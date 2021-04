سیاست کا بد صورت حسن

شیئر کریں:

پاکستان عوام تعلیمی اعتبار سے بھی اچھے خاصے پس ماندہ ہیں، جس کا فائدہ مراعات یافتہ طبقات یا میوزیکل چیئر میں شامل رہنما جی بھر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔حال ہی میں جب یوسف رضاء گیلانی کے متعلق چرچا ہوا کہ انہوںنے ’’ باپ‘‘ کے چھ ووٹ لیکر کامیابی حاصل کی ہے ، تو میرے دفتر کا گارڈ جو پاکستانی ہے اور سیاست میں از حد دلچسپی رکھتا ہے ، پریشانی میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ کہ گیلانی صاحب کا تو ’’ باپ ‘‘سیاست میںنہیں تو پھر ووٹ کیسے حاصل کرلئے ، میں نے معصوم فرد کو سمجھایا کہ یہ ’’ باپ ‘‘ (father) والا نہیں۔ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا مخفف ہے ۔ پھر بھی اسے شک تھا کہ یہ سابق صدر کو تو ’ باپ ‘‘ نہیں کہہ رہے ؟ یہ غلط فہمی بھی میں نے دور کی اور کہا کہ یہ بات درست ہے جب سیاسی کھیل ، نمبرز کے بادشاہ آصف علی ذرداری میدان میں ہوں تو ہر چیز ممکن ہے ؟ دنیا کی زبان میں سیاست کو کسی اچھے نام سے پکارا نہیں جاتا مثال کے طور پر انگریزی میں " dont do politics with me" یا اردو میں ــ’’میرے ساتھ سیاست نہ کرو ‘‘ تو گویا اس سیاست کے لفظ کو مثبت معنوں میں نہیں لیا جاتا نیز اس پر مہر ثبت کردی ہے ہمارے سیاست دانوں نے ، گزشتہ ستر سال بھی ایسے ہی گزارے کہ ’’دوسرے کی کرسی کھینچو ، ٹانگ کھینچو ‘‘خود جس کی چاہے ایجنٹی کرو اور جب حزب اختلاف میں ہو تو حکومت کو مقتدر اداروں کے نام سے بدنام کیا جائے ، یہ کھیل پاکستانی سیاست میں گزشتہ تین چار ماہ سے آب و تاب سے ہو رہا ہے اور سیاست دانوں نے جمہوریت ، سلیکٹڈ حکومت ، کانعرہ لگا کر جو غیر فطری اتحاد کیا اس کی ہانڈی شمشان گھاٹ جانے سے قبل ہی ٹوٹ گئی۔ اسکی وجہ دائیں ، بائیںکا اکٹھا ہوجانا ، اسمبلیوں میں ممبران کی زیادہ تعداد صرف دو ہی بڑی جماعتوں مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کی ہے اور پاکستان کا سیاسی ماضی اس بات کاشاہد ہے کہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں نظریہ نام کی کوئی چیز نہیں صرف اور صرف مفاد ہے جس پر نظر رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھتے ہیں ، شہید ذولفقار علی بھٹو اپنے خلاف چلنے والی تحریک سے گھبرا کر اپنی نام نہاد بائیں بازو کی سیاست چھوڑ کر ابو اعلیٰ مودودی کے گھر چلے گئے تھے حمائت حاصل کرنے مگر وہاں کوئی کامیابی نہ ہوسکی ، شہید بھٹو کے نواسے آج کے جماعت اسلامی کے امیر کی رہائش گا ہ پر چلے گئے ایک ووٹ حاصل کرنے پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزام ہے کہ وہ اتحاد کو صرف اپنے مقصد کیلئے استعمال کرتی ہے۔ یہ معاملہ اب تو مسلم لیگ ن کے ساتھ بھی ہے جس نے پنجاب میں سیاسی حریف پی ٹی آئی سے مک مکا کرکے سینٹ کے نشستیں حاصل کرلیں ، مگر سینٹ کے کھیل میں سچ پوچھا جائے تو عرف عام میں حزب اختلاف کو ’’رگڑا ‘‘ پی پی پی نے لگایا کہ پی ڈی ایم میں مسلم لیگ ن کو سینٹ کے لئے قائد حزب اختلاف کے عہدے پر رضامندی کا اظہار کرکے ، جب پی پی پی مبینہ خرید و فروخت اور ایمان فروش ممبران کی وجہ سے چیئرمین (جو خود ماضی میں پی پی پی نے کیا وہ ہی عمل پی پی پی پر کسی اور نے کردیا ) کا عہدہ نہ حاصل کرسکی تو ، ساز باز اور روایتی سازشی سیاست کے ذریعے ’’باپ ‘‘ کی خدمات حاصل کی اور کود کر قائد حزب اختلاف کی کرسی سنبھال لی ۔ ’’عید کے بعد صف بندی ہوگی ‘‘ یہ سوچ کسی مجنوں کی سوچ سے زائد نہیں ،پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ، پی پی پی ، مسلم لیگ کا آپس میںدست و گریبان ہونے پر تحریک انصاف کی حکومت نے ان بیانات کے باوجود کہ ’’حزب اختلاف کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے ‘‘ یہ بیان بھی کسی مجنوں کی سوچ سے کم نہیں ، مہنگائی ، بے روزگاری ، اور کرپشن کا طوفان تاحال جاری ہے۔پی پی پی نے جو دراڑ ڈالی حزب اختلاف میں وہ ہونا ہی تھا۔ملک کی اقتصادی صورتحال ،تین سالوں میں مزید کئی گناء قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس روز اول سے کوئی ایسی ٹیم نہیں جو اس پر عوامی فلاح وبہبود کی کوئی مضبوط پالیسی مرتب کرسکے۔مہنگائی کا یہ حل ہر گز نہیں کہ تین سال تک جبکہ میڈیا شور مچاتا رہا ، عالمی اعداد و شمار شور مچاتے رہے کہ معیشت تباہی کے کنارے پر اب آئی ایم ایف فیم وزیر خزانہ کو برطرف کردیا کہ مہنگائی اسلئے ہورہی تھی۔ جبکہ ایک ماہ قبل جب سینٹ کا انتخاب ہوا وہ بہت قابل تھے اوربقول حکومت کو معیشت کو مثبت اشارے دیئے تھے اب اس مخدوش صورتحال میں حماد اظہر کیا معیشت ٹھیک کرلینگے ؟؟ حکومت کو چین کا سانس ملاہے ابھی بھی دوسال ہیں کہ اپنی کارکردگی کو عوامی امنگوں کے مطابق ڈھال لے ۔ ملک کی بے اصولی سیاست میں حزب اختلاف کی طرف سے شاید مکمل خاطر جمع رکھئے کچھ نہیں ہونیوالا۔ یہ موروثی سیاست دان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر اس بدصورتی کو کہتے ہیں ’’یہ تو سیاست کا حسن ہے۔‘‘ حکومت کو صبروتحمل سے اپنی دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے حالات کو ملک وقوم کی بھلائی کی طرف لے جانا ہوگا،یہی انکی سیاست کا امتحان ہے۔