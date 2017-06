آزاد کشمیر کا 94ارب 41کروڑ کا بجٹ پیش کر دیا گیا، تنخواہوں ، پنشن میں 10فیصد اضافہ

مظفرآباد (نمائندہ خصوصی) آزادجموں و کشمیر کے وزیر خزانہ منصوبہ بندی و ترقیات ڈاکٹر محمد نجیب نقی خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکومت نے آزاد خطہ کی عوام کو بہترین بجٹ دے دیا ہے جس ی ماضی میں مثال نہیں ملتی‘ ترقیاتی اخراجات میں تقریباً سوفیصد اضافہ کیا گیا ہے اور یہ اس خطہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ترقیاتی میزانیہ کو بیک جنبش قلم دوگنا کر دیا گیا۔اس سے جہاں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نوازشریف کی کشمیریوں کے ساتھ گہری وابستگی کا اظہار ہوتا ہے وہیں وزیراعظم آزادکشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان اور مسلم لیگ (ن) کی حکومت پر پاکستان کے ارباب اختیار کا اعتماد بھی عیاں ہوتا ہے۔ یقینا وزیر اعظم آزادکشمیر نے انتھک کوششوں کے بعد یہ ہدف حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموںوکشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں ریاست میں گڈگورننس کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اداروں کے وقار کو بحال کیا گیا ہے۔جس سے عوام کا اعتماد حکومتی اداروں پر بحال ہونا شروع ہوگیا ہے۔ہماری حکومت نے میرٹ کی بحالی کے لیے وہ عملی اقدامات کیے ہیں جن کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ محکمہ تعلیم میں این ٹی ایس کے نفاذ کے بعد ہم نے تعلیم کو سیاست سے پاک کر دیا ہے۔ اب آزادکشمیر میں ٹیچرز میرٹ کی بنیاد پر بھرتی ہونگے جو ریاست کے روشن مستقل کی ضمانت ہونگے۔پبلک سروس کمیشن کی تنظیم نو کی گئی ہے۔ اسی طرح صحت کے شعبہ میں فری ایمرجنسی سروسز کا قیام اور دس اضلاع میں فیملی کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔نیز دیگر محکمہ جات میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ جن کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہوگئے ہیں۔ بیرون ممالک میں مقیم کشمیری تارکین وطن خطے کا نہ صرف قیمتی اثاثہ ہیں بلکہ آزادخطے کی تعمیر و ترقی اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے اور سفارتی و عالمی سطح پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت حاصل کرنے میں بھی بھرپور کردارادا کر رہے ہےں جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر نے ان کے مفادات کے تحفظ کے لئے اوورسیز کمیشن کا قیام عمل میں لایا ہے جس سے در پیش مشکلات میں یقینا کمی واقع ہو گی۔انہوں نے کہا کہ آزاد جموں وکشمیر شریعت کورٹ کو آئینی تحفظ دینے کے لئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ شریعت کورٹ کو مزید موثر اور با اختیار بنانے کے لئے ایک عالم جج کوشریعت کورٹ میں شامل کیا گیا ہے تا کہ اسلامی قوانین کے مطابق جائزہ لے کر فیصلے کئے جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ تقریباً پچیس سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے اور عوام کو مقامی سطح پر تعمیر ترقی کے عمل سے دور رکھا جاتا رہا ہے ، مسلم لیگ ”ن“ نے اپنے انتخابی منشور میں خطے کے اندر بلدیاتی انتخابات کروا کر عوام کو نچلی سطح پر شریک اقتدار کرنے کا وعدہ کیاتھا۔ صدر مسلم لیگ ”ن“ آزاد جموں وکشمیر اور وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے اس انتہائی اہم معاملہ پر خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے بطور وزیر اعظم اپنی ترجیحات میں اس بات کا واضح تعین کیا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے ، چنانچہ اس مقصد کےلئے مالی سال2017-18 میں 500 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے اور انشا اللہ آئندہ مالی سال میں آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا دئےے جائیں گے۔ڈاکٹرمحمد نجیب نقی خان نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2009کا نفاذ 2012ءسے ہو چکا ہے ۔ اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن پر توجہ مذکور کرتے ہوئے، اسے اولیت دی گئی ہے ۔ ابتدا میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کیلئے پہلے سے قائم تعلیمی اداروں کی بنیادی ضروریات کو پور ا کیا جائے جس میں ضروری سٹاف مہیا کئے جانے کوفوقیت دی جائے گی ۔ حکومت وقت نے ابتدائی طور پر اس پر کام کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے اداروں میں ضروری سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کیلئے تحریک کی اور کچھ اسامیوں کی دستیابی کے بعد دیگر وسائل سے حاصل کردہ آمدنی کو بھی شامل کرکے بعدازاں کثیر تعداد میں اداروں میں صرف چند اسامیاں مہیا کر کے اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تعلیمی پیکج کو تعلیمی پالیسی 2009ءکے تناظر میں جائزہ لیتے ہوئے یہ تجویز کیا ہے کہ قانون ساز اسمبلی کی منظوری کے ساتھ تعلیمی پیکج کے تحت منظور شدہ اسامیوں کو پہلے سے قائم تعلیمی اداروں میں ضروری سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کیلئے منتقل کر دیا جائے اور باقی کمی کو پورا کرنے کیلئے مرحلہ وار وفاقی حکومت سے تحریک کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے ایک سال کے قلیل عرصہ میں آزادکشمیر کے اندر میرٹ کی بالادستی،انصاف کی فراہمی اور اداروں کے استحکام کے لیے تاریخ ساز اقدامات کیے ہیںجن کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہوگئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میزانیہ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا محض گوشوارہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بجٹ دستاویز وسائل کی منصفانہ تقسیم، مستقبل کی منصوبہ بندی اور حکومتی ترجیحات کا عکس ہے۔