ٹیسٹ ڈوز (TEST DOSE)

ا یسے ا نجکشن بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ مریضوں کا جسم قبول نہیں کرتا۔۔اس لیئے ڈاکٹر پہلے بہت ہی قلیل مقدار میں اسے انجیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی ری ایکشن ( الرجی) نہ ہو تو فل ڈوز دیتے ہیں۔۔ جس کی ایک مثال اینٹی ٹٹنس انجکشن ہے۔۔یہ تو میڈیکل کے شعبے میں ہوتا ہے لیکن دوسرے شعبوں میں بھی جانچنے کے لیئے ایک آدھ کیس کو ہی لیا پرکھا جاتا ہے۔۔

انڈسٹریز میں بھی کوالٹی چیک کرنے کے لیئے ایک خاص طریقے سے پروڈکٹ کو جانچا جاتا ہے تاکہ کم سے کم لاگت اور کم سے کم وقت میں اشیاءکی کوالٹی چیک کی جاسکے۔۔ یہ سمجھانے کے لیئے ہم لیکچرز میں یہ مثال دیتے تھے کہ پرکھنے کے لیئے ’100%‘ جانچ ہے تو بہترین لیکن نا قابل عمل۔۔ مثلاً ماچس کی تیلیوں کو سو فی صد چیک کرنے لگیں تو مارکٹ میں ماچس دستیاب ہی نہ ہو۔کچھ اشیا کو سو فی صد چیک تو کیا جاسکتا ہے لیکن لاگت بڑھ سکتی ہے۔اس لیئے سیمپل چیکنگ ہوتی ہے۔یعنی ہر’ سو‘ یا ’ہزار‘کے بعد ایک کو چیک کر لیا۔۔۔۔گھروں میں بھی چاول کی دیگ سے فقط ایک دانا ہی چیک کیا جاتا ہے کہ چاول گل گئے یا نہیں

سیاست میں ایسا کوئی طریقہ ہے نہ اصول اس لیئے گند اتنا بڑھ گیا ہے کہ سیاہ سفید کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔۔عدالتیں بھی فیصلہ نہیں کر پاتیں۔۔حلف اٹھا کر جھوٹ بولنا تو اتنا عام ہے کہ اس پرکچھ کہنا ہی بے کار ہے۔۔حلف برداری کی تقریبات میں بھی بس دایاں ہاتھ اٹھا کر حلف اٹھوانے والے کے الفاظ دہرا دیئے جاتے ہیں۔۔قران پر ہاتھ رکھوالیا جائے تو شاید کچھ لوگ خوف کھالیں ۔لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو تکیہ کر لیں گے ( تکئیہ کرنے کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے لیکن سنا ہے کہ تکئیہ کرنے کے بعدحلفا ً کیئے گئے وعدوں سے رد گردانی کی جا سکتی ہے۔۔انگریزوں میں یہ سہولت فنگر کراس(Finger Crossed) رکھ کر جھوٹ بولنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔۔۔

ہم مسلمانوں میں بھی خدا خوفی معدوم ہوتی جارہی ہے۔یہ اس لیئے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہوتا تو تمام مسلمان پنج وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے۔۔ چوری چکاری،لین دین میں گھپلے،بے ایمانی ، دروغ گوئی، تہمتوں، غیبتوں سے معاشرہ مبّراہو تا۔۔جو کہ نہیں ہے۔۔اس لیئے قران پر حلف لینے میں بھی یہ مشکل ہے کہ مجرم یا ملزم یہ سوچ لے گا کہ اس پر پکڑ تو آخرت میں ہو گی تو حال کیوں خراب کریں(استغفراللہ)۔۔اللہ کی حکمت کو کون پہنچ سکتا ہے۔۔ اللہ چاہتا تو ”اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے “ کا نظام قائم کردیتا۔ بس پھر ادھر قران اٹھا کر جھوٹ بولا ادھر سزا ملی۔۔لیکن اس سے وہ مقصد فوت ہو جاتا جس کے لیئے یہ دنیا بنائی گئی۔۔ یہ ہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ایسا کوئی نظام نہیں رکھا جس سے ہم دلوں کا بھید اس طرح جان لیتے جیسے زبان سے کہی ہوئی بات۔۔اگر ایسا ہوتا تو سمجھ لیں جینا محال ہو جاتا یا ہم سب فرشتے ہو جاتے جو کہ پھر دنیا کے بنائے جانے کے مقصد کے منافی ہوتا۔

اس لیئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ سیاست میں گندگی کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے عدالتوں کے لیئے ’100% ‘ درست فیصلہ کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا ہے۔

جھوٹی گواہی،جھوٹے ثبوت۔قانون کی اپنے اپنے طور پر تشریح،استثنیٰ ، شک کا فائدہ، قانونی موشگافیاں سب” قانونی سقم “کے زیر سایہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ان سب باتوں کی وجہ سے ججوں میں اختلاف رائے کا ہونا انہونی تو نہیں۔۔

ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیئے ہم دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے حالیہ پانامہ فیصلے کی مثال دیتے ہیں۔جو اتنا مبہم ہے کہ سارے فریق بشمول جج صاحبان مطمئین ہیں اور مدعی اور مدعلیہ دونوں ہی مونہہ میٹھا کر بیٹھے ۔اس ضمن میں ہم غیر ملکی خلیل جبران کی نظم یا ماریو پیوزو کی نثر(God father)کی بجائے اپنے ٹو ان ون

(Two in One) شاعر اور نثر نگار ابن انشا کی بات کریں گے جن کے لیئے مشتاق یوسفی نے کہا تھاکہ بچھو کا کاٹا روتاہے اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے لیکن ابن انشا کا کاٹا مسکراتا ہے۔بس اس ہی طرح ”پانامہ فیصلے کا کاٹا مٹھائی کھاتا ہے“۔

بات طویل ہی نہیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ورنہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ٹیسٹ ڈوز سے کام چلایا جائے بس کوئی ایک آدھ کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر تحقیق کی جائے اور مجرم ثابت ہونے پر بلا امتیاز سزا دے دی جائے۔۔ اس کے لیئے پانامہ کیس کے دونوں فریقین میں سے ایک نے یہ ٹیسٹ کیس مہیا کردیا ہے۔

عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ انہیں پانامہ کیس سے دستبرار ہونے کے لیئے دس ارب کی پیشکش کی گئی۔اس الزام کو نون والوں نے مسترد کردیا۔اب عدالت کو چاہیئے از خود نوٹس لے کر تحقیقات کروائے۔الزام ثابت ہونے پر مسلم لیگ نون کو بلیک لسٹ کردے۔۔الزام غلط ہو توپی ٹی آئی کو فارغ کردے۔سیاسی بیان یا سیاسی چال کو مسترد کردے۔ اسلام میں بھی تہمت لگانے یابذریعہ رشوت مقدمے پر اثر انداز ہو نے کی ممانعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وللہ اعلم