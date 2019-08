پنجاب اسمبلی نے پہلے برس عوامی مفاد کے 17 قوانین پاس کئے: پرویز الٰہی

شیئر کریں:

لاہور (خصوصی نامہ نگار) پنجاب اسمبلی نے اپنے پہلے سال میں بہترین قانون سازی کی ہے۔ ایک سال میں مفاد عامہ سے متعلق 17 قوانین پاس کیے ہیں جن کی تعداد قومی اسمبلی اور دیگر صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویزالٰہی نے صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی نے اپنے پہلے پارلیمانی سال میں 12 اجلاسوں میں آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے 102 دن اجلاس کیا۔ پاس کردہ اہم قوانین میںThe Punjab Local Government Act 2019, The Punjab Right to Public Service Act 2019. ِ The Punjab Domestic Workers Act 2019 کے علاوہ میانوالی میں نمل یونیورسٹی اور ڈیرہ غازی خان میں میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کیلئے قانون سازی اورThe Punjab Assembly Secretariat Services Act -2019شامل ہیں۔چودھری پرویزالٰہی نے مزید کہا کہ ایک سال کے دوران پنجاب اسمبلی میں 470 سوالات کے جواب دئیے گئے، لاء اینڈ آرڈر سے متعلق 37 توجہ دلاؤ نوٹسز کے جوابات اسمبلی میں پیش کیے گئے جبکہ 719 تحاریک التوائے کار کے نوٹسز پر کارروائی ہوئی، مفاد عامہ کی 35 قراردادیں منظور کی گئیں۔ چودھری پرویزالٰہی نے کہا کہ 10 سال سے زیر التواء اسمبلی کی نئی عمارت اور مسجد انشاء اللہ دسمبر 2019ء تک مکمل ہو جائے گی۔ نیز ارکان اسمبلی کیلئے نئے ہاسٹل کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپیکر کی کاوشیں بھی قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی، طلبائ، ریسرچرز اور عوام کے استفادہ کیلئے پنجاب اسمبلی اپنی ویب سائٹ پر معلومات فراہم کرنے میں ہمیشہ اول نمبر پر رہی ہے۔