مجھے یقین ہے کہ میزانیہ میں تجویز کی گئی ترجیحات پر مکمل عملدرآمد تعمیر و ترقی کے ایسے دور کی بنیادرکھے گا کہ جس کے دور رس اثرات عوام کے لئے خوشحالی اور ترقی کے پیامبر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی میزانیہ 2016-17ءمیں آمدنی از ریاستی وسائل کا تخمینہ18,000.000 ملین روپے لگایا گیا ہے جبکہ رائلٹی از منگلا ڈیم 1,200.000 ملین روپے ،آزادجموں وکشمیر کونسل سے حصہ80فیصد13,000.000 ملین روپے ،وفاقی ٹیکسوں سے حصہ20,500.000 ملین روپے ،گرانٹ برائے خسارہ میزانیہ11,260.000 ملین روپے ،ایڈجسٹمنٹ آف اوورڈرافٹ460.000 ملین روپے،جاریہ اخراجات63,500.000 ملین روپے اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 12,551.250 ملین روپے مختص کیے گئے جو کہ کل نظر ثانی میزانیہ 2016-17ئ 76,051.250 ملین روپے بنتا ہے ۔ بجٹ 2017-18 کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آمدنی از ریاستی وسائل 20,800.000 ملین روپے ،رائلٹی از منگلا ڈیم 1,300.000ملین روپے ،آزادجموں وکشمیر کونسل سے حصہ80,300.000 ملین روپے ،وفاقی ٹیکسوں سے حصہ26,000.000 ملین روپے ،گرانٹ برائے خسارہ میزانیہ13,000.000 ملین روپے ،ایڈجسٹمنٹ آف اوورڈرافٹ- 4,270.000 ملین روپے،جاریہ اخراجات71,130.000 ملین روپے ،ترقیاتی اخراجات23,280.000 ملین روپے اور کل تخمینہ میزانیہ 2017-18ء 94,410.000 ملین روپے ہے ۔ترقیاتی بجٹ کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے مالی سال2017-18ءکے لےے آزاد جموں و کشمیر کے ترقیاتی میزانیہ کے لےے 22 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے ۔ جس مےں1ارب 80کروڑ روپے کی بےرونی امداد بھی شامل ہے ۔ آزاد جموں وکشمےر کی تارےخ مےں پہلی مرتبہ ترقےاتی مےزانےہ مےں گزشتہ مالی سال 2016-17 کے لئے مختص شدہ 12ارب روپے کے مقابلہ مےں 83فےصد کا اضافہ تجوےز کیا جا رہا ہے۔ ترقےاتی مےزانےہ مےں اس تارےخی اضافہ پر ہم وزےر اعظم پاکستان، وزےر خزانہ اسحاق ڈار ، وزےرمنصوبہ بندی احسن اقبال اور وزےر امور کشمےر چوہدری برجےس طاہر اور خصوصی طورپر وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کے شکر گزار ہےں۔ وزارت امورکشمےر کے زےرانتظام روبہ عمل منصوبہ جات کےلئے 3ارب 34کروڑ 43لاکھ اور دےگر مختلف وفاقی وزارتوںکے تحت وفاقی ترقےاتی پروگرام مےں علےحدہ طور پر تقرےباً 30ار ب روپے کی رقم مہےا کی گئی ہے جس کے خلاف اہم منصوبہ جات آزادجموں و کشمےر قانون سازاسمبلی کمپلےکس کی تعمےر ، تاوبٹ تا مظفرآباد روڈاور پونچھ ےونےورسٹی، ووےمن ےونےورسٹی باغ اور نےلم جہلم ہائےڈل پراجےکٹ جےسے اہم منصوبہ جات پر عملدرآمد کےا جائےگا۔ مےڈےکل کالجز مظفرآباد و مےرپور اور کےرن لےسوا بائی پاس سڑکات بھی وفاقی ترقےاتی پروگرام مےں شامل ہےں۔ ےہاں ےہ امرقابل ذکر ہے کہ آزاد جموں و کشمےر کو CPECمےں شامل کر دےا گےا ہے اور ابتدائی مرحلہ مےں مانسہرہ ، مظفرآباد ، مےرپور منگلا اےکسپرےس وے کی تعمےر کا منصوبہ لاگتی 142ارب روپے وفاقی ترقےاتی پروگرام مےں شامل کر دےا گےا ہے۔نےزNHAکے ذرےعے لوئر ٹوپہ ۔کوہالہ اےکسپرےس وے کا منصوبہ بھی وفاقی ترقےاتی پروگرام کا حصہ ہے جسکی لاگت 20ارب روپے ہے جبکہ اس کےلئے آئندہ مالی سال کےلئے 2ارب روپے مختص کئے گئے ہےں۔ اس طرح سپےشل اکنامک زون مےرپور کو بھی CPECمےں شامل کرنے کا فےصلہ ہو چکا ہے۔ جبکہ کوہالہ 1124مےگا واٹ اور کروٹ 720مےگا واٹ کے ہائےڈل پاور جنرےشن کے منصوبہ جات بھیCPECکا حصہ ہےں۔ زلزلہ سے متاثرہ علاقوںکی تعمےر نو و بحالی کے منصوبوں کےلئے بھی وفاقی ترقےاتی پروگرام مےں ساڑھے 7ارب روپے کے فنڈز تجوےز ہےں۔انہوں نے کہا کہ سالانہ ترقےاتی پروگرام کی ترتےب و تدوےن مےں جارےہ منصوبہ جات کی بر وقت تکمےل کے لےے68 فےصد فنڈز مختص کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کے دوران154 منصوبہ جات کی تکمےل کا ہدف مقرر کےا گےا ہے۔ جبکہ32 فےصد فنڈز نئے منصوبہ جات کے لےے تجوےز شدہ ہےں ۔اس طرح مالی سال 2016-17 کے دوران تکمےل ہونے والے114 منصوبہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے265 نئے منصوبہ جات شامل کئے گئے ہےں تاہم مجموعی ترقےاتی پروگرام کو قابل عمل سطح کی حد تک برقرار رکھا گےا ہے ۔ آزاد جموں و کشمےر مےں تعمےر و ترقی کے عمل کی رفتار کو بہتر تر کرنے کےلئے گزشتہ مالی سال کے مقابلہ مےں پےداواری شعبہ جات کی اےلوکےشن مےں 150فےصد ، سماجی شعبہ جات مےں 62فےصد اور انفراسٹرکچر شعبہ جات مےں 78فےصد اضافہ تجوےز کےا گےا ہے۔قبل ازیں تحصیل ہٹیاں بالا، دھیرکوٹ اور ڈڈیال کی حد تک لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کیا جا چکا ہے جبکہ آئندہ مالی سال میں مزید سات تحصیلوں کے لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کر نے کی نئی سکیم شامل کئے جانے کی تجویز ہے۔ موجودہ حکومت نے اپنے انتخابی منشور کو عملی جامہ پہنانے کےلئے وزےر اعظم کمےونٹی انفراسٹرکچر پروگرام کا آغاز کےا ، جس کے ذرےعے عوام کو بنےادی سہولےات کی فور ی فراہمی کو ےقےنی بنانے کےلئے اس پروگرام کے تحت ہر حلقہ مےں 4کروڑ روپے مہےا کئے گئے ہےں اس رقم سے دےہی رابطہ سڑکوں کی تعمےر، آب رسانی صحت و صفائی اور دےگر سہولےات کی فراہمی کے 1502منصوبہ جات مکمل ہوںگے ۔ علاوہ ازےں ضلعی ہسپتالوں مےں اےمرجنسی سروسز اکا آغاز کےا گےا اور مفت ادوےات مہےا کر کے عوام کو فوری طبی سہولےات ، نےز 208 ٹرانسفارمر کی مرمتی /فراہمی کے ذرےعے کم وولٹےج کے مسئلہ پر قابو پاتے ہوئے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو ےقےنی بناےا گےا ہے۔ اس پروگرام کو آئندہ مالی سال کے دوران جاری رکھتے ہوئے ہر حلقہ مےں ساڑھے چار کروڑ روپے فی حلقہ فراہمی کی تجویز ہے۔آئندہ مالی سال مےں304کلومےٹر نئی سڑکات کی تعمےر کے علاوہ583کلومےٹر موجود ہ سڑکات کی رےکنڈےشنگ کی جائے گی۔ نیز881 مےٹر سپےن کے نئے RCCپلوں کی تعمےر/تکمےل کے ساتھ ساتھ 79مےٹر سپےن کے نئے بےلی پل اور 92میٹر سسپنشن برج بھی تعمےر کئے جائےں گئے۔حکومتی ترجیحات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیئے پاکستان سے ملانے والی شاہرات کے کل 05منصوبہ جات تجویز کئے گئے ہیں جن کی مجموعی لمبائی 87.5کلو میٹر بنتی ہے نیز بین الاضلاعی سڑکات کے40 کلو میٹر لمبائی کے 10منصوبہ جات بھی آئندہ مالی سال کے لئے تجویز ہیں ۔علاوہ ازیں تحصیل کو اضلاع سے ملانے والی 294 کلو میٹر سڑکات کی بہترگی کے20منصوبہ جات پر بھی عمل درآمد کیا جائےگا۔محکمہ برقےات کے منصوبہ جات کے لےے کل 62کروڑ26لاکھ روپے مختص کئے گئے ہیں۔ان مختص شدہ فنڈز کے خلاف مجموعی طور پر 8983 HT/LTپولز اور496ٹرانسفارمرز کی تنصیب کی جا رہی ہے اس سے18ہزار سے زائد بجلی کے کنکشن کی فراہمی کے اہداف مکمل کیے جارہے ہیں، جس سے زاد کشمےر مےں تقرےبا 1 لاکھ 30ہزارکی بقیہ آبادی بجلی کی فراہمی سے مستفےد ہو گی۔ اس طرح آزاد کشمیر بھر میں مجموعی طور پر تقریبا 94 فیصد صارفین کو بجلی کے کنکشن فراہم کئے جاسکیں گے ۔ مالی سال2017-18ءکے ترقےاتی مےزانےہ مےں محکمہ برقےات کے لےے اےک ارب 9کروڑ روپے کے فنڈز مختص کےے جانے کی تجوےز ہے۔آئندہ مالی سال کے دوران جاریہ سکیموں پر عملدرآمد سے6040 HT/LT پولز کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی اور 200نئے ٹرانسفارمرز نصب کرکے 13 ہزار نئے کنکشن فراہم کیے جائیں گے جس سے آزاد کشمیر کی91 ہزار بقیہ آبادی بجلی کی سہولت سے مستفید ہو گی اور یوں آزاد کشمےر بھر مےں دےہی علاقوں مےں بجلی کی فراہمی کےلئے فےز۔ III سکےم کے تحت مقرر کردہ اہدف کی تکمیل کےے جانے کی تجوےزہے۔اس کے علاوہ29کروڑ روپے کی لاگت سے آزاد کشمیر بھر میں تقریباً 960 ٹرانسفار مرز فراہم کرنے کی تجویز ہے۔آزاد کشمےرپاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کے زےر انتظام جاریہ منصوبہ جات کے لیے رواں مالی سال کے نظرثانی میزانیہ میں65کروڑ روپے مختص ہیں جبکہ مالی سال2017-18ءکے ترقےاتی مےزانےہ مےں پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کے لئے 2 ارب 43کروڑ روپے تجویز کئے گئے ہیں جو گزشتہ مالی سال کے مقابلہ میں 274فیصد زیادہ ہےں۔آزاد کشمےر پن بجلی کے وسےع قدرتی و سائل سے مالا مال ہے اور حکومت آزاد کشمیر اس شعبہ کی ترقی کیلئے خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔آزاد کشمیر مےں اب تک تقرےباً 9032.72 مےگاواٹ پن بجلی پےدا کرنے کے آبی وسائل کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ ان قدرتی آبی وسائل سے استفادہ کرنے کےلئے پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن نے اب تک57 میگاواٹ کے منصوبہ جات مکمل کیے ہیں، جن سے بجلی کی پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ ملکی سطح پر اس وقت بجلی کا شارٹ فال 4000سے 5000میگاواٹ ہے اسطرح مقامی وسائل کو بروئے کار لاکربجلی کی کمی پربتدریج قابو پایا جاسکتا ہے جس کے لیئے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع دستیاب ہیں ۔ حکومت آزادکشمیر نے اس سیکٹرمیں ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے لیئے پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت بجلی کے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیئے لائحہ عمل مرتب کررکھاہے تاکہ اس سیکٹر میں سرمایہ کاری سے ملکی آمدن میں اضافہ ہو سکے ۔مزید برآں خطہ کشمیر،پاک چین اقتصادی راہداری (CPEC) میں ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لئے ہائےڈل سےکٹرمےں سرماےہ کاری کےلئے اقدامات پر ےقےنی عمل درآمد کرنا موجودہ حکومت کی ترجےحات مےں شامل ہے۔اس طرح پبلک سیکٹر میںTurkish Exim Bank کے تعاون سے 40 میگاواٹ دواریاںاور 35 میگاواٹ نگدر ہائیڈل منصوبہ پرجملہ لوازمات کی تکمیل کے بعد جلد کام شروع کیا جا رہا ہے جس کے لئے آزادکشمیر کے حصہ کے طور پر ایک ارب 70کروڑ روپے کی خطیر رقم کی فراہمی کی تجویز ہے ۔ جبکہ نجی شعبہ کے تعاون سے جاری دو منصوبہ جات1124 میگاواٹ کوہالہ اور720 میگاواٹ کیروٹ ہائیڈل منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری(CPEC ) میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 969 میگاواٹ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ مارچ 2018ءمیں مکمل ہوجائے گا جس سے بجلی کی پیداوار نیشنل گریڈ میں شامل ہو نے سے واٹر یوزز چارجز کی مد میں خاطر خواہ آمدنی متوقع ہے۔نظرثانی میزانیہ2016-17میں گورنمنٹ ہاﺅسنگ سیکٹر کے لئے66کروڑ 42لاکھ روپے مختص کئے گئے ہیں جو 24جاریہ منصوبہ جات پر خرچ کئے جا رہے ہیں ۔نیز رواں مالی سال میں 5منصوبہ جات مکمل کئے گئے ہیں۔