پاکستان تحریک انصاف کے رہنماحلیم عادل شیخ بھی کورونا وائرس کا شکار

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے اپنی صحت سے متعلق لکھا کہ کورونا کی معمولی علامت ہیں اسلیے خود کو قرنطینہ کرلیا ہے۔

I have tested positive for covid. Alhamdulillah its not serious & I have mild symptoms only, but I am isolating for the safety of those around me.