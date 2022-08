شیئر کریں:

اس سال (2022ئ) اگست کے مہینہ میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جائے گی۔ محقق اور دانشور ہمیں پاکستان کے مطالبے کے جواز اور اس کے مقاصد کی آگاہی دیں گے اور بعض لکھاری تحریکِ پاکستان کے مختلف مراحل پر تبصرہ کریں گے لیکن تحریک کا ایک اہم گوشہ ایسا بھی ہے جو ہماری غفلت کے باعث پایہ تکمیل پر نہیں پہنچا حالانکہ ان پچھتّر برسوں میں مسلم لیگ کی مختلف حکومتیں برسراقتدار رہیں۔ اس گوشہ کا تعلق اْن کارکنوں کے ذکر سے ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کو زندہ رکھا اور اسے فعال بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ کارکن نہ صرف اْن شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بستے تھے جو پاکستان میں شامل ہیں بلکہ یہ کارکن اْن علاقوں میں بھی تھے جو تقسیم کے بعد بھارت کا حصہ بنے۔

تحریک کے کارکنوں کی یادآوری کے سلسلہ میں بعض حلقوں نے ایک حد تک دلچسپی لی تھی لیکن کارکنانِ تحریک کی رول کال آف آنرکا فریضہ قومی سطح پر ادا نہیں ہو سکا۔ حکومتوں کا فریضہ تھا اور اس فرض کی ادائیگی کا قرض ابھی تک باقی ہے۔ اس کا حل ممکن ہے۔ ہر شہر میں مختلف کمیٹیوں کے ذریعہ اس عظیم تاریخی تحریک میں متحرک افراد کی مردم شماری کا اہتمام کیا جائے اور اس کے نتیجہ کو کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس امر کا خصوصی خیال رکھنا پڑے گا کہ بعض منافقین کی غلط اطلاعات اس تاریخی خزانے کا حصہ نہ بننے پائیں۔اس پس منظر میں آج کی نشست میں راقم تحریک کے ایک ایسے کارکن کا ذکر کرنا چاہتا ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں بھی فکری اور علمی سطح پر پاکستان کے مطالبے کے جواز اور ضرورت پر لوگوں کو متوجہ کیا۔

محمداسد پولینڈ کے شہر لْو (Lwow) میں جنوری 1900ء میں ایک یہودی وکیل کے ہاں لیوپولڈوائس کے نام سے متولد ہوئے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد صحافت کے پیشہ سے منسلک ہوئے۔ ان کے ذمہ مشرق وسطیٰ کے علاقوں کے متعلق تجزیاتی رپورٹ تیار کرنا تھیں۔ یہ رپورتاڑ جرمنی اور دیگر یورپی اخبارات کی زینت بنتی رہیں۔ اس تحقیقی عمل کا ان کی ذات پر اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے کلچر اور مذہب سے واقف ہوتے گئے۔ Road to Makkah اور دوسری کتابIslam at the Crossroads کے علاوہ قرآن پاک اور صحیح بخاری کا انگریزی زبان میں ترجمہ اور دیگر تصنیفات سے ان کے مذہب کی تبدیلی کی وجوہات پر روشنی پڑتی ہے۔ اسد صاحب کی کتاب شاہراہ مکہ کو عرب دنیا میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کے عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی تراجم ہوئے۔ آپ نے کئی برس حجاز میں گزارے۔ سعودی خاندان کے سربراہ محمد اسد کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔

جنگ عظیم اوّل کے دوران آپ ہندوستان میں تھے۔ انگریز حکومت نے انہیں دشمن ملک کے باشندہ ہونے کی وجہ سے نظربند کر دیا تھا کیونکہ ان کا پاسپورٹ بھی دشمن ملک کا جاری کردہ تھا۔ جنگ کے خاتمہ پر آپ کی رہائی ہوئی۔ آپ کی کتاب اسلام دوراہے پر اْن دو لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انجمن حمایت اسلام کے زیراہتمام دیئے گئے تھے۔ آپ کی علامہ اقبال سے ملاقات 1934 ء میں ہوئی جو گہرے تعلق میں بدل گئی۔ علامہ کی تحریک پر ہی آپ نے صحیح بخاری کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صحاح ستہ کا اس وقت تک انگریزی زبان میں ترجمہ نہ ہو سکا تھا۔ انگریزی زبان بولنے والی بڑی آبادی احادیث کے علم سے محروم تھی۔علامہ صاحب کے علاوہ ان کی ملاقاتیں نواب حیدرآباد سر اکبر حیدری، چوہدری رحمت علی، سرسکندر حیات، مولانا مودودی، نواب ممدوٹ، لیاقت علی خان، میرواعظ شاہ کشمیری جیسے مشاہیر سے رہیں۔ وہ ایسا دور تھا جب آزادی کی تحریک اپنے جوبن پر پہنچ چکی تھی اور مسلمان قوم اپنے مستقبل کے متعلق متفکر تھی۔

اس پس منظر میں آپ نے عرفات نامی مجلہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ پاکستان کے مطالبہ کے شرعی اور سیاسی جواز کو واضح کیا جائے۔ اس مجلہ کی پہلی اشاعت ستمبر 1946ء میں ہوئی۔ آپ علامہ اقبال سے کافی متاثر تھے۔ محمداسد کی تحریروں میں احیاء فکر اسلامی کی اصطلاح کا تکرار ظاہر کرتا ہے کہ علامہ سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں ان کا موضوع کیا تھا۔ نومسلم علامہ محمداسد نے محسوس کیا کہ پاکستان کے مستقبل قریب میں قائم ہونے کے امکانات بڑھتے جارہے ہیں لہٰذا اپنے رسالے کے ذریعہ اس امکان کو جلد از جلد حقیقی رنگ اختیار ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔

