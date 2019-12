پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیر ستان میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کی فائرنگ، ایک جوان شہید 2 زخمی،2 دہشتگرد ہلاک

خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں فرنٹیر کورپس (ایف سی) کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں جوان شہید ہوگیا۔

ڈائریکٹر جنرل انٹرسروسز پبلک ریلیشنز (ڈی جی آئی ایس پی آر) میجر جنرل آصف غفور کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر کے قریب دہشت گردوں نے ایف سی کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔

Terrorist fire raided FC post in North Wazirstan Distt near Pak-Afg Border. During exchange of fire 2 terrorists killed.

Lance Naik Muhammad Imran of FC KP embraced shahadat while 2 FC soldiers got injured. pic.twitter.com/JW3SeAnI8d