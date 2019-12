شیئر کریں:

اگر آپ اپنے سفید بالوں کو ڈائی کرتے ہیں یا ڈائی انگ کلب میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو اس سفیدی کے ہاتھوں ڈپریشن کا مریض بنتے دیکھا ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ ایک ہی جست میں وائٹ سے بلیک نہ ہو جائیں، بلکہ یہ عمل بتدریج اور غیر محسوس طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچنا چاہئے۔ پہلی بار سفیدی میں معمولی سی سہای، اگلی بار ذرا زیادہ پھر اس سے زیادہ او ریوں پان، سات کوششوں میں مقام مطلوب کو پہنچیں۔ یون ٹرانسفارمیشن کا یہ عمل بخیر و خوبی طے پا جائے گا اور آپ اور آپ کے اردگرد کے لوگ اس ناگہانی صورتحال سے بھی محفوظ رہیں گے، جو برمنگھم کے کمپنی منیجر پیٹر براس کو پیش آئی تھی۔

موصوف نے ایک روز ہمت کر کے یکدم سفید بالوں پر گہرا رنگ چڑھا لیا۔ اگلے روز دفتر گئے تو حیرت کی ماری سیکرٹری ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ سنبھلی تو ایک کولیگ کو فون کر دیا۔ you know,the boss has dyed خبر آگے سے آگے پھیلی گئی۔ کبھی افسوس کر رہے تھے کہ کل تک تو بھلے چنگے تھے۔ جب عقدہ کھلا کہ موصوف فوت نہیں ہوئے صرف بالوں کو رنگا ہے، تو سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا یعنی:

The bos has not died, he has just dyed