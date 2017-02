پیغام سلامتی

دنیا کی ہر قوم میں ایسے الفاظ کارواج پایا جاتا ہے جن سے وہ آپس میں ملاقات کے وقت اپنی خوش اخلاقی، ہمدردی اورمحبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام میں ملاقات کے الفاظ ہیں:السلام علیکم جن کا معنی ہے ”تم پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔“ جیسے الحمد للہ ( سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں) میں حمد سے پہلے الف لام اِستغراق کےلئے ہے ۔ یعنی ہر زمانے کی ، ہر علاقہ کی ، ہر قوم کی اور دنیا کی ہر چیز کی ہر قسم کی تعریف کا اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح السلام علیکم میں سلام سے پہلے الف لام بھی استغراق کےلئے ہے۔ یعنی صحت و عمر کی ، مال و اولاد کی، خاندان و ایمان کی، حال و مستقبل کی، دنیا و آخرت کی الغرض ہر قسم کی سلامتی تجھے نصیب ہو اور ہر قسم کی مصیبت سے تو محفوظ رہے۔ صرف دو لفظوں میں اتنی کامل دُعا دُنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے مسلمان چاہے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو ملاقات کے وقت یہی عربی زبان کے الفاظ استعمال کرتا ہے جبکہ دوسری قوموں کی ملاقات کے الفاظ زبان کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اسمائے گرامی میں سے ایک سلام بھی ہے۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرماےا : ﴾اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بادشاہ ہے، نہاےت پاک ہے، سلام ہے ﴿ (قرآن : 59 : 23) اسی طرح حضور اکرم ﷺجب نماز سے فارغ ہوتے تو تےن مرتبہ استغفار پڑھتے اور ےوں دعا کرتے ۔ اللھم انت السلام و منک السلام اے اللہ تعالیٰ ! تو سلام ہے اور سلامتی تےری بارگاہ سے ملتی ہے۔ (مسلم )

اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سلام کا معنی ہے۔ ”سلامتی دینے والا ، حفاظت کرنے والا‘ ‘ اس لحاظ سے السلام علیکم کا معنیٰ ہے ’اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہو اور وہ تمہیں سلامت رکھے ‘ اس طرح ایک مسلمان سلام کے ذرےعہ نہ صرف یہ کہ اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دےتا ہے بلکہ اپنے رب تعالیٰ کے نام کا ذکر کر کے اےک اور حکم الٰہی پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دےا ہے۔ ﴾ اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔﴿(قرآن : 76 : 25)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علےہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا: جاو¿ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور ان کا جواب غور سے سنو! یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کیلئے ملاقات کا تحفہ ہو گا چنانچہ حضرت آدم علےہ السلام نے فرشتوں کو کہا۔ السلام علیکم اور فرشتوں نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام ورحمة اللہ۔ (ریاض الصا لحین :کتاب السلام) اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلامی سلام کوئی جدید طریقہ نہیں ہے بلکہ انسانِ اوّل حضرت آدم علےہ السلام سے شروع ہوا اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے ادوار میں بھی جاری رہا حتیٰ کہ مو جودہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علےہ السلام کا سلام بھی یہی لکھا ہوا ہے یعنی:

The Holy Bible: Luke: Chapter 24 Verse 36 ”Peace be on you“

انگریزی کے ان الفاظ کا عربی ترجمہ السلام علیکم ہی بنتا ہے۔