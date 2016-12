کرپشن مافیا کی سرکوبی کے بغیر سی پیک بے سود

ملک عزیز کی روایت بن چکی ہے کہ گاہے بگاہے یکدم اور اچانک کوئی نہ کوئی ایشو اسطرح سامنے آتا ہے کہ اس پر امیدیں وابستہ کرلی جاتی ہیں بے چارے درماندہ عوام امیدوں کے اتنے بڑے بڑے مضبوط اور پختہ پل قائم کر لیتے ہیں گویا کہ وہ اب بس اب یہ پل با آسانی پار کرکے اس طرف سکون امن آشتی کی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ مگر شومئی قسمت کہ پھر ہوتا کیا ہے یہ شو یکدم اس طرح معدوم ہوجاتا ہے کہ گویا اس کا سرے سے کوئی ذکر اور وجود ہی نہ تھا اور عوام کی امیدوں کے قائم کردہ مذکورہ پل اس طرح دھڑام سے آن گرتے ہیں کہ اس طرف جانے کا راستہ مزید گنجلک نظر آنے لگتا ہے ۔ حال ہی بات ہے کہ زیادہ دور کی بھی نہیں کہ وطن عزیز میں پاناما لیکس کرپشن ایشوز سے بہت عرصہ قبل ہی کرپشن آپریشن شروع ہوچکا تھا اور اس حوالے سے مختلف افسران وزراء اور ان کے فرنٹ مینو ں کارندوں کے متعلق کروڑوں اربوں روپیوں کی خوردبرد کی داستانیں میڈیا کے ذریعے عام وخاص تھیں اس حوالے سے گرفتاریاں نیب ، ایف آئی اے اور رینجرز کے چھاپوں نے ایسا سماں باندھ دیا تھا کہ جیسا میں مضمون میں محولا بالا عرض کرچکا ہوں۔ پھر اس تمام تر کرپشن کو کرپشن دہشتگردی گٹھ جوڑ کا نام دیا گیا۔ چوہدری نثار نے نہ جانے کتنی کمیٹیاں بنا ڈالیں ایف آئی اے اور ڈی جی رینجرز کے بیانات اس طرح سامنے آرہے تھے گویا کہ بس کچھ ہی عرصہ میں کرپشن مافیا کے مکمل صفائے کا کام ایک کونے سے لیکر ملک کے تمام کونوں کھدروں تک مکمل کردیا جائے گا کہ کوئی بھی عناصر و بااثر مافیا ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائیں گے مگر وہ ہی ہوا کہ جاری زمینی آپریشن کا رخ بے سود پاناما لیکس تحقیقات کی طرف موڑ کر اس زمینی پیش رفت کو بھی روک دیا گیا؟ کہ جو جاری تھی کو ن نہیں جانتا کہ تھوڑی سی سختی نے اس طرح کا بھاگم بھاگ ماحول پیدا کردیا تھا کہ کروڑوں اربوں کرپشن کرنے والے نیب ایف آئی اے اور رینجرز کی صرف چند ہی کارروائیوں کے بعد اس طرح بچ بچا کر ملک سے بھاگنا شروع ہوئے تھے کہ سیکریٹریٹ کے سیکریٹریٹ ویران ہوگئے تھے۔ لندن امریکا دبئی میں تارکین وطن کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور حالت یہ ہوگئی تھی کہ زیر زمین اضلاع کی سطحوں پر بھی دفاتر سنسان ہونے لگے تھے اور کوئی ایک پیسہ بھی طلب کرنے یا خوردبرد کرنے سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سناریو اس طرح یکدم آئیسولیٹ ہوگیا اور عوام کی امیدوں کے پل متذکرہ طرز پر اس طرح دھڑام سے آن گرے کہ تاحال عوام سکتے کے عالم میں ملبے کوتک رہے ہیں ؟ جب کہ دوسری طرف ارباب بست و کشاد کی پالیسیوں میں اس طرح تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں کہ بھاگم بھاگ کرنے والی کرپشن مافیا کو سزا کے بجائے جزا کے طور پر اس قدر مزید حوصلہ مل گیا ہے کہ گویا انہوں نے کوئی ایسا گھنا ونا خواب دیکھا ہو جس کی نہایت ہی جانفزا الٹی تعبیر نکل آئی ہو حالانکہ یہ بات طئے ہے کہ ملک عزیز کی تاریخ میں جس قدر اس بار کرپشن کے خلاف کارروائیوں گرفتاریوں ریکارڈز کی ضبطیو ں کا کام جس ڈگری تک پہنچ چکا تھا اگر چند ڈگریاں اور بڑھ جاتا تو قرآئن گواہ ہیں کہ ملک عزیز سے حقیقتا کرپشن کی جڑیں بھی اکھڑ جاتیں مگر نہ جانے کس سیارے کی ایسی کوئی مخلوق درماندہ عوام کی مدد کی بجائے اس کرپشن مافیا کی مدد کو اس طرح غیر مرئی طور پر آئی کہ متذکرہ مافیا دوبارہ ہشاش بشاش شاداں فرحاں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد اور پر عزم طور پر معمول کے مطابق وہی پرانے وعدے و عیدوں دعووں نویدوں کے ساتھ در آئی ؟ ملک عزیز کی اس وقت فوج کی جو پیشہ ورانہ پیش رفت ہے اور ساتھ ہی ساتھ دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں اسے جو کمانڈ مہارت اور ٹیکنالوجی اور کامیابی ملی ہے وہ تاریخی بلکہ چنانچہ ایسے میں اس فوج کو بجٹ میں صرف چھ کھرب روپے دیے جاتے ہیں جس پر بھی متعدد و کرپٹ سیاستدان آڈٹ کی ہرزہ سرائیاں کرتے پھرتے ہیں جو خود سالانہ ایک ایک شخص انفرادی طور پر کھربوں اڑا جاتا ہے اور کل ملاکر یہ لوگ اتنے کھرب خوردبرد کردیتے ہیں کہ جو اگر وقت کے تقاضا کے مطابق پاک فوج کو دیے جائیں تو ہم بحیثیت ملک و قوم کچھ ہی عرصہ میں عالمی طاقت کے طور پرپہچانے جانے لگیں گے۔ جب کہ دوسری طرف سی پیک منصوبے پر جاری کام کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی سی پیک اور پاک فوج کے بیس ہزار جوانوں کا سی پیک سے منسلک ہونا نہایت خصوصیت کا حامل ہے ۔چنانچہ ملک عزیز سے کرپشن مافیا کی مکمل سرکوبی اور کرپشن کے یہ کھربوں روپے دفاعی بجٹ پر لگانے کے لئے ایک بے رحم کرپشن دہشت گردی گٹھ جوڑ آپریشن کر گزرنے سے اب گریز کرنا اب نہیں تو پھر کبھی نہیں (NOW OR NEVER) والی بات ہوسکتی ہے۔مصلحتوں کو کچلا جانا ضروری ہے۔