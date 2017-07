پاکستانی حکام نے میری رہائی کیلئے قصاص اور دیت کے قانون کا مذاق بنادیا:ڑیمنڈ ڈیوس خبریں ماخذ | ویب ڈیسک

لاہور میں 2شہریوں پر فائرنگ جبکہ 1شہری کو اپنی گاڑی سے کچلنے والے امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی(سی آئی اے) کے سابق اہلکار ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے معاملے میں پاکستان میں موجود قصاص اور دیت کے قانون کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ریمنڈ ڈیوس نے جنوری 2011 میں لاہور میں مبینہ طور پر اپنی جان بچانے کی کوشش میں 3 نوجوانوں کا قتل کرکے پاک-امریکا تعلقات میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔'The Contractor: How I Landed in a Pakistani Prison and Ignited a Diplomatic Crisis' نامی کتاب میں امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی (سی آئی اے)کے سابق ملازم ریمنڈ ڈیوس نے پاکستان میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ریمنڈ ڈیوس کی کتاب نے پاکستان کے قانونی نظام پر سوال کھڑے کردیے جن میں قصاص اور دیت کے قوانین خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔سی آئی اے کے سابق اہلکار نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ کس طرح پاکستان میں ان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکام اور خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کی جانب سے قانون کا مذاق اڑایا گیا۔