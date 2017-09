کلمۂ طیبہ کے ورد کا معجزہ

کلمۂ طیبہ کے ورد کا معجزہ

جی آر اعوان

1965ء کی جنگ کا پس منظر یہ ہے بھارت نے 1962ء میں چین کو مبازرت کی دعوت دی مگر منہ کی کھائی۔اگر چین اُس وقت جنگ بندنہ کرتا تو بھارت صدیوں بعد بھی اس ذلت آمیز شکست کا داغ اپنے چہرے سے نہ دھوپاتا اور اپنے زخم عمربھر چاٹتا رہتا۔

1965 میں بھارت نے رن کچھ کے مقام پر پاکستان سے ذلت آمیز شکست کھائی جس پر بھارتی وزیر لال بہادر شاستری نے اعلان کیا کہ اب ہم مرضی کامحاذ منتخب کرکے پاکستان کو مزا چکھائیں گے۔ اس زعم میں بھارت نے لاہور پر تین اطراف سے حملہ کیا شمال میں جسٹر، جنوب میںقصورکے ساتھ لاہورپر یلغار کی ناکام کوشش کی۔

بھارتی میجر جنرل نرنجن پرشاد کی قیادت میں25 واں ڈویژن ٹینکوں اور توپوں پر اپنی فوج کی مدد کے لئے آگے بڑھا جسے ستلج رینجر کے مٹھی بھر جوانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیر ہتھیار ڈالے بغیر، جام شہادت پینے کے شوق میں دشمن کا راستہ روک دیا۔بھارتی فوج جس نے لاہور میںناشتہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا پوہ پھٹنے تک بمشکل تین میل آگے بڑھ سکی۔ سترہ روزہ جنگ میں بھارت نے پاکستان پر 13 بڑے حملے کئے لیکن ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اُسے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔

پاکستان نے 1965ء کی جنگ میں بھارت کو شکست فاش دی اور تاشقند معاہدے کے بعد جنگ بندی کے ذریعے اُسے اپنی مول لی ہوئی مصیبت سے نجات ملی۔ دنیا بھر کے میڈیا نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے بھارت کو اُسکی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 17 روزہ اس جنگ میں بھارت کی ایک لاکھ فوج پاکستانی 60 ہزار فوج کا مقابلہ نہ کرسکی۔

بھارت نے پاکستان کو ترنوالہ سمجھ کر نابود کرنے کا جو ناپاک خواب دیکھا تھا اُسے 6 ستمبر کو ہمارے جوانوں نے خاک میں ملادیا۔بھارتی لیفٹیننٹ جنرل کول نے اپنی کتاب "The Untold Story" میں 1963ء کی جنگ کے حوالے سے بھارتی افواج کے کمانڈر اعلیٰ کے خوب لتے لئے ہیں اور آرمی چیف جنرل چودھری کو مطعون کرتے ہوئے لکھا ہے۔بھارتی فوج پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی اسی طرح فوجی امور کے معاملات میں بھارتی وسائل پاکستان سے بہت زیادہ تھے۔ پھر بھی نہ جانے کیا ہوگیا بھارت شکست دینے کی خواہش کے باوجود پاکستان کو زیر کرنے کے بجائے خود شکست کھا بیٹھا۔

1992 میں بھارت کی منسٹری آف ڈیفنس نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام "Official History of the 1965 War" تھا۔ کتاب میں لکھا گیا کہ بھارت کی انٹیلی جنس ایجنسیاںیہ کھوج لگانے میں ناکام ہوگئیں تھیں کہ چھمب میں پاکستان کی فوج کے پاس کتنا اسلحہ اور کتنی بھاری آرٹلری تھی کیونکہ اس محاذ پر پاکستان نے بھارت کو بہت نقصان پہنچایا۔

بھارتی ائر چیف مارشل لال نے 1965 کی جنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس جنگ میں انڈین ائر فورس اور انڈین آرمی میں باہمی تعاون کا فقدان رہا اور یہی عدم تعاون اسے لے ڈوبا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ کی منصوبہ بندی منسٹری آف ڈیفنس کرتی ہے لیکن بھارتی چیف آف آرمی سٹاف جنرل جے این چودھری اس حوالے سے کچھ بھی نہ کرسکے۔ جنرل کول نے جنرل چودھری کو ایک کند ذہن فوجی قرار دیتے ہوئے اُن پر ایسے الزامات لگائے جن کا جواب آج بھی بھارت تلاش کررہا ہے۔ بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری نے 1965 کی جنگ میں جنرل جے این چودھری سے پوچھا کہ اگر وہ جنگ جیتنے کے امکانات سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیںجیت کے امکانات معدوم ہوچکے ہیں تو کچھ روز کے لئے فائر بندی کا اعلان کردیں۔

