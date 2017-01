رہے نام اﷲ کا

کائنات میں سپر پاور تو اﷲ جل شانہ‘ کی ذات اقدس ہے مگر دنیا میں دنیاوی لحاظ سے سپر پاور امریکہ کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ بلاشبہ امریکہ کا صدر شہنشاہ ہے اور بادشاہ گر بھی ۔ طاقت چاہے جمہوری ہو ‘ پارلیمانی ہو‘ معاشی ہو‘ ٹیکنالوجی کی ہو یا ایٹمی ہو امریکہ ہی سپریم ہے۔ ہم عصر ایٹمی اور خودکفیل طاقتوںمیں بھی امریکہ سر فہرست ہے۔ یہ کیسی حکمت خداوندی ہے کہ انسانی طاقت غبارے میں ہوا کی مانند ہے اگر یہ ہوا نکل جائے تو پچکا ہوا غبارہ پا¶ں تلے روندا جاتا ہے۔ یہ منظر امریکہ کے نئے صدر کی تبدیلی کا ہے۔ وائٹ ہا¶س سے جانیوالا صدر اور اس کی اہلیہ وہاں غلام گردش پر پچکے ہوئے غباروں کی طرح جامد و ساکت کھڑے تھے جس پر کبھی اقتدار کا کئی ہزار من وزنی ایک ایک پا¶ں رکھا جاتا تھا۔ اب انکے چہروں کے خدوخال سے اقتدار کی جگہ سلوٹیں اور جسموں میں اقتدار کے فولاد کی بجائے لرزش لرزاں تھی۔ دوسری طرف آنے والا صدر اقتدار کی سیڑھیوں پر بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہزار ہزار من وزنی پا¶ں سے سنگ مر مر کو روندتا ہوا ایوان اقتدار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسکی آنکھوں میں دور مار میزائلوں کی چشمک‘ دنیا پر سپر میسی کا خمار اورجسم کے مساموں سے نشہ اقتدار کے بموں کے دھماکے اسے مافوق الفطرت مخلوق آشکار کررہے تھے۔ایک تو یہ تقابل عجب تصویر کشی کر رہا تھا اور دوسرا دنیاوی طاقت کی اصلیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی۔ لاقوة الا بااﷲ(اﷲ کے بغیر کوئی دوسری طاقت نہیں) کیپٹل ہل پر اقتدار کی منتقلی کے جشن کی دید کیلئے لاکھوں امریکی چشم براہ تھے۔ وائٹ ہا¶س کے درودیوار وہی تھے مگر اوبامہ کیلئے جشنِ مرگ کا سماں اور ٹرمپ کیلئے آمد نو بہار کا مژدہ جانفزا پیش کررہے تھے۔ یہ دو کیفیات تھیں جو معزول اور حصول کی تصویر کشی کر رہی تھیں وگرنہ پتھر کے درودیوار تو ریت تھے ۔ صحن چمن کی پھول کلیاں وہی تھیں ‘ ہوا¶ں کی خنکی نئی نہیں تھی۔ آسمان کا رنگ بھی پرانا تھا اور لمحہ و پل کی رفتار ابدی تھی۔ صرف دل اور دماغ کے احساسات اور خیالات کے عکس الگ الگ تھے۔ انسان کی زندگی کی بس یہی کہانی ہے۔

اقتدار بھی احساس کا نام ہے۔ یہ اسی روز منتقل ہو چکا تھا جب ٹرمپ کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک غبارے سے ہوا نکل چکی تھی اور دوسرے میں بھر گئی تھی۔ وہ جشن‘ وہ انبوہ کثیر‘ وہ حلف نامے اور توپوں کی سلامی محض تکلفات اور نمائشی لوازمات تھے۔ خیالوں خیالوں میں ٹرمپ تمام ایٹم بموں پر انگوٹھا رکھ چکا تھا۔ کمزور ملکوںکی شہ رگوں پر پا¶ں دھر چکا تھا۔ کمی کمین معیشتوں پر استحصال کی چھری چلا چکا تھا۔ کمزور حکمرانوں کی پسلیاں بھینچ چکا تھا۔ ممنون اور محکوم ریاستوں کی گردن دبا چکا تھا۔ اپنے حریفوں کو للکار چکا تھا۔ اپنے سنپولوں کو ہلاشیری دے چکا تھا اور اپنے حلیفوں کو سب اچھا کی ٹیڑھی آنکھ ٹکا چکا تھا۔ جب ابھی اوباما کی بیٹیوں نے اپنی کتابوں کے تھیلے‘ گڑیوں کے بکس اور اپنے فراکوں کے ہینگر منتقل نہیں کئے تھے مگر ٹرمپ کا لا¶ لشکر اہلیہ‘ بیٹیاں‘ بیٹے‘ داماد‘ نواسے‘ نواسیاں‘ پوتے اور پوتیاں کمروں‘ گیلریوں اور جھولوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ روایتی منتقلی سے قبل ٹرمپ دو ماہ دن رات خوابوں اور خیالوں میں نشہ اقتدار میں جھومتا رہا۔ اہلیہ وائٹ ہا¶س فرشوں کو رگڑواتی رہی۔ بیٹے بیٹیاں اور پورا خاندان غول اسفنج کے نرم بستروں پر لڑھکتے رہے۔ نواسے‘ نواسیاں‘ پوتے اور پوتیاں جھولے جھولتے رہے۔ ذہنی کیفیت نے اقتدار کے جال پھیلا دئے تھے اور ادھر اوباما ذہنی طور پر لائبریری(مستقبل کی مصروفیت) کے کیٹلاگ ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اہلیہ نے گھر داری کے لئے خادمہ کے انتظام کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ صحن کی صفائی کیلئے پوچیوں اور جھاڑو¶ں کا انتخاب ہو رہا تھا۔ باورچی خانے میں برتنوں کے سٹینڈز کے آرڈرز دئے جا رہے تھے اورمشال صاحبہ نے اپنی مستقبل کی مصروفیات اور آمدنی کیلئے بوتیک والوں سے رابطے شروع کر دئے تھے۔ بیٹیوں نے اپنی کتابوں کی الماریوں کی جھاڑ پونچھ شروع کر دی تھی اور اپنی گڑیوں کی گٹھڑی سٹور میں رکھ چھوڑی تھی۔ فریقین کی یہ ذہنی کیفیات ہی مستقبل کا لائحہ عمل ہیں اور یہی دنیا کا دستور بھی ہے۔

کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ٹرمپ حلف اٹھا لیتا ہے۔ وہ مجمع کو جواب میں ہمیشہ انگوٹھا دکھاتا ہے۔ یہ بہت معنی خیز جواب اور اشارہ ہے۔استقبال کرنے والوں کو شکریہ‘ کمزوروں کو پلگ کرنیکا اعلان‘ محکوم اور محتاج غریب ممالک کو کچھ نہ دینے کا عندیہ اور اپنی سپر میسی ثابت کرنے کا ببانگ دہل ثبوت چہروں پر مارتا ہے۔ اپنے پہلوٹھی کے خطاب میں اولین جملے سے ہی سب کے لتے لے لئے۔ اپنی داخلہ حکمت عملی اور خارجہ پالیسی کا واضح دو حرفی اعلان کر دیا۔ انسانیت کی بجائے قومیت کا جھنڈا لہرا دیا۔ گورے اور کالے کا فرق واضح کر دیا۔ اسکی ظاہری وضع قطع‘ بدن بولی(باڈی لینگوئج) آواز کی گھن گرج‘ لہجے کی رعونت‘ نفرت انگیز دھاڑ‘ فرعونیت کا دبدبہ اور لباس میں پہنی ہوئی سرخ ٹائی بھارت کے نریندر مودی کے سر پھرے مزاج‘ اقلیت کشی‘ اسلام دشمنی‘ انتہا پسندی‘ زبردستی توسیع پسندی اور دن دہاڑے بدمعاشی کے رنگ ڈھنگ کے ساتھ ماتھے پر سرخ تلک میں بہت زیادہ مماثلت دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔ دونوں اطراف سے سرخ رنگوں کی ترجیح مستقبل کے خون آشام ارادوں کا چارٹر ہے۔ خطاب ختم ہونے کے بعد اقتدار سے خالی ہونے والے غبارہ نما دو اشخاص کی رخصتی کا وقت ہے۔ اوبامہ اور اہلیہ مشال الوداعی سلام و کلام کے بعد پچکے ہوئے غباروں کی طرح لڑھکتے لڑھکتے دھیرے دھیرے ٹرمینل پر اپنے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ اور اسکی اہلیہ گلابی رنگ بھرے خمار آلود موسم کی خنک ہوا کے ہلکوروں میں کھڑے جھوم رہے ہیں۔ اقتدار کی دم پخت ہوا کے پھریروں سے ٹرمپ کا اوورکوٹ اپالو کی طرح آسمان پر اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹرمپ کی عقاب نما گدھ جیسی متعصب اور منتقم نظریں آسمان اقتدار پر بلند ہو کر کسی صدام‘ قذافی اور اسامہ بن لادن جیسے شکار پر جھپٹنے کیلئے بیتاب تھیں۔ جونہی اوبامہ اور مشال ہیلی کاپٹر کے آخری داخلی پائیدان پر کھڑے ہو کر الوداعی ہاتھ لہراتے ہیں اس وقت ایک خوبصورت حسب حال ذہن کی سکرین پر نمودار ہوتا ہے۔ These words can move the mountains when I say hello and you say good bye (وقتِ رخصت الوداعی کلمات سے پہاڑوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے) اور پھر ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔لٹی محفلوں کی دھول کو اشکِ رواں کی نہر بہا لے جاتی ہے اور نئی منزلوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ بس زندگی اسی چل چلا¶ کا نام ہے اور یہی وہ رہگزر ہے جو اونچی نیچی زمینوں‘ پھسلنوں ‘ صحرا¶ں‘ سمندروں‘ کانٹوں‘ ریگستانوں یا گلستانوں سے ہوتی ہوئی چھ فٹ کی گہری کھائی میں پہنچا کر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخشؒ سچ فرماتے ہیں۔

سدا نہ باگیں بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں

سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یاراں