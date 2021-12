آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری

آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، پاکستانی فاسٹ بالر شاہین آفریدی تین درجے بہتری کے بعد ٹاپ 5 میں آگئے۔

حسن علی رینکنگ میں پہلی بار گیارہویں پوزیشن پر پہنچ گئے، بلےبازوں میں پاکستانی کپتان بابر اعظم ایک درجہ تنزلی کے بعد 8واں نمبر پر آگئے ہیں۔

عابد علی 28 درجے بہتری کے ساتھ 20ویں پوزیشن پر پہنچ گئے جبکہ محمد رضوان کا 21واں اور اظہر علی کا 22واں نمبر ہے۔بالنگ میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز اور بیٹنگ میں انگلش کپتان جو روٹ پہلے نمبر پر ہیں۔

Afridi, Jamieson, Latham and Karunaratne on the charge ????

All the latest changes in the @MRFWorldwide Test player rankings ???? https://t.co/sBZWT92hhH pic.twitter.com/4dHZoUV67z