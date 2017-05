روم‘ یونان اور انگریزی ادب

روبیہ جیلانی

انگریزی ادب کی بنیاد روم اور یونان کے ادب پر رکھی گئی ہے جو قدیم لوک کہانیوں اور قصوں سے بھرپور تھے۔ آج کی صدی کا ادب بالکل مختلف ہے کیونکہ یہ سائنس اور ترقی پسندی کا ادب ہے U.S نے 1776ء میں یورپ سے آزادی حاصل کی۔ 20 صدی ناول کی صدی تھی‘ اس میں لفظ کا انقلاب آیا جس میں انسان کی اندرونی‘ دلی اور قلبی احساسات اور شعور کو موضوع بنایا گیا۔

Lois Duncaan امریکی ناول نگار‘ فکشن رائٹر اور مصنفہ نے بالغ اور نوجوانوں کے ادب کے لئے کرائم فکشن کی صنف کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بچوں‘ نوجوانوں اور جوانوں کے لئے سسپنس پر لکھا۔ ان کی کہانیاں سنسنی خیز ہوتی ہیں۔

Lois 28 اپریل 1934ء کو امریکہ میں پیدا ہوئیں۔ 10 سال کی عمر میں پہلی کہانی لکھی اور 13 سال کی عمر میں میگزین میں چھی۔ انہوں نے 1952ء میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا مگر شادی ہو جانے کی وجہ سے پڑھ نہ سکیں۔ ان کے مضامین چھپتے رہے۔ 1962ء میں وہ نیو میکیسکو آئیں جہاں کی یونیورسٹی میں صحافت پڑھانے لگیں۔ ان کی تین سو سے زیادہ کہانیاں اور مضامین لیڈیز ہوم میگزین‘ ریڈر ڈائجسٹ و دیگر میں چھپے۔ 1977ء میں انہوں نے B.A. انگلش کا امتحان پاس کیا۔ اس خاتون کی کہانیوں کے زیادہ تر کردار ہمہ گیر سچائی کے گرد گھومتے ہیں۔ مافوقیت پرست ہیں۔ ہر وقت سرگرم رہتے ہیں حوف اور التوا سے بھرپور ہوتے ہیں اور انسانی نفسیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان ایک مایوس کن تخلیق تب بنتا ہے جب وہ معاشرے میں بنیادی تبدیلیوں کا حامی نہیں بنتا‘ جب بنتا ہے تو ترقی پسند بنتا ہے اور اپنی زندگی سماجی اور سیاسی بھلائی کیلئے وقف کر دیتا ہے۔

Lois کی کہانیوں میں جوش‘ جذبہ اور شوق دکھائی دیتے ہیں۔ مبالغہ آمیز میں دنیا کا مشہور فلسفی Nietzsche نے اپنے فلسفے میں مثالی انسان کو سوپر مین کہا جو لافانی ہے۔ Lois کی کہانیوں کا ہیرو بھی خطرناک مہم پر جاتا ہے‘ جان باز اور شدت جذبات سے بھرپور ہوتا ہے۔۔

I Rnow what you did lst Summerدنکن کی سب سے مشہور ناول ’’مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا پچھلی گرمیوں میں‘‘ ۔ناول رینسم میں ایک ذہنی مریض سکول کے بچوںکو اغوا کر لیتا ہے۔ ناول ’’گرمیوں کا خوف‘‘ میں ایک لڑکی کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ وہ ایک چڑیل بن جاتی ہے۔

نوجوان ان کی تخلیقی فن سے لطف اٹھاتے۔ ان کی کتاب ’’کس نے مارا میری بیٹی کو‘‘ پر ٹی وی شوز بھی ہوئے۔ کئی کتابوں اور ناولوں کو فلمایا بھی گیا ہے۔

Lois کو 1992ء میں مارگریٹ ایڈوڈز ایوارڈ دیا۔ جو ہر سال بہترین نوجوانوں کا ادب تخلیق کرنے پر دیا جاتا ہے۔ 2009ء میں کیتھلک لائبریری انجمن نے انہیں ’’کیتھرین ایوارڈ‘‘ دیا۔ انہیں ’’امریکی مسٹری رائٹرز‘‘ نے ماسٹر کا لقب دیا گیا۔ انہیں نوبلوغت کے ادب کی نمائندگی پر کئی انعام ملے۔

دنکن نے ایک تحقیق سنٹر قائم کیا جو آگے جا کر ’’سنٹر فور و کیٹمز‘‘ بنایا جس میں زیادہ تر خواتین کے مسائل حل کئے جاتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ’’کتوں کے لئے ہوٹل‘‘ کو 2009ء میں فلمایا گیا جو بہت مشہور ہوئی۔ اس نے خود بھ یاس میں معمولی سا رول پلے کیا۔ وہ فکشن رائٹنگ میں بہت مہارت رکھتی۔ ان کے ناول Down a dark Hall اور Stranger with my Foee بہت دلچسپ تھے انہوں نے حقیقی واقعات کو فرضی اور خیالات کی دنیا سے ملا کر بیان کیا۔