پہلے شمارہ میں انہوں نے اس سوال کی طرف قوم کو متوجہ کیا کہ کیا دین قصہ پارینہ ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔ آپ کا استدلال تھا کہ حقیقی شریعت کے مقاصد تقلیدی رجحانات کے بوجھ تلے دب گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال کے دورانیہ میں ہیں جبکہ اسلام، جسے تمام مذاہب میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، وقت کی قید سے ماورائ ہے۔ اسلام اْس وقت ہی اپنا انسان ساز کردار ادا کر سکے گا جب شریعت مسلمانوں کی عملی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ بعد کی اشاعتوں میں آپ نے مختلف سوالوں کو ایڈریس کیا۔ مثلاً پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے قوانین کا نفاذ کیسے ہو؟ عرفات کا آخری شمارہ جولائی 1947ئ میں شائع ہوا۔ اس رسالہ میں اس سوال کو زیربحث لایا گیا کہ اسلامی دستور کی بنیاد کیا ہوگی اور پاکستان کے مطالبہ اور اس کے اہداف کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔

تحریک پاکستان کے دورانیہ میں پہلی بار اگر کسی نے اسلامی دستور کے ضابطوں کی طرف توجہ دلائی تو وہ محمداسد ہی کی ذات تھی۔ ہماری سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ میثاق مدینہ کے بعد اگر کبھی اس موضوع پر سوچ بچار ہوئی تو وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے ہی ہوئی۔آپ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ پاکستان کے حصول کا مقصد صرف معاشی سہولتیں یا سرکاری عہدوں کے حصول تک ہی محدود نہیں بلکہ مسلمانوں کو اسلامی مطالبوں کے مطابق صحیح صالح زندگی گزارنے کے قابل بنانا بھی تحریک کا مقصد ہے۔تقسیم سے پہلے آپ ڈلہوزی (گورداسپور کی ایک پہاڑی تفریح گاہ) میں مقیم تھے جہاں سے نہایت مخدوش حالات میں ہجرت کرکے لاہور پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کن تکلیف دہ حالات میں گھرے ہوئے ہیں لہٰذا انہوں نے خواجہ عبدالرحیم کمشنر سے مل کر تین بسیں اور چار مسلح پنجابی فوجی لے کر واپس ہندوستان کا رْخ کیا اور محصور مسلمانوں کی ایک کھیپ کو بحفاظت لاہور پہنچایا جہاں ہر گھنٹہ بعد مہاجرین پہنچ رہے تھے۔ آپ ان مہاجرین کی خدمت گزاری میں مصروف رہتے۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فیروزپور کے سٹیشن ماسٹر کی طرف سے ٹیلی فون موصول ہوا کہ مہاجر عورتوں کی ایک ٹرین لاہور کیلئے روانہ ہوئی ہے جو چند گھنٹوں میں قصور ریلوے سٹیشن پہنچ جائے گی لہٰذا ان کی مدد کی جائے۔ محمداسد نے چند بسوں کا انتظام کیا اور کچھ رضاکاروں کے ہمراہ قصور پہنچے جہاں اپنے دوست مولانا عبداللہ قصوری اور ان کے فرزند محمد علی قصوری کو ساتھ لے کر قصور سٹیشن پہنچے۔ ایک گھنٹہ انتظار کے بعد گاڑی پہنچی جس میں ہر عمر کی خاتون موجود تھی لیکن سب برہنہ تھیں۔ انہیں اسی حالت میں ٹرین کے ڈبوں سے اتارا گیا۔ عورتوں کی ننگی لاشیں بھی موجود تھیں۔ کارکنوں نے اپنی قمیصیں اتار کر خواتین کی برہنگی کو چھپانے کی کوشش کی۔ بسوں میں سوار کروا کر لاہور کے ہسپتالوں اور پناہ گاہوں تک ان خواتین کو پہنچایا۔

اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ لاہور میں عجیب کیفیت تھی۔ ایک طرف ایثار کے ایمان افروز واقعات تھے اور دوسری طرف کمینگی بھی عروج پر تھی۔ خوشی، خوف اور لالچ حیران کن حد تک آپس میں گڈمڈ ہوگئے تھے۔ ’’تمام مسلمانوں کیلئے دعوتِ عام‘‘ کے عنوان سے محمداسد کی ریڈیو سے روزانہ تقریر نشر ہوتی۔ اکتوبر 1947 ء میں نواب ممدوٹ وزیراعلیٰ پنجاب نے انہیں بلایا اور کہا کہ اب پاکستان بن گیا ہے لہٰذا نظریاتی مسائل کے حل کیلئے ٹھوس اقدام کرنا ہوں گے۔ مشورہ کے بعد ان کی سربراہی میں ایک ادارہ بعنوان ’’محکمہ احیاء ملت اسلامیہ‘‘ قائم ہوا۔ اسلامی دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ تھا۔ انہوں نے مولانا داؤد غزنوی سے رابطہ کیا۔ دفتری معاملات میں انہیں ان کے دوست ممتاز حسین کا تعاون حاصل رہا جو شعبہ مالیات کے اہم عہدہ پر فائز تھے۔(جاری)