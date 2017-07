united nation

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد ہر ایک ملک خوف و دہشت میں مبتلا تھا مالی وسائل اور جنگی اور جنگی اسباب سے محروم ممالک سب سے زیادہ پریشان تھے۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر طاقت ور ملکوں کے قابض ہوجانے کا خوف سوار تھا اسی خوف و دہشت کے دوران 1945ء میں ایک پرکشش نعرہ بلند ہوا (Its your world) یہ نعرہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے اپنی اپنی قوموں کے دباؤ میں امن برقرار رکھنے اور کمزور قوتوں کی حالت سنوارنے کیلئے لگایا اور ایک عالمی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1945ء میں امریکا کے شہر سان فرانسسکو میں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں 50 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی امریکی صدر روزیلٹ نے اس تنظیم کا نام united nation اقوام متحدہ رکھنے کی تجویز دی اور 24اکتوبر 1945ء میں یہ ادارہ اسی نام سے معرض وجود میں آیا۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کے وقت اس کے منشور میں لکھا گیا ہم اقوام متحدہ میں شامل اقوا م نے پکا ارادہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچائیں گے انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اور انسانی اقدار کی عزت اور قدرومنزلت کریں گے مرد اور عورت کے حقوق برابر ہوں گے۔ آزادی کی ایک وسیع فضا میں اجتماعی ترقی کی رفتار بڑھے اور زندگی کا معیار بلند ہو نیز اقوام متحدہ کے مقاصد میں یہ بھی تحریر ہوا قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا بین الاقوامی اقتصادی سماجی ثقافتی اور انسانوں کی بہتری سے متعلق گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر عالمی تعان پیدا کرنا انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لئے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنا اقوام متحدہ کے ابتدائی ارکان کی تعداد 150تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہی ابھی 193 ممالک اس کے رکن ہیں جب اقوام متحدہ نے Its your world کا نعرہ بلند کیا اور اپنا جامع منشور دنیا کے سامنے پیش کیا توبہت سے غریب ممالک کے سربراہوں نے خیالی پلاؤ پکا لیا کہ شاید واقعی ہمارا کوئی سرپرست آ گیا ہے جو دنیا میں ان کا حق انہیں دلوائے گا لیکن بہت جلد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نعرہ صرف طاقتور قوتوں کیلئے تھا۔ منشور میں ذکر کردہ تمام امور کا محور صرف پانچ ملکوں کو بنایا گیا تھا جو جس ملک پر چاہیں جنگ مسلط کر دیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا یعنی چھوٹی بڑی قوموں کے حقوق برابر نہیں ہیں اگر تمام ممالک ایک طرف ہو جائیں اور ایک ملک جس کے پاس ویٹو کا حق حاصل ہے ایک طرف ہو جائے تو جیت ویٹو پاور والے ملک کی ہو گی اقوام متحدہ کی حقیقت اور اصلیت صرف قیام کے تین سال بعد ہی سامنے آ گئی تھی جب 1948ء میں ایک غیر قانونی صیہونی ریاست کا خنجر امت مسلمہ کے سینے میں اتار دیا گیا ۔ جس کی آج تک اقوام متحدہ نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ فلسطینیوں کے حق کیلئے آج تک کوئی مؤثر قدم نہ اٹھا پائی ہے طاقت کے فلسفہ پر قائم اس ریاست کے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ اطلاع کے مطابق اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک اور ایسا اختیار دے دیا ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے فلسطین پر دہشت گردی کا الزام عائد کر سکتا ہے اقوام متحدہ نے اپنی اہم لیگل کمیٹی جو عالمی دہشت گردی اور عالمی جنگی جرائم جیسے سنجیدہ امور پر نظر رکھتی ہے گزشتہ جون کو ایک انتخاب کے دوران اسرائیل کو اقوا م متحدہ نے اس کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا ہے ۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جنرل اسمبلی میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہونے والے انتخابات میں 109ممبران نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا جبکہ اس کے خلاف کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ 23ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور 14ووٹ مسترد کر دئے گئے جبکہ 43 ممالک نے دیگر ملکوں کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کیلئے اپنا ووٹ ڈالا تھا۔ 1949ء میں اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کر لینے کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی کسی مستقل کمیٹی کی نمائندگی کا حق دیا گیا ہے اسرائیل ایک غیر قانونی اور ناجائز ریاست ہے اس کی وجہ سے اب تک لاکھوں فلسطینی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں فلسطین لہولہان ہے اسرائیل کو لیگل کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا جانا دہشت گردی میں کمی کی بجائے اضافہ کا سبب بنے گا ۔ بے گناہوں معصوموں ‘ عورتوں بوڑھوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ اور دراز ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ عالمی دہشت گردی جیسے حساس مسئلہ پر مشتمل کمیٹی کا چیئرمین ا یک متنازعہ ملک کو بنا کر اقوام متحدہ نے دنیا کیلئے مزید مسائل کھڑے کر دئے ہیں کیونکہ اگر چوروں کو چوکیدار بنایا جائے گا تو پھر اﷲ ہی حافظ ہے اور اسرائیل کے فلسطین پر ظلم و ستم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔

٭٭٭٭٭٭