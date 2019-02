شیئر کریں:

بادشاہوں کی نفسیات عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی وہ اپنی مخالفت میں ایک مکھی اور مچھر کا وجود بھی برداشت نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے حکمران اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے حکم صادر فرماتے ہیں، بادشاہ بھی بالکل اسی طرح اپنے مخالفوں کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ اُن کی لغت میں سر قلم کرنے سے کم سزا کوئی نہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ Boss is always right اسی طرح بادشاہ بھی ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ خواہ اس کا دماغ درست ہو یا نہ ہو۔ میزان عدل کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے والی پانچ ہستیوں کے نزدیک نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے لیکن وہ اور اُن کے ہم نوا انہیں آج بھی صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ 33سال خود کو صادق اور امین کہلوانے والے نواز شریف 28 جولائی کو آنِ واحد میں صادق اور امین نہیں رہے اور پوری دنیا میں اس بات کی منادی کرا دی گئی۔ پانامہ پیپرز جب سامنے آئے تو کسی کے خواب و خیال میں یہ بات نہ تھی کہ یہی پیپرز ان کے خلاف فیصلے کا سبب بن جائیں گے۔ پانچ ججوں کا متفقہ فیصلہ سامنے آئے گا اس سے پہلے سرکاری افسروں پر مشتمل جے آئی ٹی بنے گی۔ سیاست کی دیوی بڑی بے رحم ہے جتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اتنی ہی اندر سے دہشت ناک بھی ہے منہ چومنے کی اجازت دیتی ہے پھر جیل بھی بھجوا دیتی ہے۔ 33 سال سیاست کی دیوی کو قریب اور غور سے دیکھا کہ یہ کسی کی بھی پائیدار محبوبہ نہیں ہوتی۔ یہ بے وفا دیوی ہے جب چاہتی ہے لات مار کر پرے کر دیتی ہے کبھی اتنا پرے کرتی ہے کہ سلاخوں کے پیچھے بٹھا دیتی ہے کبھی دوسروں کے در پر بٹھا دیتی ہے اور کبھی اتنی ظالم ہوتی ہے کہ اپنے عاشق کو تارا مسیح کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے۔ اس دنیا میں سیاست کی دیوی جیسی حسینہ پیدا نہیں ہوئی۔ عالمی حسینائیں تو اس دیوی کے پائوں کی جوتی ہیں۔ اس کے عشق میں بادشاہ بھی اپنے باپ، بیٹوں تک کا لحاظ نہیں کرتے۔ ایک بات کا خوب چرچا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی وزیراعظم کو اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی اس کی وجہ وہ وزیراعظم خود جانتے ہیں۔ بے نظیر کی وزارت عظمیٰ میں نواز شریف دوسری بار وزیراعلیٰ پنجاب بنے اس بار انہوں نے بے نظیر کو خوب ناکوں چنے چبوائے۔ ان کی صدر غلام اسحق خان کے ہاتھوں پہلی رخصتی 1993ء میں ہوئی۔ 1997ء میں دوسری بار وزیراعظم بنے اور پھر اپنے ہی بنائے جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں اٹک کا قلعہ دیکھا اور پھر جدہ میں سرور پیلس مسکن ٹھہرا اور تیسری بار 2013ء میں وزیراعظم بنے لیکن سیاست کی دیوی نے اوپر سے نیچے گرا دیا! 77 سال پہلے چرچل نے کہا تھا کہ عدالتیں صحیح کام کر رہی ہوں تو کسی ملک کا کچھ نہیں بگڑتا۔ چوہدری نثار علی خان کہہ چکے ہیں کہ ملک خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ آپریشن ردالفساد اور آپریشن خیبر ۔4 جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے تبدیلی کے لئے پلیٹ فارم بن گیا ہے عدلیہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جنرل مشرف اس بات پر زور دیتے تھے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے اسی سے گڈ گوورننس جنم لیتی ہے۔

سیاست دانوں کو برا بھلا کہنا کوئی نئی بات نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسی بھی منصوبے کا کھانے پینے کے بغیر مکمل ہونا ناممکن ہے کرپشن ایک دھیلے کی تو نہیں ہوتی اتنی ضرور ہو جس سے پلاٹ گھر اور فیکٹریاں میسر آ سکیں۔ نواز شریف سے ہمدردی رکھنے والے حلقوں کے نزدیک پانامہ کیس کے فیصلے پر فُل سپریم کورٹ کا ریویو درکار ہے تا کہ بہت سے نکات شیشے کی طرح صاف شفاف دکھائی دیں۔ آرٹیکل 62 (ا) ایف کی تشریح پر تمام قانون دانوں کا اتفاق رائے ہو یعنی نواز دوست حلقے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی واپسی کے متمنی ہیں اور نظام کو جوں کا توں رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ ہر شعبۂ زندگی بالخصوص میڈیا میں بھی اجارہ داری صاف دکھائی دیتی ہے اجارہ دار اور جاگیر دار ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں کوئی خدائی فیصلہ ہی ان پر ضرب لگا سکتا ہے زمینی عدالتیں شاید بے بس ہیں!