آئندہ مالی سال میں اس شعبہ کے لئے61کروڑ 33لاکھ 50ہزار روپے کی رقم مختص کئے جانے کی تجویز ہے جس کے خلاف28نئے منصوبہ جات پر عملدرآمد کیا جائے گا۔اس سیکٹر کے تحت مختلف منصوبہ جات جس میں نڑول مسجد، شاہ خالد مسجد ، کشمیر ہاﺅس اسلام آباد کے بقیہ کام کی تکمیل ، ضلعی دفاتر اٹھمقام، تزئین و آرائش وزیراعظم سیکرٹریٹ، وزیراعظم ہاﺅس (کشمیر ہاﺅس) تعمیر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر حویلی کی دفتری مکانیت، احتساب بیورو کی دفتری مکانیت، ریونیو کمپلیکس کی تعمیر اورریسٹ ہاﺅس پلندری، اٹھمقام بلوچ اور تھوراڑ کی تزئین و آرائش ، سیکرٹریٹ بلاکN- ، دفتر مکانیت چیف انجینئر مظفرآباد، جیل خانہ جات، دفتر مکانیت تحصیل ہیڈ کوارٹر چڑھوئی، سرکٹ بینچ ہائی کورٹ / شریعت کورٹ، سب ڈویژنل دفاتر سماہنی، دولیا جٹاں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کمپلیکس میرپور شامل ہیں۔اس کے علاوہ پریس کلب بھمبر، ریسٹ ہاﺅس بھمبرکے ہمراہ نئے بلاک کی تعمیر، ریسٹ ہاوس برنالہ، اضافی مکانیت ہمراہ ریسٹ ہاﺅس ڈڈیال،ریسٹ ہاﺅس سہنسہ کی تعمیر ، کے منصوبہ جات بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل ہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کے لئے مالی سال 2016-17ءمےں بحالےات سےکٹر کے تحت تقریباً14کروڑ روپے کے جارےہ منصوبہ جات کے لئے سالانہ ترقےاتی پروگرام مےں 06کروڑ روپے مختص تھے جن میں اضافہ کیا جا کر آئےندہ مالی سال مےں10کروڑ روپے مختص کئے جانے کی تجوےز ہے۔ علاوہ ازیںآئندہ مالی سال کے دوران مزید تین نئی سکیمیں جن میں مہاجرین مقیم پاکستان کے لئے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ آزاد جموں وکشمیر میں قائم مہاجرین کیمپس کی توسیع ، خرید اراضی اوربنیادی سہولیات کی فراہمی کے منصوبہ جات سالانہ ترقیاتی پروگرام میںشامل کئے جانے کی تجویز ہے۔محکمہ لوکل گورنمنٹ و دےہی ترقی آزاد کشمےر کے دےہی علاقوں مےں مجموعی طور پر 88فےصد آبادی کو بنےادی سہولےات کی فراہمی انفراسٹرکچر کی تعمےر کے ذرےعہ سے لوگوں کے معےار زندگی کو بہتر بنانے مےں مصروف عمل ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دےہی ترقی کے تحت روبہ عمل لائے جانے والے منصوبہ جات مےں کچی و پختہ دےہی رابطہ سڑکیں، معلق پل ہاءپےنے کے صاف پانی کوصحت و صفائی کے منصوبہ جات، قبرستان و جنازہ گاہوں کی تعمےر سکولز و صحت کے مراکز کی عمارات، پلے گراﺅنڈ اور تحفظ اراضی سمےت دےگر بنےادی ضرورےات کے منصوبہ جات شامل ہےں۔ حکومتی پالےسی اور مےنڈےٹ کے مطابق منصوبہ جات کی نشاندہی سے تکمےل کے مراحل تک مقامی کمےونٹی کی شرکت کو ےقےنی بناےا جا رہا ہے اور بعد از تکمےل منصوبہ جات کی دےکھ بھال مقامی آبادی کے ذرےعے ہو رہی ہے۔رواں مالی سال 2016-17 مےںمحکمہ لوکل گورنمنٹ و دےہی ترقی کو 65کروڑ روپے ترقےاتی مےزانےہ کے طور پر مختص ہوئے بعد ازاں وزےر اعظم کمےونٹی انفراسٹرکچر ڈوےلپمنٹ پروگرام کے لےے مزےد 97کروڑ 50لاکھ روپے اضافی فراہم ہوئے جس سے محکمہ کے نظرثانی شدہ سالانہ ترقےاتی مےزانےہ مےں 1ارب 54کروڑ روپے کی حد تک اضافہ کےا گےا ہے۔ آزادکشمیر میںCPEC منصوبہ کے تحت سپیشل اکنامک زون کے قیام کی منظوری عمل میں لائی جا چکی ہے۔جس کے لئے گیس اور بجلی کی فراہمی حکومت پاکستان کے ذمہ ہے جبکہ زمین اور بقیہ انفر ا سٹرکچر حکومت آزاد کشمیر نے مہیا کرنا ہے۔ مالی سال2017-18میں حصول اراضی کے لئے ضروری فنڈز مہیا کئے جانے کی تجویزہے تا کہ خطہ میں CPECمنصوبہ کے ثمرات سے مستفید ہونے کے علاوہ آزاد کشمیر میں صنعتی ترقی کو تیز کیا جا کراس خطہ کو خوشحالی کی جانب گامزن کیا جا سکے۔سال رواں میں محکمہ صنعت وتجارت کو ترقیاتی میزانےہ میں 2کروڑ 71لاکھ25 ہزار روپے فراہم کئے گئے ۔ ان منصوبہ جات کے بنیادی اغراض و مقاصد میں پٹرولیم پراڈکٹس کی کوالٹی کنٹرول کو یقینی بنانا او رگورنمنٹ پرنٹنگ پریس کے لئے پرنٹنگ مشینری کی خرید شامل ہے۔ جبکہ مالی سال2017-18 میں محکمہ کی جاریہ ونئی ترقیاتی سکیم ہا کے خلاف مبلغ12کروڑ60لاکھ روپے تجویز کئے گئے ہیں۔نظرثانی ترقیاتی پروگرام2016-17میں آزاد کشمیر سمال انڈسٹرےز کارپوریشن (AKSIC)کو ترقیاتی منصوبہ جات کے لئے 2کروڑ50لاکھ روپے فراہم کیے گئے اور آئندہ مالی سال میںجاریہ منصوبہ جات کےلئے3کروڑ50لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ آزادکشمےر سمال انڈسٹرےز کارپورےشن نے بنک ہاکے اشتراک سے آزادکشمےر مےں کاروباری و صنعتی طبقہ کو روزگار کی فراہمی کے لیے 3090 مرد وخواتےن کو بنک ہا سے74کروڑ3لاکھ90ہزار روپے بطورقرض فراہم کیے جن پر 12کروڑ3لاکھ روپے کا مارک اپ ادا کیا جا چکا ہے۔اسی طرح کی ایک سکیم کے تحت آزاد کشمیر میں TEVTA ،سمال انڈسٹریز ، سماجی بہبود سے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ضلعی کوٹہ کی بنیاد پر 50 ہزار سے 5 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضہ جات کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔اس منصوبہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں بالواسطہ اور بلا واسطہ تقریباً 2000نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ AJKTEVTA کے زیر انتظام فی الوقت 149 پیشہ ورانہ تربیتی مراکزقائم ہیں ۔ن ادارہ جات کے لئے مالی سال 2016-17 میں 7کروڑ58لاکھ60ہزار روپے فراہم کیے گئے ہیں ۔آزاد کشمےر کے سالانہ ترقےاتی پروگرام مےں ترقےاتی سکےم کے تحت 82سکل ڈوےلپمنٹ سےنٹرز قائم کیئے گئے ، متذکرہ سکےم کے تحت اب تک تین ماہ دورانیہ کے 17کورسز میں27922 افراد کو ان سکل ڈویلپمنٹ سنٹرز میںتربیت دی جاچکی ہے۔ اور اس سکیم کیخلاف 26کروڑ60لاکھ57ہزار روپے خرچ کیئے جاچکے ہیں۔ مالی سال2017-18 میں نئے منصوبہ جات کیلئے 15کروڑ روپے مختص کیئے گئے ہیں۔شعبہ ٹرانسپورٹ کے ریکارڈ کو جد ید دور کے تقاضوں کے مطابق ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن اور ڈویژن کی سطح پر Vehicle Testing Laboratoriesکے قیام کے لئے مالی سال 2017-18میں 2کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔محکمہ سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر سیکٹر کے نظرثانی سالانہ ترقیاتی پروگرام2016-17 میں14کروڑ82لاکھ روپے مختص کئے گئے تھے۔جبکہ آ ئندہ مالی سال2017-18 کے ترقیاتی پروگرام میں بھی اس سیکٹر کے لیے 20کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں ۔جن سے نوجوانوں کو کھیلوں کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔(i) ایشیائی ترقیاتی بنک کے تعاون سے ایک منصوبہFlood Emergency Reconstruction and Resilience Project مالیتی 2ارب 64کروڑ روپے سیلاب 2014ءکے متاثرہ اضلاع حویلی ، پونچھ اور کوٹلی میں آٹھ (08)بڑی شاہرات ( 174کلو میٹر) اورپندرہ((15بین الاضلاعی شاہرات کی بحالی وتعمیر نو کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2017-18میں پراجیکٹ ہذا کے لیے اےک ارب 55کروڑ 50لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ منصوبہ جون 2018تک تکمےل پذےرہوجائے گا۔(ii)عالمی بنک کے تعاون سے Disaster and Climate Resilience and Improvement Project سیلاب سے متاثرہ رہائشی علاقوں اورزرعی زمینوں کی بحالی و حفاظتی اقدامات کا منصوبہ زیر کارہے ۔ منصوبہ کی مجموعی مالیت دو (02) ارب 50کروڑ روپے ہے ۔ اس منصوبہ میں سیلاب سے حفاظتی بندوں کی تعمیر ، 17پن بجلی گھروں کی بحالی و سیلاب سے بچاﺅ کے حفاظتی اقدامات کے علاوہSDMA اور لینڈ یوز پلاننگ کی Capacity Building کی جائے گی۔(iii)آزاد حکومت نے IFADکی مالی معاونت سے AJKCDPکا منصوبہ کامےابی سے مکمل کےا ہے۔ جس کی بنےاد پر IFAD نے اےک نئے میگا پراجیکٹAJKCDP-IIکے لیے مالی معاونت کی ےقےن دہانی کرائی ہے۔ جسکی حتمی منصوبہ بندی و ڈیزائن کا کام آخری مراحل میں ہے اس منصوبہ کی لاگت تقریباً 14ارب روپے ہے جس کے فنڈز کی فراہمیIFADنے آئندہ مالی سال 2017-18 سے کرنے کا عندیہ دیاہے یہ منصوبہ عرصہ چھ سال پر محیط ہو گا۔ مالی سال 2016-17 میں اس سےکٹر پر 36کروڑ 21 لاکھ روپے کے اخراجات کیئے گئے۔ ربیع و خریف کی فصلات کی پیداوارکا تخمینہ 145,909 ٹن گندم،174,056 ٹن مکئی اور 55,93 ٹن دھان ہے ۔2 لاکھ سے زائد پھلدار پوداجات رعایتی انراخ پر زمیندران کو فراہم کیئے گئے۔50 ہزار کچن گارڈننگ سیڈ کٹس مفت تقسیم کی گئی۔ زرعی کاروبار اور بہتر کاروبار کیلئے فراہم کردہ قرضہ جات پر 1کروڑ35 لاکھ روپے کا مارک اپ اداکیا گیا۔ ایک لاکھ 59 ہزار جنگلی پوداجات پر قلمکاری کے علاوہ 300 باغات، 44 پلاسٹک ٹنلزاور 95 ایکڑ رقبہ پر سیڈ انکریز بلاکس کی تنصیب کروائی گئی۔ برائلر /لیئراور ڈیری/ شیپ/گوٹ فارمز کیلئے دیئے گے قرضہ کے خلاف 11کروڑ 89 لاکھ کا مارک اپ ادا کیاگیا۔ پلندری میں نئے پولٹری کمپلیکس کا کا م مکمل ہو چکا ہے۔ مستحق خواتین میں 30 ہزار چوزے تقسیم کیئے گے۔تقربیاً52,000 گائے اور بھینسوں کی مصنوعی نسل کشی کے ٹیکے لگائے گئے ۔731,328 چھوٹے بڑے جانوروں کاعلاج معالجہ کیاگیا اور 81 لاکھ مرغیوں کو حفاظتی ٹیکے لگے۔ آبپاشی سب سیکٹر میں21 ٹیوب ویل 10 لفٹ پمپس اور 37 واٹر چینلز پر کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ضلع جہلم ویلی میں جاریہ منصوبہ جبڑا تا کونہ کے تحت11کلومیٹر واٹر چینل کی تکمیل کر دی گئی۔جڑی کس تا افتخارآباد 95 کلومیٹر لمبی نہر کی تعمیر کیلئے Study Feasibility کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ خود انحصاری اور ذرائع آمدن میں اضافہ کیلئے ESMA میں2400 مر د و خواتین کو تربیت دی گئی۔ مالی سال 2017-18 میں زراعت سیکٹرکے لیے 49 کروڑ روپے مختص کیئے گے ہیں۔ سب سیکٹرفصلات کے تحت آئندہ سال زمینداران کو کم از کم دو لاکھ پچاس ہزار پودہ جات اور 1 لاکھ کچن گارڈننگ سیڈ کٹس کی فراہمی کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 500 باغات، 50 پلاسٹک ٹنلز اور 150 ایکڑ رقبہ پر بلاکس کی تنصیب بھی کی جائے گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2لاکھ جنگلی پوداجات پر قلمکاری اور8000ایکڑ رقبہ کیلئے 50% سبسڈی پر کھاد و بیج کی فراہمی کو بھی یقینی بنا یا جائے گا۔ محکمہ امورحیوانات کے تحت مصنوعی نسل کشی کے 10مراکز کا قیام عمل میںلایا جائے گا۔ لیئرفارم، برائلر فارم، شیپ اینڈ گوٹ کے قرضہ جات کے خلاف5 کروڑ 10 لاکھ کا مارک اپ ادا کیا جائے گا۔ ضلع بھمبر میں جانوروں میں امراض کی تشخیص کیلئے لیبارٹری قائم کی جائے گئی۔ متعدی امراض کے خلاف 10 لاکھ جانوروں میں ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔پلندری میںتعمیر کردہ نئے پولٹری کمپلیکس کو فنگشنل کیا جائے گا۔مالی سال 2017-18 میں سب سیکٹرآبپاشی و سمال ڈیمزکے تحت میرپور اور بھمبر میں 25 ٹیوب ویل اور 15 لفٹ پمپ نصب کیئے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مرکزی دفتر مظفرآباد کی تعمیر کی جائے گی اور تمام اضلاع میں 100 واٹرچینلز کی بحالی اور پختہ کھالہ جات کی تعمیر کی جائے گی۔ سبزیوں اور دیگر زرعی سرگرمیوں کیلئے 4500 کسانوں اوردیہی خواتین کو عملی تربیت دی جائے گی اور تربیت کنندگان کیلیے وظائف کی فراہمی کے علاوہ ESMA کے لیے چاردیواری کی سکیم بھی تجویز ہے-مالی سال 2016-17 میں جنگلات، جنگلی حیات و ماہی پروری سیکٹر پر40کروڑ64 لاکھ روپے کے اخراجات کئے گئے۔