ کے اعلیٰ اخلاق کی مثال بھی دے چکا ہوں ۔ ہمارے پیارے رسول ؐؐ کے علاوہ دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو اپنے خط میں رومی بادشاہ ہرقل کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دیتا اور اُس کو اپنا احسان بھی جتلاتا مگر ہمارے پیارے رسول ؐ نے ایسا نہیں کیا ۔جنا ب اوباما! آپ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ مسلم ورلڈ اور مغرب کے درمیان کوئی سنگل سپیچ صدیوں کی بے اعتماد ی (Mistrust) کو ختم نہیں کر سکتی ۔ جناب اوباما ! جب ہم سورۃ روم کی تفصیلات کو سمجھ لیں گے تو مسلم ورلڈ اور مغرب کے درمیان صدیوں کی بے اعتمادی (Mistrust) اور دشمنی (Enemity) ختم ہو جائے گی اور ہم آپس میں گہرے دوست بن جائیں گے ۔ آئیے ! ہم آپس میں گہرے دوست بن جائیں کیونکہ ہم اور آپ اہل کتاب بھائی ہیں اورہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے ۔ جناب اوباما ! آپ نے اپنی سپیچ میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مذہب کو چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کوقریب لے آئے ۔ سورۃ روم کا معجزہ دیکھئے کہ1400سال بعد سورۃ روم یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب لے آئی ہے ۔ یہ خوبی اور یہ معجزہ صرف سورۃ روم ہی کا ہے جس نے صدیوں بعد ہمیں اہل کتاب بھائی بنا دیا ہے ورنہ ہم تو ایک دوسرے سے دور بھاگے جا رہے تھے ۔ یہودی اور عیسائی اور مسلمان تینوں اہل کتاب ہیں اور تینوں کا اللہ ایک ہی ہے اور تینوں آپس میں اہل کتاب بھائی ہیں مگر ہم مذہب کی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سا اصول یا قانون بنا رکھا ہے کہ جب میں نئے رسول ؐ کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیج دوں تو نئے رسول ؐ کی پیروی کیا کرو ۔ اس لئے ہمیں آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ جناب اوباما! 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد ؐ کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیج دیا تھا ۔ آئیے ! ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن جھکا دیں ۔ میں آپ کو اوردنیا کے تمام انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں ۔ (جاری)