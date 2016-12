سیاست - کھیل بچوں کا ہوا‘ دیدہ¿ بینا نہ ہوا

سیاست کثیر المعنی لفظ ہے جس کے لغت میں معنی حکمت عملی‘ ملکی حالات و تعلقات کی دیکھ بھال‘ حصول مفادات‘ تحفظ مفادات کی جدوجہد۔ اس کے علاوہ سزا‘ پاداش‘ ریشہ دوانی‘ مکاری اور جوڑ توڑ کے بھی ہیں۔ملکی امور کی فہم و فراست اور بصیرت کا مفہوم بھی مراد لیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے ایک خط میں 1857 کے خونی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا ”مجرم سیاست پاتے ہیں“ اس سے مراد سزا یا پاداش کے ہیں۔ بانی¿ پاکستان قائداعظم محمد علی جناحؒ نے جو اندازِ سیاست اختیار کیا اس سے فہم و فراست‘ حکمت عملی اور معقولیت کا مفہوم مترشح ہوتا تھا۔ البتہ ہندو کی سیاست سے کل بھی اور آج بھی ریشہ دوانی اور جوڑ توڑ کے معنی متبادر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست کی خشت اول قائد نے دلیل اور فہم و فراست پر رکھی۔ وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد آنے والوں نے حصول اقتدار کی کشمکش کو سیاست کا جزو ایمان بنا لیا۔ اس میں کئی دہائیوں تک ریشہ دوانی اور جوڑ توڑ جزواعظم کے طور پر شامل رہے اور جن کے اثر و نفوذ سے کئی جمہوریتوں کے تختے الٹے‘ مارشل لا¶ں کا دھڑن تختہ ہوا اور جمہوریتوں کو نئے جنم ملے۔ گزشتہ آٹھ نو برس سے ایک لُولی لنگڑی جمہوریت آمریت کی بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے۔ غالب ہی کے الفاظ میں ”دیکھئے انجام کار کیا ہوتا ہے“

لیکن ان نوزائیدہ جمہوریتوں کے عہد میں جمہوریت چند نئے مفاہیم کے ساتھ منظر نامے میں منعکس ہو رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاست دان ان دنوں ”تو چل تیں میں آیا‘ ”تو قاتل میں شہید“ ”تو چور میں نیک پاک“ تیری باری میری باری کا کھیل بن گئی ہے۔ اب سیاست کا کوئی دین نہیں‘ ایمان نہیں‘ اصول نہیں‘ دھرم نہیں‘ لیلائے اقتدار ہے جسے پانے کے لئے سبھی شیخ و برہمن دیوانے ہو رہے۔ جدوجہد آزادی کے بے باک سپاہی سردار عبدالرب نشتر نے اس وقت کی سیاست کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر کہا تھا۔

ہمارے عہد کی سیاست کا حال مت پوچھ

گھری ہوئی طوائف تماشبینوں میں

خلاصہ¿ کلام یہ ہے کہ ان دنوں سیاست ایک کھیل ہے۔ کھیل بھی بچوں کا۔ غالب نے دنیا کو بازیچہ¿ اطفال کہا تھا۔ بچے بارش کے بعد ریت کے گھروندے بناتے ہیں‘ شام ہونے پر انہیں توڑ پھوڑ کر گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ ہماری اشرافیہ بھی سیاسی ریت سے گھروندے بنانے کو ہابی یا مشغلے کے بطور اختیار کرتی ہے۔ غالب نے کہا تھا

بازیچہ¿ اطفال ہے دنیا مرے آگے

ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرزا غالب ماونٹ ایورسٹ کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ تمام روئے زمین کا منظر نگاہوں میں ہے۔ وہ انسانوں کے اعمال و اشغال کو بچوں کا کھیل سمجھ کر قہقہے لگا رہے ہیں۔

عصری سیاست کا تازہ ترین بیانیہ یہ ہے کہ اس میں مذکورہ بالا خصائص کے ساتھ ساتھ جھوٹ‘ مصلحت اور مفاہمت کے اجزاءبھی شامل ہو گئے ہیں۔ سیاست دان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جھوٹ بری بلا ہے لیکن انہیں یہ بھی علم ہے ہٹلر کے دست راست گوئبلز کے مقولے کے مطابق مسلسل اور بار بار جھوٹ بولنے سے جھوٹ سچ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم صبح شام دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سیاسی رہنما سب سے اونچے سنگھاسن پر کھڑے ہو کر بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ تالیاں پیٹتے ہیں‘ قہقہے لگاتے ہیں۔ لیڈر سمجھتا ہے کہ عوام اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر کے خوش ہو رہے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ وہ دل ہی دل میں غالب کا مصرعہ گنگنا ہو رہے ہوتے ہیں کہ

خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا

اس مصلحت آمیز دروغ کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلاً یہ دروغ بولنے والے کو اپنا جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ وہ ہزار یاد رکھنے کی کوشش کرے تو بھی بھول جاتا ہے چنگانچہ بھرم رکھنے کے لئے ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ گویا جھوٹ اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے تو جواب ملتا ہے ”یہ محض سیاسی بیان تھا‘ سیاست میں سب کچھ جائز ہے‘ کوئی بات حتمی اور آخری نہیں ہوتی“

and politics All is fair in love یقین مانیے (خدا جھوٹ نہ بلوائے) ایک سیاست دان نے ایک نجی محفل میں انگریزی مقولے کا اسی طرح ناس مارا تھا۔