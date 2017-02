صحافت میں تاریخ سیاست کا راست گو کردار

نعیم الحسن

بانیٔ نوائے وقت حمید نظامی مرحوم اپنے عہد کی صحافت کی وہ قابل تقلید مثال ہیں جو اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں میں تاریخ اور سیاست سے آگہی کو جز و لاینفک سمجھتے تھے۔ اُن کا یہی ادراک انہیں زمانۂ طالب علمی ہی میں صحافت و سیاست کے میدان میں کھینچ لایا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ حاصل کرنے کے بعد وہ ایک طرف کالج کے مجلہ کریسنٹ کے مدیر رہے تو دوسری طرف 1937ء میں کالج یونین کے سیکرٹری کا عہدہ بھی اُن کے حصے میں آیا۔ اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے صوبہ پنجاب میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے ۔ایف سی کالج میں ایم اے انگریزی، ادبیات کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انٹرلجیٹ مسلم برادر ہڈ کے بانی میاں محمد شفیع کے ساتھ مل کر صوبے کے مختلف حصوں میں مسلمانوں میں ہندو اور انگریز دونوں سے آزادی حاصل کرنے کا پیغام عام کرتے رہے۔

آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور میںجس تاریخ ساز سہ روزہ کانفرنس میں 23 مارچ 1940ء کو قرارداد پاکستان منظور کی۔ اس کے تینوں روز کے اجلاسوں میں شرکت کر کے انہوں نے اس کی رپورٹ پر مبنی پرچے مسلم لیگی ارکان میں تقسیم کئے اور پھر دوستوں سے مل کر نوائے وقت کے نام سے باقائدہ ایک اخبار کا اجراء کر دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نواب مشتاق احمد گورمانی کے توسط سے انہوں نے لاہور میں مسلمانوں کی واحد ترجمان نیوز ایجنسی اورینٹ پریس میں بطور منیجر تقرر حاصل کر لیا۔ عملی سیاست میں اُن کا نکتۂ عروج نومبر 1943ء میں جالندھر میں قائداعظم کی صدارت میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کا اجلاس تھا جس میں نواب افتخار حسین ممدوٹ کی کوشش سے مسلم لیگ کونسل کیلئے جن 12 مخصوص نشستوں کا اعلان کیا گیا اُن میں حمید نظامی مرحوم کا نام سرفہرست تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عملی صحافت میں جب وہ بے حد مصروف ہو گئے تو اُن کیلئے عملی سیاست میں حصہ لینا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ 22 جولائی 1944ء کو انہوں نے نوائے وقت کا روزنامہ کی صورت میں اجراء کر کے اپنی تمام توانائیاں اس کے لئے وقف کر دیں۔

حمید نظامی مرحوم کیلئے صحافت تا زیست کوئی دکانداری یا منفعت بخش پیشہ نہیں ایک مشن رہا۔ صحافت کی راست بازی کے حوالے سے اُن کا دوٹوک مؤقف تھا کہ جھوٹ بولنے یا لکھنے سے صرف صحافی کا اپنا اخلاق پست نہیں ہوتا بلکہ قارئین کا اخلاق بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ صحافت کا کوئی اصول اور پیغام بھی ہوتا ہے جس سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لندن میں ’’ٹائمز آف لندن‘‘ اور نیویارک میں ’’نیویارک ٹائمز‘‘ کی ساکھ سے متاثر ہو کر زندگی بھر اُن کا یہ مطمح نظر رہا کہ نوائے وقت کیلئے حد سے زیادہ سرکولیشن کی بجائے اُنہوں نے ہمیشہ مذکورہ دونوں اخبارات کی طرح معقول اشاعت کے ساتھ صحافتی اقدارکو عزت و وقار کی علامت سمجھا۔ حمید نظامی بلاشبہ تحریک پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچانے کیلئے ہمیشہ سرگرم عمل رہے اور اُن کی زیر ادارت نوائے وقت مسلم لیگ کے پارٹی ترجمان کی حیثیت رکھتا تھا ۔ نو آزاد مملکت میںجمہوریت کے عملی نفاذ اور اقتدارکے حصول میں پائی جانے والی کشمکش کے دوران وہ ایک آزاد پالیسی رکھنے والے اخبار اور صحافتی اصولوں کے علمبردار تھے۔ اپنی تحریر و تقریر اور اداریہ نویسی کے ذریعے اُن کی حتیٰ الامکان کوشش ہوتی کہ وہ کسی بھی مسئلے کو اُس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے خواہشمند ہوتے۔ شعلہ نوائی اُن کے مزاج کا حصہ تھی اسی لئے بانیٔ پاکستان بھی ایک مرتبہ مسلم طلبہ کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکے :

"Where is that fire Brand"

دوعملی اُن کے قریب سے بھی نہ گزری تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں ایک مرتبہ ریڈیو پاکستان لاہور کے سربراہ نے انہیں اپنے ہاں مدعو کرکے ان کی تقریر نشر کرنے کا پیغام بھجوایا۔ پیغام سن کر انہوں نے اپنے سٹاف ممبر معروف کالم نگار عبدالقدیر اشک سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ ڈالا ہم صحافی ہوتے ہوئے اگر کسی کا کنٹریکٹ قبول کرتے ہیں تو متعلقہ ادارے کے بارے میں ہماری غیرجانبداری برقرار نہیں رہ سکتی جبکہ تنقید آزادیء تحریر کا لازمی جزو ہے۔ اس واضح اور دوٹوک فکروعمل ہی کا نتیجہ تھا کہ 1951ء میں نوائے وقت کی تحریر کی آزادی سے زچ ہو کر وزیراعلیٰ ممتاز دولتانہ کی حکومت نے اخبار کا ڈیکلریشن منسوخ کر دیا جس کے بعد انہیںدوسرے ناموں سے بھی اخبار کی اشاعت جاری رکھنا پڑی۔

1958ء میں ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی تو اگلے ہی روز ان کے ادارے سے وابستہ رہنے والے ایک عقیدت مند صحافی علی سفیان آفاقی مرحوم اُن کے ہاں گئے جنہیں اس افسوسناک صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے تاریخی جملہ کہا:

"This is the Begining of the end"

خدا نہ کرے پاکستان لاطینی امریکہ یا مشرق وسطیٰ جیسی ریپبلک بن جائے جہاں فوجی انقلاب آتے ہیں اور حکومتوں کے تختے الٹ دیئے جاتے ہیں۔ 3سال قبل آزادی صحافت کیلئے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے نیوزی لینڈ میں آٹھویں کامن ویلتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ نوآزاد ملکوں میں اخبارات کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے لیکن بڑے ممالک اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔

جن اعلیٰ صحافتی قدروں اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے نوائے وقت کی پرورش کی گئی تھی، 1958ء کے مارشل لاء کے نفاذ کے ساتھ وہ حمید نظامی مرحوم کیلئے ایک کڑا امتحان ثابت ہوئے۔ خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے پورے ملک میں خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ معاصرین میں سے سب مصلحت کے سانچے میں ڈھل گئے مگر حمید نظامی مرحوم نے حاکم وقت کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے اور آخری وقت تک نبرد آزما رہے۔ اس مشکل وقت میں اداریوں اور اپنی تحریروں کے ذریعے انہوں نے حکومت پر نکتہ چینی کا سلسلہ جاری رکھااور خبروں میں معروفیت بھی برقرار رہی۔ اپریل 1959ء میںمارشل لاء حکومت نے سکیورٹی ایکٹ آف پاکستان کے تحت ملک کا بڑا اشاعتی ادارہ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ سرکاری کنٹرول میں لے لیا تو اخباری مالکان کا حوصلہ پست کرنے کیلئے ناصرف روز نامہ امروز، پاکستان ٹائمز کے ملکیتی حقوق تبدیل کر دیئے بلکہ دوسری طرف سرکاری سرپرستی میں منظور نظر اخبارات کو مراعات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ۔ بعد میںاسی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اخبارات کو شامل کر کے حکومت نے سرکاری کنٹرول میںنیشنل پریس ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ آزاد صحافت کے سامنے لاکھڑا کیا۔ فوجی حکومت کے زیر نگیں 1962ء کے آئین کی تیاری کا کام جاری تھا مگر اپوزیشن جماعتوں کے حسین شہید سہروردی جیسے سخت جان لیڈرکو رائے عامہ کیلئے جلسے جلوسوں کے انعقاد سے روکنے کیلئے سنگ باری کرواکے انہیں گھر بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا کر دیاگیا۔ اور اگر کسی ا خبار نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو دباؤ اور جبر کے انہی حربوں کو پریس کا گلا دبانے کیلئے بھی استعمال کیا گیا،سیاسی مفلسی کے انہی افسوسناک حالات کا نتیجہ تھا کہ حمید نظامی مرحوم بالآخر یہ سب کچھ برداشت نہ کرتے ہوئے صدمہ سے دوچار ہو کر صرف 47 برس کی عمر میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