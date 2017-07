جے آئی ٹی رپورٹ میں تو ذکر نہیں‘ استعفیٰ مانگنے والے کرپشن کا ثبوت دیں: وزرا‘ لیگی رہنما

اسلام آباد (نوائے وقت رپورٹ+نیوز ایجنسیاں) مسلم لیگ (ن) کے رہنمائوں طارق فضل چودھری،اور دانیال عزیز نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا کہ جے آئی ٹی سات سمندر پار سے تفصیلات لے آئی، پاکستان میں وزیراعظم کے سیاسی ادوار کا کوئی الزام نہ لاسکی۔ تفتیش کے مینڈیٹ کے بالکل برعکس وزیراعظم اور انکے خاندان کے کاروبار کی سرجری کی گئی۔ 10 جلدوں پر مشتمل رپورٹ میں کہیں منی لانڈرنگ یا کسی طرح کی کرپشن کا ذکر نہیں۔ ملک میں اربوں کھربوں کے منصوبے شروع کئے، ایک بھی جگہ کرپشن نہیں ملی۔ تین بجلی گھروں کا افتتاح کیا گیا 186 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ سی پیک سمیت کئی منصوبوں میں کوئی کرپشن کا ثبوت جے آئی ٹی کو نہیں ملا۔ رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں کہ پیسہ چوری ہوا یا منی لانڈرنگ ہوئی۔ جے آئی ٹی وزیراعظم کے 35 سال کے کیریئر سے متعلق کوئی الزام اور ثبوت نہ لا سکی۔ چیلنج کرتے ہیں نوازشریف اور شہبازشریف پر کرپشن کا کوئی ایک ثبوت ڈھونڈ کر لائیں، کوئی ایک الزام ثابت کردیں۔ جے آئی ٹی نے وزیراعظم کے والد مرحوم کے کاروبارکی بھی تفتیش کی۔ ہم میں سے کتنے لوگ وراثت میں ملنے والی جائیداد کا حساب دیتے ہیں؟ وزیراعظم نے دستاویزات بھی دیں جو ان کی نیک نیتی ہے۔ وراثت سے ملنے والی جائیداد سے متعلق قانون بھی نہیں پوچھ سکتا۔ جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں وہ پہلے کوئی ثبوت ڈھونڈ کر لائیں۔ تحریک انصاف کی اصل جماعت کون سی ہے اور ترجمانی کون کر رہا ہے، اس پر افسوس ہے۔ تحریک انصاف ہائی جیک ہو چکی ہے، تحریک انصاف کے رہنمائوں پرترس آتا ہے، پی ٹی آئی کس کے حوالے کر دی گئی۔ مسلم لیگ ن نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے، ہر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخرو ہوں گے۔ دانیال عزیز نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے جے آئی ٹی رپورٹ پڑھی ہی نہیں، مے فیئرفلیٹس سے متعلق پوری ایک جلد موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کی ملکیت کے بارے میں کوئی چکر ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں ایک پیراگراف وزیراعظم کے فلیٹ سے متعلق بتایا گیا ہے۔ پیراگراف میں فلیٹ سے وزیراعظم کا یہ تعلق بھی حتمی نہیں۔ یہ صرف انٹرویو وغیرہ سے اخذ کیا گیا ۔ کائرہ اور خورشید شاہ نے بہت باتیں کیں، انہیں چاہئے پہلے رپورٹ پڑھ لیں، فلیٹ میں کچھ عرصہ قیام سے ملکیت ظاہر نہیں ہوتی، فلیٹ میں ٹھہرنا ثبوت قرار دیا گیا، یہ رپورٹ ہے ماشاء اللہ! عمران خان کے نتھیاگلی میں قیام سے کیا وہ جگہ ان کی ملکیت ہو گئی۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں الفاظ موسٹ لائیکلی (Most Likely) کا مطلب کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ رپورٹ میں سٹرانگلی سپورٹ (Strongly Support) کا لفظ استعمال کیا گیا، کیا یہ ہوتی ہے جے آئی ٹی رپورٹ؟ سٹرانگلی سپورٹ کون سے قانونی شواہد ہیں، جو کہتے تھے الثانی فیملی سے تعلق نہیں تو سوال کیوں نہیں کیا گیا۔ قطر کا ذکر تو جے آئی ٹی رپورٹ کے شروع میں ہونا چاہئے تھا۔ رپورٹ میں کئی ملکوں سے سوال پوچھے گئے لیکن قطر سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا قطر اہم جزو تھا، ان کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ دبئی کا ریکارڈ نکلوانے کی بات کی گئی لیکن قطر سے کیوں سوال نہیں پوچھا گیا۔ قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کرنا تھا تو قطری حکومت سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ رپورٹ میں 1962ء سے کہانی شروع ہوئی،36 کمپنیوں کے بارے میں تحقیقات کے جواب میں نکلا ’’اِٹ سیمز‘‘ (It seems)۔ اِٹ سیمز کے قانونی مطلب کیلئے گوگل کریں تو جواب آتا ہے ’’مذاق‘‘۔ صاف نظر آ رہا ہے یہ کام جھٹ پٹ ہوا۔ یہ لوگ موسٹ لائیکلی اور اِٹ سیمز کے الفاظ سے وزیراعظم کو قصوروار ٹھہرانے جا رہے ہیں؟ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ باہمی قانونی معاونت پر کام جاری ہے۔ جوڈیشل اکیڈمی میں اب راتوں کو کیوں کام ہو رہا ہے۔ عاصم حسین سے 230 ارب روپے کیا ریکور ہو گئے؟ سندھ میں نیب کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی منی ٹریل پر سپریم کورٹ نے سوال اٹھا دیئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جے آئی ٹی رپورٹ کا جائزہ لیں، ڈھانچہ تیار کیا گیا کہ کس طرح ریفرنس بھیجا جائے اور میڈیا ٹرائل جاری رہے، مریم نواز کیخلاف میڈیا ٹرائل جاری رہا جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میںان کا ذکر تک نہیں۔ پی ٹی آئی درس دے رہی ہے کہ احتساب ہونا چاہئے۔ خیبر پی کے میں 2سال سے احتساب کمشن پر تالے پڑے ہیں۔ فارنزک آڈٹ کیلئے منتخب شخصیت کا چنائو کیسے کیا گیا؟ واجد ضیاء بے نظیر قتل کی جے آئی ٹی کے بھی سربراہ تھے، بے نظیر کے ’’جمہوریت بہترین انتقام‘‘ کے نعرے کی توہین نہ کریں، اس جے آئی ٹی رپورٹ کو کون مانے گا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ان چیزوں سے پرانے پاکستان کی بو آ رہی ہے نئے پاکستان کی نہیں۔ طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز نے کہا ہے وزیراعظم کو پارٹی اور قوم کا مکمل اعتماد حاصل ہے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے ان کا ضمیر صاف ہے، سپریم کورٹ میں بھرپور اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخرو ہوں گے۔واجد ضیاء نے اپنے کزن کی کمپنی کیوں ہائر کی۔

لاہور+ اسلام آباد (خصوصی رپورٹر+ نمائندہ خصوصی) مسلم لیگ (ن) نے وزیراعظم محمد نوازشریف سے اظہار یکجہتی کیلئے تقریبات کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں پریس کانفرنسیں اور تقریبات منعقد کرکے مسلم لیگ (ن) کے قائدین میاں نوازشریف‘ میاں شہبازشریف سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ (ن) پنجاب کے سیکرٹریٹ مسلم ٹائون میں وفاقی وزیر چودھری برجیس طاہر‘ وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی رانا محمد ارشد‘ لیبر ونگ پنجاب کے صدر سید مشتاق حسین شاہ‘ سرفراز کاظمی‘ تنویر نثار گجر و دیگر نے پریس کانفرنس کرکے میاں نوازشریف کی حکومتی کارکردگی کو سراہا اور انہیں پاکستان کی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ برجیس طاہر نے کہاکہ وفاقی کابینہ اور پارلیمانی پارٹی نے عوام کی امنگوں کے مطابق وزیراعظم نوازشریف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ رانا محمد ارشد نے کہا کہ میاں نوازشریف کے خلاف سازشیں کرنے والے پاکستان دشمنوں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں تاہم انہیں منہ کی کھانی پڑے گی اور میاں نوازشریف سپریم کورٹ میں سرخرو ہوں گے۔ سید مشتاق حسین شاہ نے کہاکہ ملک کے لاکھوں مزدور وزیراعظم نوازشریف کے ایک اشارے پر سڑکوں پر ہوں گے۔ وزیراعظم نوازشریف کے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 میں نوازشریف سے اظہار یک جہتی کے لئے تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت مسلم لیگی رہنما و رکن پنجاب اسمبلی میاں ماجد ظہور نے کی۔ تقریب میں چیئرمین عامر خان‘ میاں حامد محمود‘ حاجی اسحاق‘ عرفان تاج‘ انیس خان لودھی‘ شہباز حیدر سمیت مسلم لیگی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ماجد ظہور نے صدارتی خطاب میں کہاکہ میاں نوازشریف نے چار سال میں پاور پراجیکٹس کی تعمیر او ردہشت گردی کے خاتمے کے لئے جو کارنامے سرانجام دئیے اس سے ملک دشمنوں اور ان کے ایجنٹوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہاکہ پانامہ کیس کے تانے بانے پاکستان کے دشمنوں سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ متنازع ہے‘ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہاکہ مسلم لیگی کارکن اپنے قائد کے ساتھ ہیں اور ان کے ایک اشارے پر میدان عمل میں ہوں گے۔ نارووال سے نامہ نگار کے مطابق وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان کرپشن کے گاڈ فادر اور چیمپئن بن چکا، پاکستان میں موجود کرپشن کے مگرمچھ پی ٹی آئی میں شامل ہوچکے ہیں، احسن اقبال نے جے آئی ٹی میں ہمارے مخالفین کو شامل کیا گیا، اگر مقدمہ کی تفتیش میں مامے چاچے نہیں ڈالے جا سکتے میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے دشمن کیوں ڈالے گئے؟ جے آئی ٹی میں چن چن کر ہمارے دشمن شامل کئے گئے مگر دو ماہ میں وزیراعظم کے خلاف کوئی ثبوت نہ لاسکے۔ عمران خان اور سازشی ٹولہ سن لے کہ پاکستانی عوام نواز شریف کے ساتھ ہے اگر کسی نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کے سفر کو روکا تو عوام اس کا محاسبہ کریگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں نارووال میں پاکستان مسلم لیگ ن کے ورکرکنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اسلام آباد سے نمائندہ نوائے وقت کے مطابق وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر آصف کرمانی نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ پر ہمارے وکلا سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک ہمارے سیاسی مخالفین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ علاوہ ازیں وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن مخالفین ہمیں کھینچنے کے چکر میں ملک اور پیچھے لے جا رہے ہیں۔ پانامہ پیپرز کے معاملہ میں سیاستدان کا امیج خراب ہوا ہے اور موجودہ سیاسی لڑائی میں سب ہارے ہوئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا توہین عدالت نہیں کی تو معافی کس بات کی مانگوں اور انہیں کوئی نوٹس بھی نہیں ملا ہے۔ عمران خان‘ شیخ رشید اور اعتزاز احسن کے ٹرانسپکرٹس بھی منگوائے جائیں۔ سیاست الزامات نہیں۔ عوامی مسائل کے حل اور کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ پانامہ کیس باہر سے ایک سازش ہے۔ اس سازش میں دیگر ممالک بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں غربت کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے۔ یہ طے ہونا چاہئے کہ ووٹ کے ذریعے آئیں گے اور جائیں گے۔ ووٹرز ہی سیاستدانوں کا احتساب کر سکتے ہیں۔ قبل ازیں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن نے دھرنا دیا تو کریک ڈائون کیا جائے گا‘ حکومت مخالف سازش کے ثبوت موجود ہیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ فیصل آباد سے نمائندہ خصوصی کے مطابق وزیر مملکت عابد شیر علی نے کہا ہے کہ عمران سن لیں وزیراعظم استعفیٰ نہیں دیں گے ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے۔ وفاقی وزیر چودھری برجیس طاہر نے کہا کہ 2 اگست کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے جس میں وزیراعظم نوازشریف پر اعتماد کا اظہار کیا جائے گا۔