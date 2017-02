بحریہ کی امن مشقیں کل سے شروع‘ چین‘ امریکہ‘ روس‘ سعودی عرب‘ ایران سمیت 37 ممالک شریک

کراچی (سٹاف رپورٹر) پاکستان کے ساتھ 38 ممالک کی بحری امن مشقوں کا آغاز کل 10 فروری سے ہورہا ہے جس میں ملکی تاریخ میں پہلی بار روس بھی شامل ہوگا۔کراچی میں میڈیا بریفنگ کے دوران کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی نے کہا ہے کہ 5 روزہ بحری امن مشقوں میں چین، امریکہ، سعودی عرب اور ایران سمیت 36 سے زائد ممالک شرکت کریں گے اور ان مشقوں میں پہلی بار روس کا بحری بیڑا اور فورس بھی شریک ہوگی، بحری مشقوں کے دوران عالمی میری ٹائم کانفرنس بھی ہوگی۔ جس میں شرکت کے لئے 70 سے زائد ممالک کے مندوبین کو دعوت دی گئی ہے۔ وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی نے کہا کہ بحری امن مشقیں کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ اس کا مقصد ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت کا عمل ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف جارحانہ رہا ہے لیکن ہم ایک مضبوط قوم ہیں اور سمندر پر حاوی بھی۔ اگر بھارت ہماری سمندری حدود میں جارحانہ عزائم لے کر آئے گا تو بچ کر نہیں جاسکتا۔ پاک بحریہ کی کثیرالقومی بحری مشق امن 2017ء کے سلسلے میں بدھ کوپاکستان نیوی فلیٹ ہیڈ کوارٹرز میں ایک میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، کمانڈ پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی نے خطاب ہوئے کہا ہے کہ میری ٹائم سکیورٹی کو درپیش خطرات جیسا کہ بحری قذاقی، اسلحے، انسانوں اور منشیات کی سمگلنگ وغیرہ نے سکیورٹی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، اس بدلتی ہوئی صورت حال میں میر ی ٹائم سکیورٹی چیلنجز بھی کثیرالقومی توجہ کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ ان چیلنجز کا اکیلے مقابلہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے ان بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں علا قائی اور بین الاقوامی سطح پر اعتماد اور تعاون کی ضرورت ہے، ایڈمرل حسینی نے کہا کہ پاکستان کو اس کے محل وقوع کے باعث کئی میری ٹائم چیلنجز کا سامنا ہے، جو دنیا کے تین اہم خطوں مشرق وسطی، سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع اور پاکستان کو Global Energy Highway ، خلیج عمان (Gulf Of Oman) اور آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کی قربت کی وجہ سے پاکستان کو اہم ریاست بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر بندرگاہ کے آپریشنل ہونے کے بعد شمالی بحیرہ عرب میںسمندری سرگرمیوںکا کئی گنا بڑھنے کا امکان ہے،کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کہا کہ علاقائی میری ٹائم تحفظ کے لیے پاک بحریہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا اور بین الاقوامی سطح پر اپنی کاوشوں سے سمندری تجارت کے تحفظ کو یقینی بھی بنایا۔ ہم نے شمالی بحیرہ عرب میں Coalition Maritime Campaign planکے دائرے میں بطور Task Force 150 شمولیت اختیار کرنے میں پہل کی جو کہ سمندری حدود میں دہشت گردی، سمگلنگ، اسلحے کی ناجائز نقل وحمل کی بیخ کنی کے لیے کام کرتی ہے۔ سال 2009 سے پاک بحریہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دوسری معروف بحری قوتوں کے ساتھ CTF 151 میں شمولیت حاصل کی جو کہ بحری قزاقی کی روک تھام کے لیے کام کرتی ہے، پاک بحریہ کے جہاز شمالی بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ خلیج عدن کے پانیوں میں بھی عالمی سمندری تجارت کو یقینی بنارہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک پرامن اور مستحکم ملک بنانے کے لیے پاک بحریہ ایک بڑی کثیرالقومی امن exercise کا باقاعدگی سے انعقاد کر رہی ہے۔ یہ exercise امن و استحکام کے باہمی مفادات کے ذریعے International Maritime Community کو یکجا کرنے کا اہم موقع فراہم کرے گی۔ اس مشق میں عصر حاضر کے سمندری آپریشنز اور ساحل سمندر پیشہ ورانہ اور ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہیں، ایڈمرل حسینی نے حاضرین کو آگاہ کیا کہ کثیرالقومی بحری امن مشق دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مشق کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مشق کا بنیادی مقصد ایک ایسے پلیٹ فارم کا حصول ہے جو باہمی مفاہمت اور مفادات کو فروغ دے۔ اس کے علاوہ سمندری مشقوں کے ذریعے روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف procedures and techniques tactics کو تعمیر کرنے میں مدد دے اور شریک ممالک کی ثقافت کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے۔ 10- 14 فروری 2017 کو منعقد کی جارہی مشق میں 37 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان اس مشق کی میزبانی کررہا ہے جبکہ دیگر ممالک میں آسٹریلیا، آزربائجان، بحرین، بنگلہ دیش، برازیل، چین، ڈنمارک، مصر، فرانس، انڈونیشیا، ایران، اٹلی، جاپان، قازقستان، کویت، ملائشیا، مالدیپ، مراکش، میانمار، نائجیریا، شمالی سوڈان، اومان، فلپائن، پولینڈ، قطر، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، شمالی کوریا، سری لنکا، تنزانیہ، ترکی، ترکمانستان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ 15 بحری جہاز جس میں تین جہاز چین سے، تین جہاز روس سے، تین جہاز امریکہ سے اور ایک ایک جہاز ترکی، برطانیہ، انڈونیشیا، سری لنکا اور آسٹریلیا سے شرکت کر رہے ہیں ۔ اس کے ساتھ جاپان سے دو P3C Orion، LRMP طیارے، ان میں آٹھ ممالک کے بحری جہازوں کے ساتھ پانچ ہیلی کاپٹرز، کے ساتھ گیارہ سپیشل آپریشنز فورسزِ ، EOD ٹیمیں اور میرینز جو کہ چین ، انڈونیشیا، ملائشیا، مالدیپ، نائجیریا، روس، سری لنکا، ترکی،برطانیہ اور امریکہ سے حصہ لے رہی ہیں اور مختلف ملکوں کے مندوبین بھی شامل ہیں۔ پوری دنیا سے ان دوست ممالک کی موجودگی بحر ہند میں امن واستحکام کو قائم رکھنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے عزم کا مظہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریک ممالک اور ان کی بحریہ کی پر جوش شمولیت ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