بنجوسہ ، پیر چناسی اور منگلا چڑیا گھر کی تعمیر مکمل کرنے کی تجویز ہے -مالی سال 2016-17 کیلئے ماحولیات سیکٹر کو 2 کروڑ76 لاکھ روپے کی رقم فراہم کی گئی تھی۔ آزاد کشمیر میں ماحولیاتی ٹربیونل کا قیام عمل میں لایا جاچکا ہے۔ ادارہ تحفظ ماحولیات میں لیگل سیکشن بھی قائم کر دی گئی ہے۔ماحولیاتی تناظر میں دیر پا ترقی کیلئے 4 انتہائی اہم اسٹڈیز کا آغاز کیا جا چکا ہے جس میں 10 محکمہ جات کیلئے ماحولیاتی گائیڈ لائینز بنانا کوڑا کرکٹ اور ہسپتالوں سے پیدا ہونے والے فالتو مواد کا سروے بھی شامل ہے۔ مالی سال 2017-18 میں ماحو لیات کیلئے 6کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جاریہ بالا اسٹڈیز مکمل کی جائیں گی۔ ماحول دوست شاپنگ بیگز کی پڑتال کیلئے لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نیز زونل آفس میرپور کی عمارت کی تعمیر کی بھی تجویز ہے۔ سیاحت سیکٹر کے فروغ کیلیئے 25کڑورروپے مختص کےئے جانے کی تجویز ہے۔ جس سے آزاد ریاست جموں و کشمیر کے قدرتی سیاحتی پوٹنیشنل کو بروئے کار لانے کیلئے چند نئے ترقیاتی منصوبے بھی تجویز کیے گئے ہیں - ان منصوبہ جات میں اہم سیاحتی مقامات پر بنیادی سہولیات اور ماحولیاتی آلودگی سے بچاو کے لئے 25کروڑ روپے کا منصوبہ اور مالی سال 2017-18 کیلئے3 کروڑ50 لاکھ روپے تجویزکیئے گئے ہیں- ایک اور اہم منصوبہ پبلسٹی نیٹ ورک در آزاد کشمیر فیز ٹو کا 18کروڑروپے کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے-اس کے علاوہ ضلع نیلم میں سیاحت کے فروغ کیلئے 19کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ بھی زےر غور ہے۔ محکمہ تعلقات عامہ کے لئے رواںمالی سال کے نظر ثانی مےزانےہ مےں1 کروڑ 48 لاکھ 4 ہزار روپے فراہم کےئے گئے ہےں ۔حکومت آزاد کشمیر میڈیا کی آزادی اور فروغ کے لئے بھر پور توجہ دے رہی ہے - اورآئندہ مالی سال میں مےڈےا کی تروےج و فروغ کےلےئے 4کروڑ روپے مختص کیئے گئے ہیں-جن کے خلاف تعلقات عامہ کے دفاتر اور سنٹرل پریس کلب مظفرآباد کی تعمیر کے منصوبہ جات پر عملدرآمد کی تجویز ہے۔شعبہ سماجی بہبود و ترقی نسواں کے لیے رواں مالی سال کے نظر ثانی میزانیہ میں 2کروڑ97 لاکھ 10 ہزار روپے فراہم کیے گئے جن مےں سے شعبہ ترقی نسواں کو16 لاکھ80 ہزار روپے مختص کئے گئے ہیں جبکہ شعبہ سماجی بہبود کو 2 کروڑ80لاکھ 30 ہزار روپے فراہم کیئے گئے ہیں جنکے خلاف آزاد کشمےر مےں خواتےن کو فنی تربےتی اداروں مےںجدےد فنون مےں تربےت کی فراہمی کاکام جاری رہا۔ حکومت آزاد کشمیرسماجی شعبہ کی ترقی کے لئے بھرپور اقدامات عمل مےں لا رہی ہے - آئندہ مالی سال کے ترقیاتی میزانیہ میںاس سےکٹر کے لئے10کروڑ روپے مختص کئے جانے کی تجویزہے- محکمہ شہری دفاع کی جاریہ ترقیاتی سکیم "قیام ایمرجنسی سروس ریسکیو1122 برائے اضلاع راولاکوٹ وہٹیاں بالا کے لئے رواں مالی سال میں4کروڑ روپے مختص ہیں۔ جس سے عوام کو ہنگامی حالات میں فوری ریسکیو اور ریلیف سروسز دستیاب ہو سکیں گی- آزاد کشمےر مےں آئی ٹی کے فروغ و نفاذ کے لےے مختلف سرکاری محکمہ جات کی کمپیوٹرائزیشن کے سلسلہ میںمتعدد سکیم ہاءروبہ عمل ہیں۔رواںمالی سال مےں ” آزادکشمیر پبلک سروس کمیشن کی آٹومیشن کا منصوبہ“ مکمل کےا جا چکا ہے۔زلزلہ سے متاثرہ اضلاع سمےت آزادکشمےر کے تمام اضلاع مےں 180ہائی سکولوں میں کمپےوٹر لےب ہاءکا قےام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے جبکہ 100مڈل سکولوں میں لیب ہاءکا قےام اور ابتدائی مرحلہ میںتےن تحصیلوںکے لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹر ائزیشن پرکا م تیزی سے جاری ہے۔مزےد برآں آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلےہ کی آٹومیشن کا کام مکمل ہوچکا ہے اور عدلیہ میںجدید ترین ویب سائٹ اور SMS سروس کا اجراءکر دیا گیاہے۔جبکہ مظفرآباد ہائی کورٹ اوراس سے متصل ماتحت عدلیہ، اینٹی کرپشن، احتساب بیورو اور سروس ٹریبونل کیکمپےوٹرائزےشن اور آزادکشمیر میں سیاحت کی غرض سے آنے والے افراد اورگیسٹ ہاﺅسز کے ریکارڈ کی نےشنل اےکشن پلان کے تحت کمپیوٹرائزیشن کے لےے منصوبہ جات پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گانےز آزادکشمیر کے سرکاری ادارہ جات کو جدید دنیاسے لنک کئے جانے کی غرض سے جدید ترین ویب پورٹل کی سکیم اورصدارتی سیکرٹریٹ، وزیراعظم سیکرٹریٹ، کشمیر ہاو¾س ،آزادجموں و کشمیرسیکرٹریٹ اور ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرنے کیلئے نئے منصوبہ جات ترقےاتی پروگرام مےں شامل کےے گئے ہےں۔ رواں مالی سال مےں اس شعبہ مےں 12 کروڑ روپے کے اخراجات عمل مےں لائے گئے ہےں جبکہ آئندہ مالی سال کے لےے 22 کروڑ روپے فراہمی کی تجویز ہے۔اس سال PTCL کے ذریعہ4G سروسز کو لانچ کر دیا گیاہے اور آئندہ مالی سال میں دیگر سیلولر نیٹ ورکس پربھی4Gکی سروس آزاد کشمیر کے عوام کو مہیاءکر دی جائے گی۔ شعبہ ایلیمنٹری اینڈ سکینڈری ایجوکیشن کےلئے مبلغ 53کروڑ 35لاکھ روپے مہیا کیے گئے ہیں جس میں 4کروڑ روپے بیرونی امداد شامل ہے۔ دوران مالی سال موصولہ رقم سے 21مڈل سکول ، 17 ہائی سکولزاور 5 ہائیر سیکنڈری سکولز کے ساتھ عمارات کی تعمےر، مرمتی و اضافی مکانیت کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔علاوہ ازیں 27 مڈل سکولز ، 23 ہائی سکو لز کے ساتھ تعمیراتی کام جاری ہے۔ مزید برآں رواں مالی سال میں22 مڈل مدارس اور 19 ہائی سکولز کے ساتھ110 و 100 کنال اراضی حاصل کی گئی ہے ۔ اس کے علاوہ 02 مڈل ،26 ہائی سکولوں کو فرنیچر ، جبکہ 10 مڈل اور 50 ہائی سکولز کو سامان سائنس مہیا کیا گیا ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) کے تعاون سے24 پرائمری سکولوں کی عمارات پر تعمیراتی کام جاری ہے ۔ آئندہ مالی سال میں اس شعبہ کےلئے اےک ارب 10کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیںجس میں 40کروڑ روپے بیرونی امداد شامل ہے مختص شدہ رقم کے خلاف 21 مڈل مدارس17 ہائی سکولز کی عمارات مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے تعاون سے آزاد کشمیر کے 10اضلاع میں بقیہ اداروں کی عمارات کی تعمیر کا کام شروع کروایاجائے گا نیز 2010کے سیلاب سے متاثر ہونے والے 277 پرائمری ، مڈل ، ہائی سکولز کیساتھ عمارت کی تعمےرات پر کام شروع کرواےا جائے گا۔نئے مالی سال میں تعلیمی ادارہ جات اور دفاتر میں حاضری کو یقینی بنانے کے لئے آزاد کشمیر کے 10اضلاع میں بائیومیٹرک سسٹم نصب کیا جائے گا۔ اس نظام کے تحت مانیٹرنگ و سپروائزری سٹاف کی استعداد کار میں اضافہ اور ساتذہ کی حاضری کے علاوہ طلبہ و طالبات کی حاضری کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔مزید برآں کشمیر ایجوکیشن اسسمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کے ذریعہ Conceptual Learning کو فروغ دیا جائے گا۔نیزتعلیمی معیارمیں بہتری لانے کے لئےBritish Councilکے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے جس کے تحت600اساتذہ کو تربیت دی جائے گی۔علاوہ ازےں 4 کالجز اور کنگ عبداللہ ےونےورسٹی آف آزاد جموں و کشمےر کے لئے 70کنال زمےن حاصل کر لی گئی ہے ۔ 26کالجز کو مجموعی طورپر اےک کروڑ 74لاکھ 94ہزار روپے کی لاگت سے فرنےچر اور سامان سائنس لےب فراہم کےا گےا ہے۔ کےڈٹ کالج مظفرآبادکے لےے رواں مالی سال مےں 9کروڑ روپے مختص کئے گئے ہےں جو کہ تکمےل کے آخری مراحل مےں ہے ۔ مزےد برآں کوٹلی ےونےورسٹی کے لےے 5کروڑ 11لاکھ 73ہزار روپے حصول اراضی کے لےے خرچ کئے گئے ۔ ان سہولےات کی فراہمی سے بہتر تعلےمی ماحول کے ساتھ ساتھ بہتر معےار تعلےم کی فراہمی کو بھی ےقےنی بناےا جا رہا ہے ۔آئندہ مالی سال مےں شعبہ ہذا کے لےے مجموعی طور پر 60کروڑ روپے مختص کئے گئے ہےں۔ مختص شدہ رقم سے زےر تعمےر کالجز کی عمارات کے کام کی رفتار تےز کی جائےگی اور 4 کالجز کے ساتھ تعمےراتی کام مکمل کےا جائے گا۔ جبکہ 17 کالجز کے لےے اراضی حاصل کی جائے گی اور 13 کالجز کے ہمراہ عمارات کی تعمےر کا کام شروع کےا جائے گا۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ54 ڈائیلاسز مشینوں کو مختلف ضلعی ہسپتالوں اور عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نصب کر دیا گیا ہے جس سے عوام کو ڈائیلاسز کی بہتر سہولت ان کی دہلیز پر میسر آئے گی۔صحت عامہ سیکٹر کے لیے رواں مالی سال میں 63کروڑ 70لاکھ روپے جبکہ آئندہ مالی سال میں 76کروڑ90لاکھ روپے مختص کئے جانے کی تجویزہے۔رواں مالی سال کے دوران آزاد کشمیر کے جملہ ضلعی ہسپتالوں میں ایمرجنسی سروس کا آغاز کیا گیا۔ جس میں مفت ایمرجنسی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جس پر دو کروڑ20لاکھ روپے کے اخراجات عمل میں لائے گئے ہیںجبکہ آئندہ مالی سال مےں اس پروگرام کیلئے تقریباً10کروڑ روپے ایمرجنسی ادویات کی فراہمی کے لئے مختص کئے جانے کی تجویز ہے۔آزاد کشمیر میںقائم شدہ میڈیکل کالجزمحترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور اور میرواعظ محمد فاروق میڈیکل کالج مظفرآباد کے لیے رواں مالی سال کے دوران وفاقی حکومت نے مالی وسائل مہیاکئے ہیںجبکہ پونچھ میڈیکل کالج راولاکوٹ کی مالی ضرورت کو مقامی وسائل سے پور ا کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ جاریہ منصوبہ جات میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پٹہکہ ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پلندری ، تعمیر رورل ہیلتھ سینٹر بیر پانی ، 250 بستر ضلعی ہسپتال میرپور کی بطور 500 بستر ڈویژنل ہیڈکوارٹر ہسپتال میرپور اورتعمیر 200 بستر ہسپتال راولاکوٹ کے منصوبہ جات شامل ہیں۔ عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال2017-18کے دوران ان منصوبہ جات کے علاوہ عباس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفرآباد میں CT Scan سہولت کی فراہمی، ضلعی ہیڈ کواٹر ہسپتال میں ضروری سہولیات کی فراہمی ،تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منگ کی عمارت کی تعمیر، ضلعی ہسپتال کوٹلی اور بھمبر میں OPDکی اپ گریڈیش ،کشمیرانسٹےٹےوٹ آف کارڈیالوجی مےرپور میںCath Labکی فراہمی کی تجویز ہے جس سے آزاد کشمیر میں اینجیو گرافی اقر اور اینجیو پلاسٹی کی سہولت دستیاب ہو گی۔صحت کی خدمات کی فراہمی کو پیشہ ورانہ بنیادوں پر استوار کرنے کیلئے اگلے مالی سال میں نرسنگ سکول میرپور کو اپ گریڈ کرتے ہوئے نرسنگ کالج میرپور کا بھی نیا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈسٹرکٹ ہیڈ ہسپتال ، تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال اور رورل ہیلتھ سنٹرز تک سٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے کے لئے بائیو میٹرک سسٹم متعارف کروایا جائے گا ۔میں اس معززایوان کی وساطت سے ریاست میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں ہونے والا اضافہ آزاد کشمیر کے ملازمین کو بھی اسی تاریخ اور انہی شرائط کے تحت دیا جائے گا۔ نیزآمدن میں اضافہ کے لئے رائج ٹیکسز، سٹیمپ ایکٹ میں اضافہ کی تجویزہے۔مزید برآں ٹیکس گزاران کی سہولیات کے لئے کچھ اقدامات تجویز کئے گئے ہیں۔اللہ تعالی کے فضل و کرم ،عوام کی دعاﺅں اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی خصوصی شفقت کی وجہ سے وزیراعظم آزادحکومت ریاست جموں راجہ محمد فاروق حید ر خان کی قیادت میں آزادکشمیر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے ۔ترقیاتی میزانیہ 2017-18 میں اس کی جھلک واضح ہے ۔حکومت پاکستان کی جانب سے فراخدلانہ امداد پر آزادکشمیرحکومت شکر گزار ہے اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کااظہارکرتی ہے۔





