زکریا یونیورسٹی شعبہ فارمیسی کی رابعہ رزاق کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کرنیکی سفارش

ملتان (نمائندہ نوائے وقت) بہاءالدین زکریایونیورسٹی ملتان فیکلٹی آف فارمیسی کی پی ایچ ڈی سکالر رابعہ رزاق نے اپنے مقالے بلڈ پریشر سے بچاﺅ کی ادویات پر ریسرچ کا کامیاب مجلسی دفاع کیا ان کے مقالے کا عنوان Formulation of controled release by hydrogel microspheses using acrylate derivatives invitro and invivo studies ہے۔ ان کے بیرونی ممتحن پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد ڈین فیکلٹی آف فارمیسی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور اور انٹرنل سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر نذر محمد رانجھا تھے۔ بعد ازاں رابعہ رزاق کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کرنے کی سفارش کر دی گئی۔