بھارتی آرمی چیف جنرل چودھری نے اپنے وزیراعظم کو برملا گھٹنے ٹیکنے والا جواب دیا کہ بھارت اس جنگ میں اپنی بہترین فوج اور ٹینکوں کی بڑی تعداد سے محروم ہوچکا ہے۔اس کے باوجود کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی جس سے جنگ جیتنے کے امکانات کی بات کی جائے۔

1965کی جنگ میں پاکستان کا بھی اگرچہ بہت نقصان ہوا لیکن قوم اس طرح متحد ہوئی کہ ہر شخص ملک پر قربان ہونے کے لئے ایک دوسرے پر بازی لے جانے پر تیارہوگیا۔ وطن پرستی اور جانثاری کی جو مثال 1965 کی جنگ میں دیکھنے میں آئی اس کے بعد نظر نہیں آئی۔ آج 50سال بعد بھی ویسے ہی اتحاد اور جانثاری کی ضرورت ہے۔ لیکن 1965کی جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے ہاتھوں وطن عزیزکا جوحال ہوا شاید ہمارے حکمرانوں اور پالیسی سازوںنے اس سے سبق نہ سیکھا۔ امریکہ نے جنگ شروع ہوتے ہی پاکستان کی فوجی امداد بند کردی اور بھارت کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن پاکستانی حکمرانوں نے امریکہ کی اس بدعہدی کے باوجود کاسہ لیسی نہیں چھوڑی۔

پاکستانی حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے قائداعظم امریکہ کی طرف نہیں جاناچاہتے تھے لیکن اُنکے فرمان سے ہٹ کر اٹھائی جانیو الی پالیسی نے وطن عزیز کو ہمیشہ مشکلات میں ڈالے رکھا۔بعد میں ذوالفقار علی بھٹوکا جو حال امریکہ نے خود پاکستانیوں کے ہاتھوں سے کرایا اس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے امریکہ پاکستان سے کیسے کیسے کام لیتا رہا۔

جنگ میں صدرایوب خان کی وہ تقریر قوم کے لئے ایک سرمایہ افتخار تھی جس میں انہوں نے اپنی افواج کو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگانے کی تلقین کی اور اُس وقت تک جنگ جاری رکھنے کے لئے ہمت بڑھائی جب تک دشمن کی توپیںخاموش نہ ہوجائیں۔

یہ کلمہ طیبہ کے ورد کا ہی معجزہ تھا جس نے سترہ روز جنگ میںپاکستان کی عزت رکھ لی۔ ارشاد خداوندی میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے شکست کھا کر میدان سے بھاگنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اسی ارشاد کی یہ تفسیر ہے کہ مرد میداںشہید ہوتے ہیں یا پھر غازی کہلاتے ہیں ۔ مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے لیکن شکست کھاتا ہے نہ ہتھیار ڈالتا ہے۔

قائداعظم نے 22 جنوری 1948 کو ’’دلاور جہاز‘‘ کی افتتاحی تقریب میں فرمایا تھا پاکستان کے مضبوط دفاع کے لئے ہر قوم کا ہر فرد اپنا اپنا کردار ادا کرے گا یا پاکستانیوں کا نعرہ ایمان، تنظیم اور ایثار ہونا چاہیے اپنی کم تعداد کی فکر کے بجائے اپنی ہمت، جذبے ‘استقلال اورفرض شناسی پر فخر کی ضرورت ہے۔

یہ بابائے قوم کے روحانی تصرف کا ہی اعجاز ہے۔ پاکستان بھارت کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کرکے ایسا سرخرو ہوا کہ آج دشمن کو ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سو بار سوچنا پڑتا ہے۔ پاکستان نے جب ایٹمی طاقت بننے کی تیاری شروع کی تو امریکی وزیرخارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے پاکستانی وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا کی بدترین مثال بنانے کی دھمکی دی تھی تو شہید بھٹو نے ایک انمٹ تاریخی جواب دیا تھا کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل مجھے روشن اور اپنی جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ وہ جذبے تھے جن کی کار فرمائی سے 1965 کی جنگ میں قوم فتح یاب ہوئی۔