مظفرآباد(نمائندہ خصوصی) آزاد جموں وکشمیر قانون ساز اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگن آزادکشمیر کی حکومت نے مالی سال 2017-18 کےلئے ریکارڈ94 ارب 41 کروڑ روپے جبکہ نظر ثانی شدہ میزانیہ برائے 2016-17کےلئے 76ارب05کروڑ 12لاکھ50ہزار روپے کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کر دیا ۔ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں10فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ ترقیات کےلئے آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے زیادہ 23ارب28کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے ۔آزاد جموں وکشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے روز ڈپٹی سپیکر سردار فاروق احمد طاہر کی صدارت میں شرو ع ہواجس میں آزاد حکومت ریاست جموں وکشمیر کے وزیر خزانہ ،منصوبہ بندی و ترقیات و صحت ڈاکٹرمحمد نجیب نقی خان نے موجودہ حکومت کا مالی سال2017-18کےلئے پہلا تاریخی اور عوام دوست بجٹ پیش کیا ۔ ایوان میں بجٹ2017-18 کی آمدن واخراجات کے تخمینے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر نجیب نقی نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں اخراجات(نارمل میزانیہ) کا کل تخمینہ 71ارب 13کروڑ روپے لگایا گیا ہے جن میں محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کےلئے 2328.050ملین روپے ، بورڈ آف ریونیو کےلئے.653 794،سٹیمپس کےلئے 16،اراضی انصرام و بندوبست کےلئے27.075،بحالیات اور ریلیف کےلئے.710 741،پنشن کےلئے11000،تعلقات عامہ کےلئے125.850،عدلیہ کےلئے1291.980،پولیس کےلئے.830 4897،جیل خانہ جات کےلئے173.540،شہری دفاع کےلئے120.540،آرمڈ سروسز بورڈ کےلئے61.350،تعمیرات عامہ و مواصلات کےلئے3320.760،تعلیم کےلئے22551.418،صحت کےلئے6626.105،سپورٹس یوتھ کلچر اور ٹرانسپورٹ کےلئے69.140،مذہبی امور کےلئے142.840،سماجی بہبود و امور نسواں کےلئے269.770،زراعت کےلئے.090 655،امور حیوانات کےلئے.300 633،خوراک کےلئے 211.219،ریاستی تجارت کےلئے1500،جنگلات کےلئے 861.540، امداد باہمی کےلئے.820 58،برقیات کےلئے00 6563.6،لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کےلئے.550 492،صنعت و محنت اور معدنی وسائل کےلئے 127.080،پرنٹنگ پریس کےلئے.860 55ابریشم کےلئے.280 80،سیاحت جنگلی حیات و فشریز کےلئے.864 141اور متفرق کےلئے 4590.186جبکہ Caital Expenditureکےلئے 600ملین روپے تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ مالی سال 2017-18میں آمدن کا کل تخمینہ71ارب13کروڑ روپے لگایا گیا ہے جس میں صوبائیریاستی محصولات سے.140 6300ملین روپے ، اراضی و بندوبست سے99.090،سٹیمپس سے 220.290،آزادجموں وکشمیر ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے25،آرمڈ سروسز بورڈ سے15،عدلیہ سے152.910،پولیس سے62.010،جیل خانہ جات سے0.180،تعمیرات عامہ و مواصلات سے217.660،تعلیم سے155.010،صحت سے 107.320،خوراک سے 343.140،زراعت سے 5.110،وائلڈلائف و فشریز سے 26.750،امور حیوانات سے 30،جنگلات سے.750 312،برقیات سے12000،پرنٹنگ پریس سے52،محنت و صنعت سے 65،ابریشم سے.280 03،معدنیات سے 05،سیاحت سے 19.920،مذہبی امور سے 40.870اورمتفرق سے541.570ملین روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے جبکہ کشمیر کونسل کی آمدن سے 14300 ،وفاقی محصولات سے26000،مالی خسارہ پورا کرنے کےلئے 13000،منگلا واٹریوزچارجز سے 1300اور اوورڈرافٹ ایڈجسٹمنٹ سے منفی 4270ملین روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ مالی سال 2017-18میں ترقیاتی بجٹ کےلئے ریکارڈ21ارب48کروڑجبکہ اس میں بیرونی امداد شامل کر کے یہ رقم23ارب 28کروڑ روپے بنتی ہے جس میں زراعت و لائیو سٹا ک کےلئے 490ملین ،شہری دفاع کےلئے 100،ترقیاتی اداروں کےلئے 135،تعلیم کےلئے1700،ماحولیات کےلئے 60،بیرونی امداد سے چلنے والے پراجیکٹس کےلئے1897،جنگلات فشریز اور وائلڈ لائف کےلئے 550،صحت کےلئے769،صنعت و معدنیات کےلئے 380،ٹرانسپورٹ کےلئے 20،اطلاعات اور میڈیا کی ترقی کےلئے 40،انفارمیشن ٹیکنالوجی کےلئے 225،لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کےلئے 2005،فزیکل پلاننگ و ہاﺅسنگ کےلئے 1525،برقیات کےلئے 3520،ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کےلئے 174،بحالیات کےلئے 100،وویمن ڈویلپمنٹ و سماجی بہبود کےلئے 100، کھیل و ثقافت کےلئے 200،سیاحت کےلئے 250،تعمیرات عامہ و مواصلات کےلئے 9040ملین روپے جبکہ بیرونی امداد کےلئے 1800ملین روپے تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ قبل ازیں وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں مالی سال 2017-18کےلئے 94ارب41کروڑروپے جبکہ2016-17نظر ثانی شدہ میزانیہ کےلئے 76ارب 05کروڑ12لاکھ 50ہزار روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