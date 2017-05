مصباح الحق کی اہلیہ عظمیٰ خان کے انگریزی کے سپیلنگ ’’کچے ‘‘نکلے

لاہور (نمائندہ سپورٹس ) سابق کپتان مصباح الحق کی اہلیہ عظمیٰ خان نے پھولوں میں لدے مصباح کے ساتھ سیلفی بنائی اور او سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دیا ۔عظمیٰ خان نے پیغام میں لکھا ’’ وہ انگریزی کا لفظ (Warm) استعمال کرنے کے بجائے (worm) استعمال کر گئیں اور انگریزی میں (worm) کیڑے کو کہتے ہیں۔بہت زیادہ پھولوں کی بات کی اور اس کیلئے (Too many) لفظ استعمال کرنے کے بجائے (To many) لکھ دیا۔ واپسی کا بتانے کیلئے (came back) کی بجائے (come back) استعمال کیا۔ عظمیٰ خان کا پیغام جیسے ہی منظرعام پر آیا تو سوشل میڈیا صارفین نے کچی‘ انگریزی کا ’ مذاق اڑانا شروع کردیا۔