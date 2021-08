پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین لگ گئی:اسد عمر

اسلام آباد: پاکستان میں کورونا ویکسی نیشن 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔

وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد کورونا ویکسین کی ڈوزز لگ چکی ہیں۔ پہلی ایک کروڑ ویکسین 113 دن اور دوسری ایک کروڑ خوراکیں 28 دن میں لگیں۔انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کی تیسری ایک کروڑ خوراکیں 16 دن میں لگیں جبکہ اس ہفتے کے 6 دن کورونا ویکسین کی 9 لاکھ 34 ہزار خوراکیں دی گئیں۔

Pakistan has crossed 3 crore vaccinations. The first crore took 113 days. The second 28 days and the 3rd only 16 days. Pace has rapidly increased. All 6 days this week were a record. 9 lakh 34 thousand vaccinations yesterday . In last 6 days 5 million vaccinations were done.